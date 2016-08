Oletko jo nähnyt nämä? HS:n elokuvatoimittajat listasivat 2000-luvun elokuvista parhaat

1. Amy

Ohjaus Asif Kapadia. Britannia 2015.

Amy Winehouse oli maailmanluokan soul-laulaja. Dokumentti kuvaa hänen nousuaan ja tuhoaan ja kuolemaa vain 27-vuotiaana. Dokumentin poikkeuksellinen voima perustuu kotivideoiden laajaan käyttöön, hyviin haastatteluihin sekä ennen kaikkea Winehousen lauluihin, joita elokuva tulkitsee häpeilemättä laulajan omakuvina.

2. Birdman

Ohjaus Alejandro González Iñárritu. Pääosissa Michael Keaton ja Emma Stone. Yhdysvallat 2014.

Ripeästi kerrottu, komeasti kuvattu ja ennen kaikkea hirtehinen elokuva kertoo elokuvateollisuudesta, tähteydestä ja kaiken turhamaisuudesta. Michael Keaton näyttelee actiontähteä, joka haluaisi olla vakavasti otettava taiteilija. Elokuvan loppu jää joka katselukerralla askarruttamaan.

3. Drive

Ohjaus Nicolas Winding Refn. Pääosissa Ryan Gosling ja Carey Mulligan. Yhdysvallat 2011.

Richard Foreman

Hollywoodissa stunt-temppuja tekevä miekkonen ajaa myös ryöstökeikkojen pakoautoa. Rytmikäs actionelokuva, jossa Ryan Gosling tekee komean pääroolin myyttisenä, nimettömänä kostajana. Ohjaaja on skandinaavi, tanskalainen Nicolas Winding Refn, jolle elokuva on tullut verenperintönä. Refnin Anders -isä on ohjaaja Lars von Trierin keskeinen työtoveri, leikkaaja.

4. Henkien kätkemä

Ohjaus Hayao Miyazaki. Japani 2001.

Japanilainen Hayao Miyazaki on animaatioelokuvan suuria nimiä, ja Henkien kätkemä hänen studionsa isoja elokuvia heti Naapurini Totoron jälkeen. Henkimaailmassa käydään taas. Pääosassa on tyttö, jonka vanhemmat muuttuvat possuiksi.

5. Hunger

Ohjaus Steve McQueen. Pääosissa Michael Fassbender ja Liam Cunningham. Britannia 2008.

Steffan Hill

Elokuva poliittisesta vangista, hänen nälkälakostaan ja kuolemasta. Michael Fassbender näyttelee pääroolissa IRA-taistelija Bobby Sandsia. Vaikuttava ja hyvin fyysinen elokuva nosti ohjaaja Steve McQueenin ja Fassbenderin tuntemattomuudesta elokuvan eturiviin. Kaksikon yhteistyö jatkui myöhemmin elokuvissa Shame ja 12 Years A Slave.

6. Ida

Ohjaus Pawel Pawlikowski. Pääosissa Agata Kulesza ja Agata Trzebuchowska. Puola 2013.

Nuori nunna etsii itseään 1960-luvun Puolassa. Pienenä purona alkava elokuvan tarina kasvaa virraksi, jossa peilautuvat Puolan lähimenneisyys, juutalaisvainot ja kommunismin kausi. Orastavaa uutta aikaa elokuvassa symboloi aikakauden jazz. Mustavalkoisen elokuvan sommitellut kuvat ovat kuin taidepostikortteja.

7. In the Mood for Love

Ohjaus Wong Kar-Wai. Pääosissa Maggie Cheung ja Tony Leung. Hongkong 2000.

Wong Kar-Wain tyylikäs ja iätön rakkauselokuva. Molemmat päähenkilöt ovat naimisissa tahoillaan, ja elokuvan alussa he muuttavat samaan taloon. Eletään 1960-lukua Hongkongissa.

8. Jahti

Ohjaus Thomas Vinterberg. Pääosassa Mads Mikkelsen. Tanska 2012.

Tanskalainen ohjaaja Thomas Vinterberg nousi nimeksi dogmaelokuvalla Juhlat (1998). Sen jälkeen hän vaelsi vuosia varjoissa, mutta ajojahdista pikkukaupungissa kertova Jahti toi hänet takaisin valokeilaan. Mads Mikkelsen on täysosuma esittämään miestä, jota epäillään lasten ahdistelusta. Tapaus sekoittaa koko kulmakunnan.

9. Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien

Ohjaus Roy Andersson. Pääosissa Holger Andersson ja Nils Westblom. Ruotsi 2014.

Roy Andersson on omalaatuinen ohjaaja, joka on nostanut itsensä koko läntisen maailman omaksitunnoksi. Kohtaukset Anderssonin elokuvissa ovat kuin lavastettuja maalauksia, ja henkilöt ovat aina ympäristönsä summia. Tässä elokuvassa Andersson kumartaa elokuvan historialle ja arvostelee kolonialismia, kaupallisuutta, Ruotsin veristä suurvaltahistoriaa ja kansainvälistä asekauppaa. Muun muassa.

10. Lost in Translation

Ohjaus Sofia Coppola. Pääosissa Bill Murray ja Scarlett Johansson. Yhdysvallat 2003.

Sofia Coppola on käsikirjoittajana ja ohjaajana taitava kuvaamaan merkittäviä mutta nopeasti ohikiitäviä hetkiä. Lost in Translation on Coppolan pääelokuva. Se teki nuoresta Scarlett Johanssonista tähden ja nosti koomikko Bill Murrayn takaisin parrasvaloihin. Elokuvassa heidän esittämänsä kaksikko kohtaa ohikiitävän hetken utuisissa tunnelmissa Japanissa.

11. Menetetty maa

Ohjaus Joel ja Ethan Coen. Pääosissa Tommy Lee Jones ja Javier Bardem. Yhdysvallat 2007.

Coenin veljesten moderni western Cormac McCarthyn romaanin pohjalta. Palkittiin neljällä Oscarilla.

12. Menneisyyden ote

Ohjaus Clint Eastwood. Pääosissa Sean Penn ja Tim Robbins. Yhdysvallat 2003.

Merie W. Wallace

Näyttelijä Clint Eastwood nousi suureksi ohjaajaksi lännenelokuvalla Armoton (1992). Menneisyyden ote on Eastwoodin toinen huipputyö. Tarina kertoo keski-ikäisistä miehistä, jotka olivat kavereita pikkupoikinakin, kunnes yksi joutui ahdistelijan kynsiin.

13. Menneisyys

Ohjaus Asghar Farhadi. Pääosissa Bérénice Bejo ja Tahar Rahim. Ranska 2013.

Dekkarimaisen tarkka draama kuvaa monimutkaisia suhteita perheessä. Iranilainen ohjaaja-käsikirjoittaja Asghar Farhadi nousi maailmanmaineeseen elokuvalla Nader ja Simin: Ero (2011). Menneisyyden hän teki pari vuotta myöhemmin Ranskassa. Molemmat elokuvat kuuluvat viime vuosien perhedraamojen parhaimmistoon.

14. Nebraska

Ohjaus Alexander Payne. Pääosissa Bruce Dern ja Will Forte. Yhdysvallat 2013.

Merie W. Wallace

Todellinen Yhdysvallat löytyy takapihoilta ja moottoriteiden taukopaikoilta — ainakin jos katsoo ohjaaja Alexander Paynen töitä. Hän tekee komediallisia draamoja, usein rikkinäisistä perheistä. Viineistä ja polttareista kertonut komedia Sideways (2004) on Paynen töistä ehkä rakastetuin, mutta Nebraska on elokuvana vielä ehyempi, varmempi ja sydämellisempi. Road movie on mustavalkoinen.

15. Neljä kuukautta, kolme viikkoa, kaksi päivää

Ohjaus Cristian Mungiu. Pääosissa Anamaria Marinca ja Laura Vasiliu. Romania 2007.

Cinema Mondo

Kommunismin ajasta on tehty paljon elokuvia, mutta romanialaisen Cristian Mungiun kuvaus 1980-luvun Romaniasta on yksi tärkeimmistä. Mungiu kertoo suljetusta yhteiskunnasta ja sen valtarakenteista kahden opiskelijanaisten kautta. Lopulta kuvataan koko Ceausescun ajan Romaniaa.

16. 45 vuotta

Ohjaus Andrew Haigh. Pääosissa Charlotte Rampling ja Tom Courtenay. Britannia 2015.

Yksi hienoimmista brittielokuvista vuosiin kertoo kylmäävästi elämänvalheesta. Tarina alkaa onnettomuusuutisesta: Alpeilta on löytynyt vuosikymmeniä sitten kiipeilyonnettomuudessa kuolleen naisen ruumis. Uutinen suistaa sijoiltaan eläkeläispariskunnan elämän.

17. The New World

Ohjaus Terrence Malick. Pääosissa Q'orianka Kilcher ja Colin Farrell. Yhdysvallat 2005.

Merie Wallace

Terrence Malick on amerikkalaisen elokuvan suuri runoilija, älykkö, joka tallentaa vaeltavalla kamerallaan elokuviinsa enemmänkin hetkiä ja tunnelmia kuin juonta tai tarinaa. Ehein ja selkein Malickin myöhäiskauden elokuvista on The New World. Elokuva kertoo intiaaniprinsessa Pocahontasin ja brittikapteeni Smithin kohtaamisesta, kahden kulttuurin kohtaamisesta, Yhdysvaltain synnystä.

18. Pan’s Labyrinth

Ohjaus Guillermo del Toro. Pääosissa Sergi López ja Maribel Verdú. Meksiko ja Espanja 2006.

1996-98 AccuSoft Inc., All right

Fantasiaelokuvan klassikko edustaa Espanjan nykyelokuvaa Pedro Almodóvarin rinnalla. Francolaiset ja punaiset ottavat verisesti yhteen. Uutta aikaa ja pelastusta edustaa tyttö, joka elää keijujen ja faunien maailmassa.

19. Pappi, lukkari, talonpoika, vakooja

Ohjaus Tomas Alfredson. Pääosissa Gary Oldman ja Colin Firth. Britannia 2011.

Jack English

John Le Carrén vakoilukirjoista on tehty muutama hyväkin elokuva. Tämä lienee filmatisoinneista kuitenkin paras. Tiedustelupalvelun harmaa, valheille ja petoksille rakentuva kylmän sodan maailma on rakennettu elokuvaan tyylillä ja hienovaraisesti. Pienetkin yksityiskohdat merkitsevät: mitä tämä vakoilutarina olisi ilman Gary Oldmanin paksusankaisia silmälaseja? Ohjaaja on ruotsalainen Tomas Alfredson, jonka toinen huipputyö on Ystävät hämärän jälkeen (2008).

20. Profeetta

Ohjaus Jacques Audiard. Pääosissa Tahar Rahim ja Niels Arestrup. Ranska 2009.

Jacques Audiard on Ranskan nykyelokuvan tärkeimpiä tekijänimiä ja Profeetta hänen kuuluimpia töitään. Samalla Profeetta on yksi viime vuosien suurista vankilaan sijoittuvista elokuvista. Päähenkilö on lukutaidoton koulukodin kasvatti Malik, joka vankilaan joutuessaan ymmärtää saaneensa myös uuden mahdollisuuden. Jos oppii vankilan tavoille, voi pysyä hengissä ja myös kavuta yhä ylemmäs alamaailman hierarkiassa.

21. Rakkaus

Ohjaus Michael Haneke. Pääosissa Emmanuelle Riva ja Jean-Louis Trintignant. Ranska 2012.

Seitsenkymppinen Michael Haneke on sukupolvensa suuria ohjaajia. Haneken elokuvat, kuten Funny Games (2007) tai Valkoinen nauha (2009) ovat usein olleet kylmiä ja ankaria. On kuin hänen elokuviensa päällä puhaltaisi hyinen viima lähihistoriasta. Amourissa ahdistus on monin osin poissa, sillä aiheena on rakkaus. Ja kuolema ja saattohoito.

22. Searching for Sugar Man

Ohjaus Malik Bendjelloul. Ruotsi 2012.

Cinema Mondo

Ällistyttävä dokumentti ja ällistyttävä tarina muusikko Sixto Rodriguezista, tuntemattomasta seitsemänkymppisestä lauluntekijästä ja tämän suuresta suosiosta.

23. Son of Saul

Ohjaus László Nemes. Pääosassa Géza Röhrig. Unkari 2015.

Future Film

Holokaustista on tehty satoja elokuvia, mutta näin kouriintuntuvasti juutalaisten joukkomurhan karmeuksista on kerrottu harvoin, jos koskaan. Päähenkilö Saul on Auschwitzin tuhoamisleirin luottovanki, kuolemankammioita hoitava ja ruumiita hautaava mies, joka odottaa omaa kuolemaansa. Kamera seuraa Saulia hartioiden takaa. Kuva jää ahtaaksi, paljon ei nähdä, mutta sitä enemmän voimme kuvitella ja kauhistua.

24. Sovitus

Ohjaus Joe Wright. Pääosissa Keira Knightley ja James McAvoy. Britannia 2007.

Elokuva varomattomista sanoista, väärinkäsityksestä ja niiden suurista seurauksista perustuu Ian McEwanin kirjaan. Leikkaus, musiikki ja kuvaus pelaavat yhteen saumattomasti.

25. There Will Be Blood

Ohjaus Paul Thomas Anderson. Pääosissa Daniel Day-Lewis ja Paul Dano. Yhdysvallat 2007.

Photo by Melinda Sue Gordon

Uskontoa ja öljynporausta yhdistävä elokuva esittää Yhdysvallat maana, jossa uskonto ja raha kulkevat käsi kädessä. Ohjaaja Paul Thomas Anderson kuuluu nykyelokuvan keskeisiin nimiin. Tämä analyysi Yhdysvalloista kansakuntana on Andersonin tärkein elokuva.

26. Up – kohti korkeuksia

Ohjaus Pete Docter. Yhdysvallat 2009.

Pixar-studion valloittava animaatio, jossa talo liikkuu ilmapalloilla. Tarina hieman hajoaa loppua kohden, mutta ei mitenkään himmennä elokuvan muuta loistokkuutta. Pääosissa ovat partiopoika ja vanha leskimies. Miten mainiosti jo pelkkä vanhuksen taustatarina onkaan kerrottu!

27. Viisi vuodenaikaa

Ohjaus Kim Ki-Duk. Pääosissa Oh Young-soo ja Kim Yong-min. Etelä-Korea 2003.

Korea on yksi elokuvan suurmaista ja Kim Ki-Duk yksi maan keskeisistä elokuvataiteilijoista. Hänen elokuvissaan rujo väkivalta, sadismi ja eläinrääkkäyskin, ovat yhdistyneet puhdistavaan kauneuteen ja hengelliseen filosofiaan. Viisi vuodenaikaa on Kim Ki-Dukin päätöitä, sokeeraava sekin. Elokuva kertoo tekojärvellä vuoristossa kelluvasta buddhalaistemppelistä ja kärsivästä miehestä, joka elää Buddhan oppien mukaan.

28. Vuosi elämästä

Ohjaus Mike Leigh. Pääosissa Lesley Manville ja Jim Broadbent. Britannia 2010.

Ohjaaja Mike Leigh on terävä ihmisten havainnoija. Huomiot kääntyvät komeiksi realistisiksi elokuviksi hyvien näyttelijöiden avulla ja improvisaatioon perustuvan työmetodin kautta. Vuosi elämästä on Leigh’n teosten kärkeä. Se kertoo onnellisuudesta ja sen puutteesta, yksinäisyydestä ja ystävyydestä — ja puutarhanhoidostakin.

29. Waltz with Bashir

Ohjaus Ari Folman. Israel 2008.

Animaatiolla voi kertoa myös vakavista asioista, sodasta, pelosta ja kuolemasta. Waltz with Bashir on oikeastaan animoitu dokumentti, jossa israelilainen ohjaaja kertoo kokemuksistaan varusmiehenä Israelin armeijassa. Elokuva päättyy Sabran ja Shatilan pakolaisleirien verilöylyyn Libanonin-sodan aikana vuonna 1982.

30. Winter's Bone

Ohjaus Debra Granik. Pääosissa Jennifer Lawrence ja John Hawkes. Yhdysvallat 2010.

Jennifer Lawrence on nyky-Hollywoodin ehkä kuumin naistähti, jonka Katniss Everdeen -hahmon varassa esimerkiksi Nälkäpeli-elokuvien sarjasta on tullut menestys. Tämä realistinen elokuva paljastaa Lawrencen näyttelijänkyvyt. Nykyään Lawrence on esimerkiksi ohjaaja David O. Russellin elokuvien vakionäyttelijä.

Sitten kolme kovaa kotimaista 2000-luvun elokuvaa

1. Betoniyö

Ohjaus Pirjo Honkasalo. Pääosissa Johannes Brotherus ja Jari Virman. Suomi 2013.

Cinema Mondo

Pirjo Honkasalo tunnetaan dokumenteistaan, mutta tämä viattoman 14-vuotiaan nuorukaisen kasvukertomus merkitsi ohjaajalle paluuta fiktion pariin. Elokuvan maailma on ankara: ne harvat, jotka puhuvat kauneudesta, saavat köniinsä. Mustavalkoinen kuvaus tuo elokuvaan menneen ajan tuntua.

2. Miehen työ

Ohjaus Aleksi Salmenperä. Pääosassa Tommi Korpela. Suomi 2007.

Aleksi Salmenperä ohjasi ja kirjoitti hienon elokuvan miehen erilaisista rooleista. Betonitehtaan mies saa potkut, mutta ei kerro käänteestä vaimolleen. Sen sijaan perheenisästä tulee seksityöläinen, joka strippaa polttariporukoille.

3. Mies vailla menneisyyttä

Ohjaus Aki Kaurismäki. Pääosissa Kati Outinen ja Markku Peltola. Suomi 2002.

Marja-Leena Hukkanen

Elokuva asunnottomuudesta on osa Aki Kaurismäen Suomi-trilogiaa. Markku Peltolan esittämä mies saapuu Helsinkiin etsimään työtä, joutuu hakatuksi mutta löytää sielunkumppaneita asunnottomien konttikylästä. Elokuva sai Oscar-ehdokkuuden ja voitti Cannesin elokuvajuhlien kakkospalkinnon.

Kirjoitus on julkaistu alun perin HS Teema -lehden elokuvanumerossa 6/2015. Lisää lehdestä osoitteessa HS.fi/teema.