Kuollut mies löytyi rappukäytävästä Porissa – Poliisi tutkii tappona

Poliisi löysi Porissa rappukäytävästä kuolleen miehen. Itsenäisyydenkadulla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävästä sunnuntaina aamukuuden tienoilla löydetty mies oli kuollut väkivallan seurauksena, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessaan.



Poliisi tutkii tapahtumaa tappona. Uhri on 31-vuotias huittislainen mies.



Tappo on tapahtunut kyseisessä kerrostalossa sijainneessa asunnossa, esitutkinnassa selvisi. Poliisi on pidättänyt kaksi henkilöä rikoksesta epäiltyinä tappoon.



Rikoksesta epäillyt ovat molemmat porilaisia. Poliisin mukaan he ovat 33-vuotias mies ja 21-vuotias nainen.