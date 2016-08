Suomessa turvaresidenssissä asuva kurditaiteilija ihmettelee: miksi turistit valokuvaavat Suomenlinnassa tykkejä?

Talvi oli tulossa, ja pakolaiset tarvitsivat vaatteita. Erkan Özgen oli toimittamassa niitä Derikin kaupunkiin Kaakkois-Turkissa, kun häntä lähestyi pieni poika.

Poika ei puhunut mitään.

Kävi ilmi, että hän oli kuuro ja kotoisin syyrialaisesta Kobanen kaupungista, jota Isis-järjestön taistelijat yrittivät valloittaa samana syksynä 2014.

”Pojan mykkyys yhdistyi mielessäni siihen, että maailma tuntui aluksi olevan hiljaa Kobanen tilanteesta ja ihmisten ahdingosta”, Özgen sanoo.

Pojan nimi oli Muhammed, ja hän päätyi lopulta Özgenin uusimpaan videoteokseen Wonderland, joka saa palan katsojan kurkkuun. Videolla Muhammed kertoo viittoen ja elehtien matkastaan pois sodan jaloista.

45-vuotias Özgen on kurdi, opettaja, kuvataiteilija ja ympäristöaktivisti. Hän on viettänyt pari kuukautta Suomessa perheensä kanssa, sillä hän on taiteilijana Safe Haven Helsinki -turvaresidenssissä. Sen tarkoitus on tarjota taiteilijoille hengähdystauko kotimaan painostavasta tilanteesta.

Özgenin kotikaupungissa Diyarbakırissa on viimeisen vuoden ajan ollut levotonta, ja siellä on käyty taisteluita Turkin hallituksen joukkojen ja kurdisissien välillä.

”On ollut tervetullutta vaihtelua tutustua suomalaiseen ja virolaiseen taide-elämään.”

Özgenin teokset käsittelevät usein kansallisvaltioon, vallankäyttöön, identiteettiin ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. Hän tekee paljon videoteoksia ja valokuvaa, mutta se ei hänen mukaansa ole pelkästään henkilökohtainen valinta.

”Se liittyy osittain siihen, miten taidemaailma toimii. Videoteoksia ja valokuvia on helppo asettaa esille ja niitä kutsutaan näyttelyihin. Tavallaan se, että minulta pyydetään niitä, ohjaa työtäni.”

Tänä kesänä Özgen alkoi tehdä videoteosta Suomenlinnassa. Hän hämmästyi siitä, kuinka paljon turistit ottivat valokuvia linnoituksen tykeistä ja poseerasivat niiden kanssa.

Hän alkoi kuvata ihmisten toimintaa.

”Kysyin joiltain ihmisiltä, miksi he tekevät niin. Moni vastasi, että koska ne ovat historiallisia jäänteitä.”

Özgen kertoo hänen kotikaupungissaan olevasta linnoituksesta, joka Suomenlinnan tapaan on Unescon maailmanperintökohde. Muutama kuukausi sitten Diyarbakırissa käytiin taisteluita, joissa tuhoutui paljon vanhaakaupunkia.

”Jos Suomenlinnan tykit ovat suojelun kohde, tulevatko nykyiset tankit ja aseet olemaan Unescon suojeluksessa parinsadan vuoden päästä? Näkevätkö ihmiset ne silloin vain historiallisena rekvisiittana eivätkä aseina, jotka tappoivat ihmisiä?”

Suomenlinnassa kuvattu teos nähdään toivon mukaan tulevaisuudessa myös Helsingissä, jos näyttelypaikka löytyy.

”Luultavasti residenssistä seuraa ainakin jotain yhteistyötä. Jos ei taiteen niin ympäristönsuojelun puolella.”

Taiteen lisäksi Özgen on ollut mukana monissa ruohonjuuritason ympäristöliikkeissä. Nykyään hän toimii vuonna 2011 perustetussa Mesopotamia Ecology Movement -liikkeessä, jolla on toimintaa koko Kurdistanin alueella.

Özgen luettelee ajankohtaisia ympäristöongelmia kotiseudultaan:

”Patoprojektit tuhoavat jokien elämää, ja louhokset vuoria. Kaupungeista katoavat viheralueet. Maanviljelyssä käytetään holtittomasti kemikaaleja.”

Özgenin mukaan ahneudelle ei tunnu näkyvän loppua. Hän haluaa lainata Karl Marxilta sitaatin, joka hänen mukaansa selittää tilannetta:

”Jos kapitalismi ei voi myydä puun varjoa, se katkaisee puun.”

Taiteilija rinnastaa ympäristötuhot ja sodan aiheuttamat tuhot toisiinsa.

”Kyse on erilaisista, ihmisen käyttämistä aseista.”

Erkan Özgen kertoo taiteestaan ti 30.8. klo 17 HAM-salissa Tennispalatsissa. Tilaisuus on turkiksi, tulkkaus englanniksi. Vapaa pääsy.