Pääkaupunkiseudulla on aurinkoista ja lämmintä

Maan eteläosassa on laajalti selkeää aamuisten sumupilvien hälvennyttyä. Tuuli on heikkoa, rannikolla puhaltaa paikoin kohtalainen itätuuli.



Lämpimintä on lännessä ja lämpötila voi kohota yhdeksäntoista asteen tuntumaan.



Korkeapaine tuo myös maan keski- ja pohjoisosaan poutaista säätä. Pilvisintä on Itä-Suomessa ja Itä- ja Pohjois-Lapissa.