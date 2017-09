Kotimaa

Poutainen sää jatkuu vielä keskiviikkonakin

Pääkaupunkiseudulla

Korkeapaine

Torstaina

Vahva

sää on keskiviikkona sateetonta, pilvisyys vaihtelee. Iltapuolella on selkeämpää.Lämpötila kohoaa aurinkoisilla paikoilla vähän 15 asteen yläpuolelle.Maan eteläosassa esiintyy sumua tai sumupilveä. Iltapäivän puolella pilvipeite rakoilee yleisemmin.Pilvipeite vaikuttaa päivälämpötilaan. Aurinkoisen sään alueilla päästään vähän 15 asteen yläpuolelle, pilvisillä alueilla lämpötila jää lähelle 10 astetta.tuo myös maan keski- ja pohjoisosaan edelleen poutaista, heikkotuulista ja runsaspilvistä säätä. Iltaa kohti pilvipeite rakoilee maan keskiosassa – mahdollisesti myös pohjoisimmassa Lapissa on selkeämpää.Päivälämpötila on maan keskivaiheilla ylimmillään 10–14, Lapissa enimmäkseen 6–10 astetta.Korkeapaine pysyttelee vielä lähipäivinä Suomen yllä.jatkuu laajalti runsaspilvinen, mutta poutainen sää.Lännessä päivälämpötila kohoaa aurinkoisessa säässä vähän 15 asteen yläpuolelle. Idässä lämpötila on lähellä 10 astetta, Lapissa 7–10 astetta.korkeapaine poutaisine säineen pysyttelee Pohjois-Euroopan yllä. Korkeapaineen itäpuolelta kiertyy vähitellen kylmempää ilmaa itäiseen Eurooppaan.Brittein saaria lähestyy lännestä sadealue.Lounais-Euroopassa on laajalti aurinkoista. Espanjan ja Portugalin eteläisimpään osaan saapuu lounaasta sadealue.Välimeren keskiosasta ulottuu epävakaisen sään alue Keski-Euroopan yli edelleen koilliseen. Pienialainen matalapaine tuo Italian eteläisimpään osaan ukkossateita. Välimeren länsiosassa on aurinkoista.