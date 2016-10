Bob Dylan 75 vuotta – Näin soi mestarin uusin levy sekä suomalaisten Dylan-kunnianosoitus

Juttu on julkaistu alun perin 24.5.2016. Nostamme sen uudelleen esiin, koska Bob Dylan voitti 13.10. Nobelin kirjallisuuspalkinnon.

Hyvää syntymäpäivää Bob Dylan! 75-vuotias lauluntekijä juhlii merkkipäiväänsä tänään 24. toukokuuta Fallen Angels -albumilla ja tietää ehkä kustantajansa kautta myös toisesta levyuutuudesta.

Suomalaisten lauluntekijöiden eturivi J. Karjalaisesta Wigwam-legenda Jukka Gustavsoniin ja Palefaceen kunnioittaa Dylania suomennoksilla Wentus Blues Bandin uudella Dylan suomeksi -levyllä. Käännösluvat eivät olleet itsestäänselvyys, mutta lopulta ne saatiin.

Dylan kiersi viime kuussa Japania ja lähtee ensi kuussa Yhdysvaltain-kiertueelle Mavis Staplesin kanssa. Ystävyys on säilynyt, vaikka Dylan kosi turhaan Staplesia yli 50 vuotta sitten.

Kiertueiden välissä sopii juhlia levyuutuutta, joka jatkaa edeltäjänsä Shadows in the Nightin tavoin Frank Sinatran ja muiden mestarien tunnetuksi tekemien ikivihreiden uusiokäsittelyä. Myös Fallen Angels on saanut viiden tähden arvioita.

Michael Ochs Archives

Edellisellä levyllä Dylan lauloi jopa Sergei Rahmaninovia, koska Full Moon and Open Arms -iskelmä lainaa Rahmaninovin toista pianokonserttoa. Uuden levyn ikivihreitä ovat esimerkiksi Young at Heart sekä Polka Dots and Moonbeams. Tälläkään levyllä ei ole yhtään Dylanin omaa sävellystä.

Sinatra ja kumppanit levyttivät nämä ikivihreät usein big bandin kanssa, mutta Dylan käyttää viisimiehistä bändiään. Steel-kitara ja alttoviulu tuovat ikivihreisiin country-sävyjä.

Dylanin lauluääni on jakanut aina mielipiteet, vaikka hän on väkevä tulkitsija. Mielipiteitä on jakanut myös tapa muunnella omien vanhojen klassikkojen melodioita tunnistamattomiksi.

Ikivihreiden parissa hän näyttää pitävän kunnia-asianaan laulaa muiden säveltämät mutkikkaat melodiat ”oikein”. En ymmärrä miten rohiseva 75-vuotias tähän pystyy, mutta kyllä hän aika hyvin onnistuu.

Dylan on hyväntuulisimmillaan. Hän laulaa pilke silmäkulmassa, mutta ei ole pilkallinen alkuperäismateriaalia kohtaan. Se ei estä sovituksellisia irrotteluja: esimerkiksi That Old Black Magic vääntyy nyt melkein rockabillyksi.

Dylanin oma tuotanto Jack Frost -salanimellä on erinomaista. Hän tuntuu laulavan aivan kuulijan korvan juuressa, sanoista saa loistavasti selvää ja tuntuu kuin bändi soittaisi samassa huoneessa ilman mitään studiomaista steriiliyttä. Kontrabasson sointikin on musikaalisempi kuin poplevyillä juuri koskaan.

Voit kuulla uuden levyn All the Way -tulkinnan tästä ja Melancholy Moodin tästä linkistä.

Ongelmaksi jää tietysti vanhempien versioiden kivikova taso. Samoja lauluja ovat Sinatran ohella levyttäneet esimerkiksi Ella Fitzgerald, Billie Holiday ja James Brown. Guardian-lehti onkin jo ehtinyt tehdä soivan koosteen samojen ikivihreiden klassisimmista tulkinnoista.

On kuitenkin Dylanin ansiota, että ihmiset nyt palaavat noiden sävelaarteiden pariin tai löytävät ne ensi kertaa. Aivan samoin hän johdatti aikaisemmin useita sukupolvia Woody Guthrien ja toista maailmansotaa edeltävien blues-levyjen pariin.

Dylan ei jää kuitenkaan historiaan toisten laulujen tulkitsijana, vaan miehenä, joka toi rockin energian amerikkalaiseen folk-liikkeeseen ja folkin lyyrisen rikkauden murhaballadeista protestilauluihin sähköisen rockin sanoituksiin.

Dylan kertoo muistelmissaan sivukaupalla, kuinka ratkaisevaa hänelle oli kuulla myös Kurt Weillin ja Bertolt Brechtin lauluja sekä lukea Rimbaud’n runoja ja muuta maailmankirjallisuutta antiikin runoilijoista Dostojevskiin.

Jos haluaa suomentaa Dylania, tuleekin tuntea hänen intertekstuaaliset temppunsa. Dylanilla voi olla sanoituksessa peräkkäin vaikkapa rivejä kansanrunoudesta, Vergiliukselta ja blues-mestareilta. Samalla Dylan rakastaa sanojen sointeja. Siksi suomentaminen on niin vaikeaa, kuten myös Dylan suomeksi -levyltä huomaa.

Yrittäminen on kuitenkin hyödyllistä, sillä juuri Dylan käynnisti välillisesti myös suomalaisen rocklyriikan.

ei tiedossa

Kolme varhaista tekstittäjämestaria – Hector, Dave Lindholm ja Juice Leskinen – olivat kaikki kovia Dylan-faneja, samoin Wigwam-yhtyeen voimahahmot Jim Pembroke ja Jukka Gustavson.

Juice Leskinen opetteli teininä sanoittamaan kääntämällä juuri Dylanin tekstejä. Maggie’s Farm oli ”En Virtasen firmaan enää töihin mee” ja Desolation Row oli ”Kansanravintolaan”. Sittemmin Leskinen sanoitti myös esimerkiksi vuoden 1978 Street Legal -levyltä Is Your Love in Vain -klassikon Pate Mustajärvelle Joutavat tunteet -nimellä ja Changing of the Guardsin nimellä Vahdinvaihto kehnolle L-levylleen.

UudellaDylan Suomeksi -levyllä ei valitettavasti ole Hectorin Dylan-käännöksiä (hän on aikoinaan kääntänyt esimerkiksi When I Paint My Masterpiecen ja Lay, Lady Layn) eikä Dave Lindholmia, jonka mielestä mestaria ei parane mestaroida. Tuomari Nurmio järjesti Dylan- ja Woody Guthrie -teemakonsertteja jo ennen läpimurtoaan, mutta hänkään ei ole mukana.

Juice Leskiseltä on kuitenkin mukana Vahdinvaihto Anssi Kelan energisenä tulkintana. Tällä raidalla Wentus Blues Band soittaa Bruce Springsteenin E Street Bandin tyyliin, kun muuten ilmeinen esikuva on Dylanin kanssa usein soittanut The Band.

Dylanin akustiselta folk-kaudelta 1962–1964 mukana on meheväksi bändiversioksi sovitettu Lapin tyttö (Girl from North Country) J. Karjalaisen suomennoksena sekä varsin raskaasti sovitettu Kuoleman kauppiaat (Masters of War) Palefacen neliskulmaisen uskollisena suomennoksena, joka nousee intensiivisen laulun ja Pekka Gröhnin Hammond-urkujen ujelluksen ansiosta aika hurjiin tehoihin.

Dylan siirtyi sähköiseen rockiin 1965–1966. Absurdia huumoria luotaavat Aija Puurtinen sekä Esa Kuloniemi sanoituksella Nauru ottaa, joogaa, H-molli tsugen (It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry).

Tältä kaudelta on tietysti myös Like A Rolling Stone, jonka kova Dylan-fani Pelle Miljoona esitteli löysän bändisoiton kera Enää itkeä voit -nimellä Pelko ja viha -levyllä Suomen punkeille jo vuonna 1979. Nyt sopivan vimmainen teksti herää eloon Pellen ja Wentus Blues Bandin yhteistyöllä.

Vuonna 1967 moottoripyöräonnettomuudesta toipunut Dylan hylkäsi huumeisen psykedelian ja korvasi Rimbaud-vaikutteiset sanaryöpyt tiiviillä tarinankerronnalla. Häikäisevin tulos oli All Along the Watchtower. Mariskan eli Maria Rahikaisen Samaan aikaan naapurissa -suomennos ei yllä samaan runolliseen moniselitteisyyteen. Heikki Silvennoinen muistelee laulullaan ja kitaroinnillaan Jimi Hendrixin sovitusta.

Juha Metso

Mariska onnistuu paremmin laulaessaan Mun ainoo rakkautein -suomennostaan vuoden 1997 synkeältä Time Out of Mind -levyltä.

Yhteistyö The Bandin kanssa tuotti 1960–1970-lukujen vaihteessa useita klassikoita. Tears of Rage saa Kai Kujasalolta hämmentävän hyvän sanoituksen, jossa tyttären ja isän konflikti nähdään isän näkökulmasta. Mika Kuokkanen laulaa yhtä herkästi kuin The Bandin Richard Manuel.

Myös I Shall Be Released julkaistiin The Bandin esikoislevyllä vuonna 1968. Jukka Gustavson tuo sopivan hengellisen sävyn suomennokseensa Löydät rauhan ja lohdutuksen. Gustavson onnistuu huonommin Is Your Love in Vain -kappaleen suomennoksessaan Onko rakkautesi turhaa. Leskisen röyhkeämpi suomennos olisi ollut sujuvampi.

Vuonna 1971 The Bandille tehty When I Paing My Masterpiece saa Jarkka Rissasen suomennoksen Kun mä lasken Niagaran Eero Raittisen ja Tero Pulkkisen tulkintana. Omaperäistä sanoitusta käytettiin myös Eero Raittinen ja kansainväliset seikkailijat -levyllä 1996, mutta se ei ole välttämättä parempi kuin Hectorin suomennos 1970-luvulta.

Dylan suomeksi -levy ei voi tarjota kokonaiskuvaa Dylanin tuotannosta. Mutta levyn päätteeksi Kai Kujasalo saa Dylanin parhaat 1980-luvun alun tekstit (Blind Willie McTell ja Jokerman) toimimaan uskollisina suomennoksina. Jälkimmäisessä laulutehtävät jakaa Kauko Röyhkä, Mirkka Paananen, Juho Kinaret ja Pelle Miljoona yhteisenä kunnianosoituksena päivänsankarille.

Voit kuunnella lyhyet näytteet Dylan suomeksi -levyn raidoista tältä Youtube-linkiltä:

Hyvä näin, mutta vanha sanonta pitää paikkansa: kukaan ei laula Dylania yhtä vaikuttavasti kuin Dylan, vaikka yrittäjiä on ollut Elvis Presleystä Sielun Veljiin.

Siksi tosifani haluaisi vielä ainakin yhden levyn Dylanin omaa uutta materiaalia hänen itsensä laulamana.

Dylanin uusin omien kappaleiden levy on verihuuruinen Tempest vuodelta 2012, ja tekeillä oli silloin tiettävästi myös uusien uskonnollisten kappaleiden albumi.

Sen kun vielä saisi kuullakseen! Ja yhtä hyvinä laulusuorituksina kuin mihin Dylan yltää uudella Fallen Angels -levyllään!

Bob Dylan: Fallen Angels. Columbia. Wentus Blues Band ja solistit: Dylan suomeksi. Ramasound Records. Tarkennus 24. toukokuuta klo 17: lisätty tieto Kun mä lasken Niagaran -sanoituksen aiemmasta levytyksestä. Oikaisu 25.5. klo 9.23: Tero Pulkkisen etunimi korjattu.