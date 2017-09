Kotimaa

Sunnuntaina lämpötila kivunnee paikoitellen lähelle kahtakymmentä astetta

Nyt toistetaan : Päivälämpötila kivunnee paikoitellen 20 asteen tuntumaan

Pääkaupunkiseudulla tuulee kohtalaisesti itäkaakosta ja on poutaa. Pilvisyys saattaa jäädä runsaaksi, mutta aurinkoisen sään mahdollisuus kasvaa etenkin iltapuolella.



Poutasäätä on maan koko eteläisessä osassa ja päivälämpötila voi kohota etelässä paikoin lähelle kahtakymmentä astetta.



Pohjoisessa pilvisyys on etelää runsaampaa. Länsi-Lapissa ja Keski-Lapissa voi sadella vähän päivän aikana.