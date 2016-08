Kansallisoopperan lavalla katkotaan päitä, koska katkaistut kaulat kiinnostavat ihmisiä häiritsevän paljon

Ensi viikolla Helsingin juhlaviikoilla katkotaan päitä.

Kovin monella muulla tavalla asiaa ei voi ilmaista. Ensi keskiviikkona kantaesityksensä saavaa Cutting Edge -näytöstä kuvaillaan Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaesittelyssä näin:

”Cutting Edge hakee viitteitä kuvataiteen historiasta sekä klassisista tarinoista ja myyteistä, joissa kaulat katkeavat ja päät tippuvat. Näyttämöllä 1600-luvun maalausten runsaus saa vastapainon pelkistetyn minimalistisesta punk-estetiikasta, muodostaen visuaalisesti voimakkaan ja rajoja rikkovan kokonaisuuden.”

Esityksen takana on WHS-niminen visuaalista teatteria ja nykysirkusta yhdistelevä ryhmä. Cutting Edgen on ohjannut yksi ryhmän perustajajäsenistä, 33-vuotias Kalle Nio. On parasta kysyä häneltä, mistä esityksessä on oikein kyse ja miksi sellainen on tehty.

Kalle Nio

Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin varmistettava peruslähtökohta: nähdäänkö Cutting Edgessä, kun päitä katkeaa?

”Kyllä siinä sitäkin nähdään”, Nio sanoo ja hymähtää.

Selvä. Miksi tehdä esitys, joka käsittelee päiden katkeamista?

Nio hymähtää uudestaan ennen vastaamista. Hänen mukaansa esitys on tehty siksi, että ihmisiä on aina jostain syystä kiinnostanut juuri pään katkaiseminen. Saamme siis syyttää itseämme.

Cutting Edge pyrkii pohtimaan syitä tälle kiinnostukselle, mutta nykytaiteelle tyypillisesti esitys ei tarjoa mitään valmiita selityksiä.

”Kiinnostavaa on se, mitä symboliikkaa liittyy juuri pään leikkaamiseen. Millainen merkitys juuri päällä on? Esimerkiksi kaikki havaitsemiseen tarkoitetut elimet ovat juuri päässä”, Nio sanoo.

Nion väitettä päidenkatkaisun kiinnostavuudesta on vaikea kiistää. Katkotut kaulat kulkevat huolestuttavalla tavalla koko historiamme läpi.

Yleisimpänä esimerkkinä nousee tietenkin mieleen Ranskan suuren vallankumouksen aikaan viuhunut giljotiini, jonka käyttö lopetettiin Ranskassa kokonaan vasta 1970-luvulla. Julkisia teloituksia järjestettiin toiseen maailmansotaan saakka. Suomessa pyöveleiden ammattikunta pysyi työllistettynä 1800-luvulle saakka.

Nio huomauttaa, että tosielämän tapahtumien lisäksi pään katkaiseminen on kiinnostanut pitkään myös taiteen ja näytösten parissa työskenteleviä ihmisiä.

”Minua on pitkään kiinnostanut taikuuden historia. Ensimmäinen historiankirjoihin kuvailtu taikatemppu on faaraoiden ajalta, jolloin Dedi -nimisen taikurin kerrotaan katkaissen eläinten päitä ja laittaneen ne sitten takaisin paikoilleen. Samoin ensimmäisessä taikureiden oppikirjassa käsitellään pään katkaisemista”, Nio kuvailee.

Vuosia taikurina työskennelleen Nion oma lähtökohta on nimenomaan taikuudessa, mutta hän nostaa esille myös kuvataiteen klassikkoteoksia, joihin liittyy pään katkaiseminen.

”Johannes Kastajan pään katkaiseminen on yksi kuvatuimmista tapahtumista”, Nio sanoo.

Eikä pään katkaisemisen ajankohtaisuus ole kadonnut 2010-luvullakaan. Muun muassa terroristijärjestö Isisin kuvaamat päänleikkausvideot sokeeraavat säännöllisesti netissä.

”Kun Isis lataa videoita päiden leikkaamisesta, ne nousevat internetissä haetuimpien joukkoon.”

Cutting Edge -esitys pyrkii käsittelemään tätä brutaalia käytäntöä eri tyylilajeja yhdistelevällä tyylillä. Mukana on taikuutta, kuvataidetta, teatteria ja tanssia. Esityksen musiikkimaailmassa yhdistyvät ooppera, punk ja elektroninen musiikki.

Eikä Cutting Edge -esitys jää vain Suomen kamaralle. Marraskuussa työryhmä lähtee Pariisiin, jossa Cutting Edge esitetään kolmena päivänä Théâtre de la Cité Internationalessa. Myöhemmin edessä ovat vielä esitykset Kroatiassa ja Virossa.

Nio näyttää olevan oikeassa: pään katkaiseminen kiinnostaa ihmisiä yhä.

Cutting Edge Helsingin juhlaviikoilla Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa 31.8.–2.9.