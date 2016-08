Unelmankepeä ”Avioliitto Jane Austenin tapaan” on viikon kirja – voit ladata sen nyt HS Kirjastosta

Kun hohdokasta työtä muotilehdessä tekevä ja upean ystäväpiirin ympäröimä, elämäänsä erittäin tyytyväinen Katherine Shaw äkkiä menettää työpaikkansa ja rakas isoäitikin sairastuu, hulppea perintöasunto on pakko panna myyntiin. Rahaa ei ole eikä rakkautta. Aikamme nainen huomaa olevansa tilanteessa, joka koettelisi jopa kaikkein vankkumattominta Jane Austenin (1775–1817) romaanin sankaritarta.

Katherine Shaw – Kate – suorastaan rakastaa Jane Austenia.

Tämä on lähtökohta romantiikalla, rahalla ja seurapiireillä kuorrutetulla aikuisten sadulla Avioliitto Jane Austenin tapaan (Schildts & Söderströms, 2014). Se on nyt nyt luettavissa ilmaiseksi sähköisessä HS Kirjastossa.

Teoksen kirjoittaja Kim Izzo on kanadalainen toimittaja, joka on jakanut tyylivinkkejä muun muassa New York Timesin, Voguen, Marie Clairen ja Cosmopolitanin sivuilla. Avioliitto Jane Austenin tapaan on hänen esikoisteoksensa.

Ystäviensä avulla Kate saa uuden alun freelance-toimittajana ja uskomattoman syntymäpäivälahjan: skotlantilaisen aatelistittelin.

”Se osoittautuukin käteväksi, kun Kate saa ensimmäisen toimeksiantonsa”, kustantajan tiedotteessa kuvaillaan. ”Katen täytyy kirjoittaa juttu, jossa testataan Austenin inspiroimaa teoriaa: kun talous on tiukilla, kannattaisiko tytön vain hankkia varakas aviomies?”

Työtehtävänä muuttuu mahdollisuudeksi romanssiin, kun Lady Kate sukkuloi eurooppalaisen eliitin keskellä ja kohtaa aviomiesehdokkaita, jotka saavat Ylpeyden ja ennakkoluulon ihanan Mr Darcyn näyttämään valjulta.

Vaan löytyykö todellinen rakkaus rikkaiden joukosta? Pystyykö Kate erottamaan rikkauden ja rakkauden?

Unelmankepeä Avioliitto Jane Austenin tapaan on ”hilpeä pastissi, joka valloittaa juonikuvioillaan ja henkilögalleriallaan”, kirjan kustantaja lupaa.

