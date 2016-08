BBC tekee uusia Agatha Christie -filmatisointeja

BBC on tekemässä uusia Agatha Christie -filmatisointeja. Viime vuoden jouluna yhtiö esitti uuden kolmiosaisen sarjan Eikä yksikään pelastunut (And Then There Were None).

Nyt suunnitelmissa on parhaillaan filmattavan The Witness For the Prosecutionin lisäksi televisioversiot tarinoista Syyttömyyden taakka (Ordeal By Innocence), Aikataulukon arvoitus (The ABC Murders) ja Kaikki päättyy kuolemaan (Death Comes As The End).

Uutta Eikä yksikään pelastunut -minisarjaa ei ole esitetty Suomessa.