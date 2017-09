Viikonloppuna Suomeen virtaa lämmintä ilmamassaa

Kotimaa

Suomeen virtaa kaakosta hyvin lämmintä ilmamassaa.Pääkaupunkiseudulla tuulee kohtalaisesti itäkaakosta ja on poutaa.Pilvisyys saattaa jäädä runsaaksi, mutta aurinkoisen sään mahdollisuus kasvaa etenkin iltapuolella.Poutasäätä on maan koko eteläisessä osassa.Pilvisyys on epävarmempi ennustettava, mutta muutos on kohti aurinkoisempaa säätä.Tällöin päivälämpötila voi kohota etelässä paikoin lähelle kahtakymmentä astetta.Pohjoisessa pilvisyys on etelää runsaampaa, mutta lähinnä Länsi- ja Keski-Lapissa voi sadella vähän.Yöllä etelässä on selkeämpää, kunnes sunnuntaiaamuksi voi tulla laajalle alueelle sumua tai sumupilveä.iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista.Pohjoisessa on pilvipoutaa.Varsinkin aurinkoisessa säässä on selvästi tavanomaista lämpimämpää.sateisinta on tänään Unkarin ja Slovakian tienoilla sekä Mustanmeren pohjoispuolella.Korkeapainesäätä on paitsi Länsi-Venäjällä ja Suomessa, myös Espanjassa.