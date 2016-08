Lukuisat fanittavat Pyhimystä tietämättään mitään hänestä ja osaamattaan tämän omia lauluja – tällainen on räppärin harvinainen soolokeikka

Tiedättehän te rap-artisti Pyhimyksen. Hänestä on kirjoitettu lukemattomia juttuja.

Tai oikeastaan ette välttämättä tiedä, sillä Pyhimyksestä itsestään on kirjoitettu vain harvoin. Sen sijaan Pyhimyksen kahdesta yhtyeestä Teflon Brothersista ja Ruger Hauerista on puhuttu niin paljon, ettei kukaan ole voinut olla huomaamatta.

Teflon Brothersin ja Ruger Hauerin saama huomio ei ole sinänsä ihme, koska nämä kaksi rap-musiikin vastakkaista tyyliä edustavaa yhtyettä ovat tämän hetken kuumimpia nimiä suomalaisessa musiikkimaailmassa.

Suoraviivaista biletysräppiä edustavan Teflon Brothersin Pämppää-kappaletta on kuunneltu Spotifyssa lähes 9 miljoonaa kertaa. Jokainen bändin single nousee listojen kärkipaikoille. Teflon Brothers kerää Suomen jättifestareilla niin paljon yleisöä, ettei osa juhlakansasta edes mahdu katsomaan.

Uuden levyn keväällä julkaisseen Ruger Hauerin suosio on puolestaan lähtenyt tänä vuonna aivan uuteen nousuun – vähintään osittain sen ansiosta, että yhtyeessä on mukana kulttuuripiirien tämän hetken lempiräppäri Paperi T. Älykkömäistä ja ovelilla ilmaisulla kikkailevaa räppiä tarjoileva Ruger Hauer on ollut aikaisemmin lähinnä pienten tiedostavien piirien ja muusikkokriitikoiden suosiossa. Nyt yhtye soi radiossa ja myy Tavastian tapaiset keikkapaikat täyteen.

Kaiken tämän huomion keskellä Pyhimys, oikealta nimeltään Mikko Kuoppala, tärkein näitä kahta yhtyettä yhdistävä henkilö. Pyhimys voi esiintyä Ruisrockissa samana päivänä ensin osana Ruger Haueria haltioituneelle hipsteryleisölle ja pämpätä pari tuntia myöhemmin Teflon Brothersin keikalla viereisellä lavalla tuplasti isomman yleisön edessä. Niin kävi juuri tänä vuonna.

Joka kerta kun jossain kirjoitetaan Teflon Brothersin suosiosta tai Ruger Hauerin nerokkaasta ilmaisusta, juttu käsittelee samalla Pyhimystä, vaikka häntä ei edes mainittaisi nimeltä jutussa. Ja monesti on niin, ettei mainita.

Jostain syystä Pyhimyksestä itsestään ei ole tullut koskaan samalla tavalla kiinnostavaa nimeä kuin hänen Ruger Hauer -bändikaveristaan Paperi T:stä. Luultavasti siksi, ettei hän ole itse halunnut sitä.

Niinpä silloinkin kun Pyhimyksestä kirjoitetaan, hän joutuu kommentoimaan Ruger Haueria, Teflon Brothersia ja niiden eroa. Näin on esimerkiksi tällä viikolla Imagessa julkaistussa Pyhimyksen pitkässä henkilöhaastattelussa. Siinä Pyhimys kertoo, että Teflon Brothersin fanitus on aidompaa kuin Ruger Hauerin.

Mutta tällä kertaa kysymys ei ole Ruger Hauerista, Teflon Brothersista tai niiden vertailusta. Nyt on kyse Pyhimyksestä ja Pyhimyksen soolokeikasta Helsingin juhlaviikoilla. Sellaista keikkaa ei pitänyt nähdä enää vuonna 2016.

Viisi vuotta sitten Pyhimys ilmoitti lopettavansa soolouransa. Viime vuoden kesällä hän kuitenkin teki paluunsa, julkaisi elokuussa Pettymys-paluulevynsä ja veti paluukeikkansa samassa Blockfestissä, jossa Cheek varasti mediahuomion päättämällä vuoden mittaisen taukonsa.

Paluunsakin jälkeen Pyhimys on keskittynyt Teflon Brothersiin ja Ruger Haueriin. Soolokeikkoja on nähty vain hyvin harvoin, tänä kesänä vain kaksi Helsingin juhlaviikkojen lisäksi. Siksi niihin liittyy aivan toisenlainen erityisyys kuin Ruger Hauerin ja Teflon Brothersin keikkoihin, joita on tarjolla jatkuvasti.

Erityisyyden myöntää myös Pyhimys itse, kun hän vastaa puhelimeensa muutamaa tuntia ennen keikan alkamista. Räppäri on jo valmistautumassa keikkaan Huvila-teltassa. Kuulostaa siltä kuin häntä jännittäisi, mitä ei odottaisi tällaiselta konkarilta.

”Hyvä, että oli vielä tämä haastattelu. Tähän menee sopivasti aikaa. Muuten tämä on nyt vähän tällaista peukaloidenpyörittelyä täällä, mutta en viitsi lähteä poiskaan”, Pyhimys selittää.

Juuri peukaloidenpyörittelyyn liittyy keikan erikoisuus. Jos kyse olisi Teflon Brothersin tai Ruger Hauerin keikasta, Pyhimys ei olisi paikan päällä pyörittelemässä peukaloitaan.

”Teflon Brothersin keikkoihin ei valmistauduta mitenkään. Ne keikat ovat vain spontaania lavalla olemista. Ruger Hauerin keikkoja on viime aikoina treenattu jonkun verran, mutta ei niitäkään erityisen paljon. Mun omat keikat ovat panostuksellisesti kaikkein isoimpia. Tässä on mietittävä enemmän visuaalisuutta ja kaikkea muuta, koska ei riitä vain se, että mä olen itsekseni lavalla.”

On tarkoituksellinen linjaus, ettei Pyhimys esiinny soolokeikoilla kuin poikkeustilanteissa, muutaman kerran vuodessa. Se ei johdu siitä, että Pyhimys ei välittäisi soolotuotantonsa faneista vaan juuri siitä, että hän välittää. Pyhimyksen paluu soolourallekin oli pitkälti pitkään jatkuneiden vaatimusten ansiota. Soolokeikkoja hän tekee vain rakkaudesta lajiin, rahaa niistä ei mainittavasti tienaa.

Mutta keitä oikeastaan ovat Pyhimyksen soolotuotannon fanit? Teflon Brothers on ollut vuosien ajan valtavirran jättisuosiossa, ja Ruger Hauerista on kovaa vauhtia tulossa suositumpi kuin kukaan tajuaa. Sen sijaan äänekkääseen Pyhimys-fanitukseen törmää erittäin harvoin.

Kysymys Pyhimyksen faneista on hyvä myös räppärin itsensä mielestä. Hän on miettinyt aihetta paljon.

”Ehkä syyt ovat vähän itsekkäitä, mutta pidän omaa fanikuntaani kaikkein aidoimpana verrattuna Teflon Brothersin tai Ruger Hauerin fanittamiseen”, Pyhimys sanoo.

Se johtuu hänen mukaansa juuri siitä, että Pyhimyksen fanittamisesta ei ole koskaan tullut ilmiötä. Ei, vaikka 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella ja 2010-luvun alussa Pyhimys julkaisi useita kriitikoiden ylistämiä albumeita. Ehkä aika ei silloin ollut vielä kypsä tai ehkä vuosien tauko sai monet unohtamaan Pyhimyksen. Pettymys-paluulevykään ei Pyhimyksen mukaan saanut ”erityisen paljon huomiota”. On se tosin ylittänyt kultalevyn rajan.

Pyhimyksellä on kuitenkin faneja. Sen näkee, kun katsoo kovaa vauhtia täyttyvää Huvila-telttaa Helsingin Tokoinrannassa elokuisena perjantai-iltana. Nämä fanit ovat Pyhimyksen mukaan ”yksilöitä”.

”Mun keikoilla ei ole ketään hehkutuksen takia paikalle pakotettuja henkilöitä, vaan yksittäisiä ihmisiä, jotka vain jostain syystä tykkäävät siitä musasta. En ole koskaan osannut enkä edes halunnut keksiä syytä siihen, miksi joku tykkää mun soolotuotannosta”, Pyhimys sanoo.

Ei Pyhimys toki ole Huvila-teltassakaan aivan yksin. Jo ennen häntä lavalla esiintyy lämmittelijän roolissa kaksi muuta kriitikoiden rakastamaa rap-artistia, Dj Kridlokk ja Tuuttimörkö. Jälkimmäinen julkaisi odotetun Kromihammas-levynsä tänään perjantaina.

Kridlokk ja Tuuttimörkö esiintyvät varmasti, ja kaksikon pitkään kestäneen yhteistyön rutiini näkyy varmassa mutta ei silti tylsän rutinoituneessa tyylissä. Biitti jauhaa taustalla, ja räppärikaksikko heittää väliin sopivasti omia vitsejään.

Yleisöä ei ole vielä Kridlokkin ja Tuuttimörön aikaan sankoin joukoin, mutta paikalle saapunut porukka arvostaa 45-minuuttista kokonaisuutta – siitäkin huolimatta, että pitkien penkkirivistöjensä ja väliaikakuulutustensa vuoksi turhan viralliselta tuntuvan Huvila-teltan sijaan Helsingissä olisi luultavasti satoja keikkapaikkoja, jotka tuntuisivat luontevammilta paikoilta kuin Kridlokkille ja Tuuttimörölle. Tilanne tuntuu hieman huvittavan kaksikkoakin.

Kun Kridlokkin ja Tuuttimörön osuus päättyy, ihmiset virittäytyvät jännittyneeseen tunnelmaan. Tälle joukolle ei tarvitse selittää Pyhimyksen merkitystä. He ovat saapuneet katsomaan keikkaa, jossa ei kuulla Ruger Hauerin tai Teflon Brothersin kappaleita.

Kun Pyhimys saapuu vihdoin lavalle, tunnelma ei tunnu ollenkaan hölmöltä, vaikka Pyhimys ei omien sanojensa mukaan ole koskaan aikaisemmin edes käynyt Huvila-teltassa. Oikeastaan Pyhimyksen musiikki yhtyeen kanssa esitettynä ja yhdistettynä taustalla pyöriviin videoihin toimii tässä paikassa hämmästyttävän hyvin.

Suurin osa keikan tarjonnasta koostuu kahden levyn kappaleista. Ymmärrettävästi valtaosaa edustaa viime vuonna julkaistu Pettymys, mutta sen lisäksi hyvin paljon on esillä ennen lopettamispäätöstä viimeiseksi julistettu Paranoid, joka oli joidenkin kriitikoiden mukaan heikointa Pyhimystä. Tällä keikalla kappaleet kuitenkin uppoavat yleisöön vahvasti, ja sanatkin ovat muistissa. Yksittäisiä maistiaisia saadaan myös muilta levyiltä.

Koska Pyhimys tekee soolokeikkojaan sen verran harvoin, sopii keikalta odottaa myös muutamaa erikoisnumeroa. Ne myös saadaan, kun Pyhimys esittää Dj Kridlokkin kanssa ennen kuulemattoman ja vielä julkaisemattoman kappaleen sekä kun myöhemmin lavalle nousee Yona, jonka kanssa Pyhimys esittää uuden sovituksen, joissa on yhdistetty Pyhimyksen ja Yonan samannimiset Jano-kappaleet.

Muuten keikka on tuttua Pyhimystä: tyylipuhdasta riimittelyä yhdistettynä välipuheissa heitettävään kuivaan huumoriin. Ja ei keikka olisi mitään, jos mukana ei olisi paria pientä kuittailua muille suomalaisräppäreille. Kun yhden kappaleen säkeistössä Pyhimys sekoaa sanoissaan, hän onnistuu kääntämään senkin hieman vaivaantuneeksi vitsiksi.

Mikä tärkeintä: katsojat, eli ne Pyhimys-fanit, syövät Pyhimyksen kädestä. Huvila-teltan tunnelma tuntuu hetkittäin jopa haltioituneelta, kun lavan edustalle ahtautunut joukkio ja penkeillään istuva iso porukka tuijottaa lavalle, jossa yksi Suomen menestyneimmistä räppäreistä esittää harvoin livenä kuunneltuja kappaleitaan.

Ja kun keikka päättyy, yleisö ei usko sitä todeksi. Vaikka valot pistetään päälle, taustamusiikki alkaa soida ja Helsingin juhlaviikkojen mainosvideo heijastetaan näytölle, taputukset ja encore-huudot eivät hiljene ennen kuin vasta muutaman minuutin odottelun jälkeen.