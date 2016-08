Samat tuotteet toistuvat vuosikymmeniä suomalaisessa muotoilussa – nämä galleristit haluavat meidän miettivän, onko se ongelma

Katso hetki ympärillesi. Näetkö jotakin näistä?

Marimekon klassisia kuoseja:

Ultima Thule -juomalaseja:

tai Aalto-maljakon?

Galleristit Jari Saariaho ja Kalle Järvenpää ovat sitä mieltä, että samojen tuotteiden toistuminen vuosikymmenestä toiseen kertoo paljon siitä, kuinka paikalleen jämähtänyttä suomalainen muotoilu on.

Monet suomalaisen muotoilun klassikkotuotteista (esimerkiksi Ultima Thule) on valmistettu 1960-luvun lopun ja 1970-luvun välisenä aikana. Saariaho ja Järvenpää nimittävät sitä ”Virallisen” tyylin aikakaudeksi. Samanniminen on myös heidän ensi viikolla Designmuseossa aukeava näyttelynsä.

Istumme puhumaan asiasta Saariahon ja Järvenpään kanssa Designmuseon isoon ja hillityyn kokoushuoneeseen. Molemmilla on käsissään vesilasi, joka on mikäpä muukaan kuin Ultima Thule.

Akseli Valmunen / HS

”Se on manifesti, pamfletti – ja voi sitä pitää jopa provokaationa”, Saariaho kuvailee tulevaa näyttelyä ja hymyilee.

Kutsuipa näyttelyä millä sanalla tahansa, se liittyy samaan keskusteluun, mitä on käyty suomalaisesta muotoilusta vuosien ajan. Ikuisuuskysymys on ollut se, onko suomalainen muotoilu jumittunut menneen, esimerkiksi 1970-luvun ihannointiin.

Suomalaisen muotoilun asiantuntija Kaj Kalin kirjoitti Kodin Kuvalehden kolumnissaan vuonna 2012, että ”elämme retroaikaa, koska meillä ei ole mitään nykyajan hyvää suomalaista designtuotetta”.

Saariahon ja Järvenpään Viralliseksi nimittämään 1960-luvun lopun ja 1970-luvun ”Viralliseen” tyyliin liittyy Suomen pitkäaikaisin presidentti Urho Kekkonen. Kekkosen valtakauden loppuaika ajoittuu nimenomaan 1970-luvulle, samalle ajalle suurten suomalaisten muotoiluyrityksien kukoistuksen kanssa. Se ei ole sattumaa, näyttely kertoo.

Saariahon ja Järvenpään näyttelyssä käsitellään muun muassa, kuinka Kekkonen edisti yltiöpäisesti modernia kansallisromantiikkaa, johon otettiin vaikutteita muun muassa Lapista.

”Kekkonen on edelleen ainut presidenttimme, joka oli aidosti kiinnostunut taiteesta, kuten muotoilusta ja kuvataiteesta. Hän keräsi ympärilleen Tapio Wirkkalan ja Laila Pullisen kaltaisia taiteilijoita ja muotoilijoita, jotka ihailivat samalla tavalla muun muassa Lappia ja kansallisromanttista ajattelua”, Saariaho sanoo.

Matti Tapola

Minkälainen vaikutus Kekkosella siis oli suomalaiseen muotoiluun? Tappoiko Kekkonen yltiöpäisellä kansallisromanttisuudella mahdollisuudet muuhun suomalaiseen muotoiluun?

Saariaho alkaa nauraa, kun hänelle esittää tämänlaisia kysymyksiä. Hän haluaa pitää salaperäisyyden yllä ennen näyttelyn avautumista mutta lupaa, että näyttelyssä kronologisesti käsiteltävä aikakausi paljastaa hyvin paljon siitä, mihin suuntaan suomalainen muotoilu oikein kääntyi Kekkosen aikana.

”Tuossa aikakaudessa oli omat hyvät ja huonot puolensa. Paljon hienojakin asioita saatiin silloin aikaan, minkä huomaa esimerkiksi, kun vertaa Finlandia-taloa ja Musiikkitaloa”, Saariaho sanoo.

Mutta palataan vielä hetkeksi Saariahon ja Järvenpään käsissä kimaltavaan Ultima Thule -lasiin, näyttelyn edustaman aikakauden konkreettiseen kiinnepisteeseen. Hyvin paljon suomalaisesta muotoilusta kertoo nimenomaan se, että juomme näistä laseista vielä vuonna 2016. Tai että Iittala julkisti juuri viime vuonna Ultima Thulesta laajemman sarjan.

Saariahon mukaan yksi olennainen asia suomalaisen muotoilun kehityksessä on se, että moderniin siirtymisen jälkeen suomalaisen muotoilun valtavirrassa ei koskaan edetty postmoderniin. Kuten Kaj Kalin sanoo, elämme siis edelleen tietynlaista retroaikaa.

Järvenpää muistuttaa kuitenkin, että nykypäivän suomalainen muotoilu on todella monipuolinen maailma.

”Pienet ja nuoret muotoilijat tekevät paljon mielenkiintoisia ja omalaatuisia töitä. Ongelma on isoissa muotoilumaailmaa hallitsevissa mammuteissa, jotka keskittyvät vanhojen tuotteiden lämmittelyyn.”

Koska tuotteita on lämmitelty vuosikymmenien ajan uudestaan ja koska ne on tuotu marketteihin, käsissä nyt komeileva Ultima Thule ei monien mielestä tunnu oikeastaan niin erikoiselta, vaikka se on muotoilutyönä upea. Onko se ongelma? Sitä voi jäädä pohtimaan Saariahon ja Järvenpään näyttelyn jälkeen.

Saariahon ja Järvenpään Virallinen-näyttely Designmuseossa. Avajaiset 1. syyskuuta. Näyttely auki 2.9.–30.10. Keskustelutilaisuus näyttelyn teemoista Designmuseossa 3. syyskuuta.

Akseli Valmunen / HS