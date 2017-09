Kemikaaleilla kirkastetusta Littoistenjärvestä nostettu paiseisia ”zombiehaukia” – Kalastaja: ”En ole vastaavaa nähnyt missään”

Kotimaa

Kemikaaleilla kirkastetusta Littoistenjärvestä nostettu paiseisia ”zombiehaukia” – Kalastaja: ”En ole vastaava

Juuri nyt

Kirkkaudestaan

Manninen kertoo säikähtäneensä, sillä luuli kalan olevan kuollut. ”Se haukkoikin vielä henkeään. Se oli elävä kuollut hauki, vähän kuin zombi.”

Hän lopetti kaikki löytämänsä kärsivät hauet kaverinsa kanssa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Littoistenjärven