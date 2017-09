Yksi puhelinsoitto voi viedä vanhukselta koko omaisuuden – valepoliiseista tehty satoja ilmoituksia, naisia epäillään yhä useammin huijauksista

Kotimaa

Yksi puhelinsoitto voi viedä vanhukselta koko omaisuuden – valepoliiseista tehty satoja ilmoituksia, naisia ep

Yksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valepoliisisoitot

Poliisin

Tyypillisesti

Valepoliisit

Joitain