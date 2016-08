Hymyilevän miehen pääosa vei Jarkko Lahden vuosiksi nyrkkeilysalille

Suomalainen sankari ottaa turpaan, nousee pystyyn, ottaa lisää turpaan, murjaisee vitsin ja jatkaa eteenpäin hammasta purren. Näin ainakin olemme tottuneet sen näkemään.

”Toivon, että en ole pönkittämässä yhtään suomalaista sankarimyyttiä”, näyttelijä Jarkko Lahti sanoo. ”Perinteinen suomalainen mieskuva ei kiinnosta, sitä on toitotettu jo niin monta vuosikymmentä.”

Lahti pyörittelee Porvoon nyrkkeilyhallilla käsiinsä siteitä nyrkkeilyhanskojen alle ja alkaa kertoa, miksi sankari voi olla samalla nyrkkeilijä ja herkkä kommunisti.

Lahdesta on kuin yhtäkkiä tullut roolittajien luottomies, kun kaivataan turpaan ottavia elo­kuvahahmoja, jotka eivät istu aivan perinteisen elokuvaheeroksen muottiin.

Lahden, 38, ensimmäinen pääosarooli elokuvassa on Hymyilevässä miehessä, joka voitti kesällä Cannesissa Ranskassa. Yhtä komeaa starttia elokuva­uralle ei Suomessa ole ollut monta.

Hymyilevän miehen lähtökohta on kyllä perinteinen. Urhoollinen sankari, Olli Mäki, ottelee maailmanmestaruudesta Olympiastadionilla kesällä 1962. Kaikki on pedattu näyttävälle kotivoitolle.

Päähenkilöä kuitenkin kiinnostaa kaikista eniten tyttöystävä Perhossa. Mäki on poikkeuksellisen romanttinen hahmo nyrkkeilysankariksi.

”Kun lähdin tähän mukaan, aloin tehdä nyrkkeilyelokuvaa. Ensimmäisen käsikirjoituksen tultua innostuin, että tämähän on rakkaustarina!” Lahti sanoo.

Päähenkilö Mäki katsoo vinosti hymyillen sankarimyyttiä, jota managerit ja media rakentavat nyrkkeilijän ympärille. Elämä on elokuvassa aivan muualla kuin nyrkkeilykehässä.

Ennen titteliottelua Davey Moorea, ”Mustaa nukuttajaa”, vastaan Mäki sanoo lehdistölle, ”ettei ainakaan huonommalle häviä”.

”Mäen vino huumori tuntui aina raikkaalta. Synkkyyttä on jo tarpeeksi Suomessa, sitä en haluaisi lisätä.”

Nyt Lahti hyppii hyppynarulla Porvoon nyrkkeilysalissa. Se on erikoislaatuinen paikka Suomen nyrkkeilymenestyksen kannalta. Samassa paikassa on harjoitellut Lahden lisäksi Suomen tunnetuin nyrkkeilijä Robert Helenius, jota salilla on käynyt koettelemassa tarinan mukaan Tony Halme.

Ilmassa haisee vienosti märkä rätti, eli sädesieni. Lahden mukaan siellä ”maistuu työ”.

Pukukopin kulmassa on samantyylinen iäkäs punnusvaaka, jolla Hymyilevän miehen 60-luvun Helsingissä mitataan ottelijoiden paino. Sen metalliselle astinlaudalle on pinttynyt kaksi ruskeaa jalanjälkeä.

Olli Mäen rooli oli Lahdelle toiveiden täyttymys. Mäki on hänelle kaikista suurin, ”Suomen Muhammad Ali ”. Lahti ja Mäki ovat molemmat Kokkolasta. ”Mäen merkitys oli kotona valtava.”

Sankaritarinan taustalla on myös suomalaisen urheiluhistorian ehkä suurin väärinteko – Mäkeä ei koskaan kommunistina päästetty ottelemaan olympialaisissa, koska Mäki ei julkisesti luopunut työväenaatteesta.

”Se oli järkyttävän epäoikeudenmukainen teko meidän pienessä maassa.”

Työväenaatetta kannatti myös Lahden isä, jonka seurauksena ehkä Jarkkokin haaveili urasta ei astronauttina vaan kosmonauttina.

”Me pelättiin 80-luvulla Reagania ja uskottiin Gorbatšoviin.”

Kosmonauttihaaveet kuitenkin hyytyivät pian, kun kuukävelyä harjoitellessa Lahti upposi päälakea myöten ruoppausmutaan. Läksytyksen vaara kotona muuttui kosmonauttiharjoitusten myötä niin suureksi, että Lahti vaihtoi haaveet näyttelemiseen.

Iltalehtien lööpeissä näkyi samoihin aikoihin Jouko Turkan virnuileva naama uutisissa Jumalan teatterista, jossa yleisön päälle heitettiin ulostetta.

”8–9-vuotiaan silmin se oli ­äärettömän kiinnostavaa ja salaperäistä. Kuin joku lahko, jonne piti päästä.”

Teatteritöissä nykyään viihtyvä Lahti oli aikaisemmin ajatellut, että olisipa mukavaa näytellä elokuvassa päärooli. Siihen ei suomalaiselle teatteri- ja televisio­näyttelijälle tipu monta mahdollisuutta.

Lahden ja Mäen elämä ja teot olivat jo ehtineet kietoutua. Lahti näytteli nuorena Ykspihlajan Työväennäyttämöllä. Mäki lahjoitti teatterille myöhemmin nyrkkeily­kehän, jossa Lahti aikuisiällä otteli amatöörinä.

Vuonna 2010 Lahti oli Kokkolan kaupunginteatterissa mennyt fanikuvaan suuren idolinsa Olli Mäen kanssa, ja kuvan otti ohjaajakaveri Juho Kuosmanen.

Kotona Kuosmanen katsoi, että Lahti ja Mäki näyttävät oikeastaan identtisiltä. Hän lähetti Lahdelle sähköpostiviestin otsikolla ”Nyrkkeilyelokuva”.

Pian Lahti aloitti treenaamisen Hymyilevää miestä varten.

Porvoossa alkaa säkinhakkaus. Lahti treenasi täällä roolia varten neljä vuotta, enimmillään kymmenisen kertaa viikossa. Hän ottelikin kahdesti. Ensimmäisen aikaan hän oli jo yli 30-vuotias. ”Vastus aloitti sanomalla, että sähän voisit olla mun isä. Pänni aika lujasti. Sitten se pieksi mut”, Lahti sanoo ja virnistää.

”Äijä on laiska, kun joutui pudottamaan painoa leffassa”, 18-vuotias Arslan Khataev sanoo kehän vieressä Lahdelle, joka virnuilee vastaukseksi.

Valokuvaaja kiertää kehän ympärillä samalla kun Lahti hyppii vuoroin hyppynarua ja sparraa Khataevin kanssa.

”Kuvaattekste sitä sun leffaa siis nyt?”, joku kysyy.

Mitä seuraavaksi? Koko kesän ajan Lahti on ryöminyt Kouvolassa ehkä suurimman suomalaisen sankaritarinan Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan elokuvaversion kuvauksissa. Aku Louhimiehen elokuva valmistuu vuonna 2017.

Siinäkin Lahti poikkeaa pakasta: Lahti näyttelee Viirilää, eräänlaista räyhähenkeä, jossa tiivistyy koko sotatoimen henkinen painolasti. Ehkä tämän takia Edvin Laine ei elokuvaversiossaan käyttänyt Viirilän hahmoa ollenkaan.

Linnan kirjassa paidaton Viirilä ottaa kuolleen repusta limpun ja nauraa ”phähähähä...”. Sotahuutona kahta numeroa liian suuret kengät jalassa juokseva huutaa: ”Jeesus Perkele!”.

Ei sekään mikään kaikista tyypillisin sankarirooli. Ja siitä Lahti lienee tyytyväinen.

