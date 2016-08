Torstaina HS uutisoi tapauksesta, jossa Suomalaisessa kirjakaupassa myytiin Shakespearen koneellisesti suomennettua Kuningas Lear -näytelmää. Amazon-verkkokaupan omistaman Createspace-kustantamon tuottaman painoksen suomennos on erittäin huono.

Perjantaina Talouselämä taas uutisoi, että sähköinen oppikirja olisi päässyt kirjakaupasta loppumaan. Kyse oli siitä, että digikirjan lataamiseen tarvittavat lipukkeet olivat osasta Suomalaisen kirjakaupan myymälöitä päässeet loppumaan.

Uuden teknologian käytöstä on kyse myös sähkökirjoissa, joiden julkaiseminen ei Suomessa ole noussut kovinkaan kannattavaksi liiketoiminnaksi. Onko sähkökirjojen bisnesmalli Suomessa tällä hetkellä toimiva? Miten laadukkaiden sähkökirjojen tekeminen saataisiin kannattavaksi?

Sakari Laiho, Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja:

”Meillä on rakenteellisesti toimiva sähkökirjojen jakelu jo olemassa.

Bisnesmalleissa ja kilpailutilanteen kehityksessä ollaan kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Keskeinen kannattavuuden ja markkinoiden kasvun este on paperikirjoja (10%) korkeampi arvonlisävero (24 %).”

Reetta-Liisa Pikkola, Suomalaisen kirjakaupan ostojohtaja:

”Me emme ole enää pieni Suomi edes suomenkielisen

kirjallisuuden kohdalla, vaan osa isoa maailmanmarkkinaa. Ulkomaisten toimijoiden kanssa sisällön tason valvonta on suorastaan mahdotonta. Sähkökirjoissa myynnin volyymit ovat vielä niin pieniä, että myyntijärjestelmien tarvitsemat satsaukset maksavat enemmän kuin kirjojen myynnistä saadaan tuloja. Oppikirjoissa tilanne on parempi, mutta sielläkin vaikeutena on se, että eri tekijöiden kirjat pitää ostaa eri myyntialustoilta. Jotta sähkökirjojen myynti saataisiin kannattavaksi, volyymit pitäisi saada nykyistä suuremmiksi.”