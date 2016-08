Puhu ideoista – älä myy: mies internetin suosituimpien puhevideoiden takana kertoo, miten puheesi onnistuu

Kysymyksiä harjoitusyleisölle Kiinnitinkö huomionne alusta asti? Kuulostiko äänensävyni vuorovaikutteiselta? Voisinko jättää jotain pois? Riittivätkö esimerkit tekemään kaiken selväksi? Lopetinko ajallaan? Lähde: Chris Anderson, Virallinen TED-opas (Art House 2016) Lähde: Chris Anderson, Virallinen TED-opas (Art House 2016)

Kuka tahansa voi oppia pitämään hyvän puheen. Puhetaidon oppimiseen ei kuitenkaan riitä, että kerran vuodessa äidinkielen tunnilla esitelmöi lukemastaan kirjasta.

Hyvä puhe ei ylipäänsä ole esitelmöimistä, toteaa Chris Anderson, TED-järjestön johtaja ja mies internetin katsotuimpien puhevideoiden takana.

James Duncan Davidson / TED

Hyvä puhe alkaa niin, että puhuja luo yhteyden yleisöön. Yhteys alkaa katsekontaktista. Katse ei kuitenkaan yksin riitä.

Yksi toimivimmista – ja suosituimmista – tavoista luoda yhteys yleisöön on huumori. Mutta kuten kaikki suomalaiset juhlatapahtumien tai seminaarien yleisössä myötähäpeästä kiemurrelleet tietävät, huumori ei välttämättä pure suomalaiseen yleisöön. Vaikka purisikin, yleisö ei useinkaan naura ääneen. Tällöin puhujalle ei tule tietoa yhteyden synnystä.

Yhdysvalloissa asuva, englantilaistaustainen Anderson naurahtaa kuullessaan tästä suomalaisesta ominaispiirteestä.

”Ei voi olla, oletko tosissasi?”, hän naurahtaa.

Anderson ei kuitenkaan anna suomalaisen kierrepallon lyödä itseään ällikällä.

”Jos huumori ei toimi – ja joskus se ei toimi, koska puhutaan asiasta, johon huumori ei sovi – luo yhteys herättämällä yleisön uteliaisuus. Se johtaa tiedonjanoon ja tiedonjano aktiiviseen kuunteluun”, Anderson selvittää yhteyden luomista askel askeleelta.

Uteliaisuus syntyy siitä, että yleisölle esitetään joku ajatus, josta tulee tunne, että jokin ei täsmää, ei ihan käy järkeen, ei voi olla totta – vai voiko. Parhaimmillaan kuulijalle jää puheesta jotain pohdittavaa, jopa maailmankuvaa muuttavaa, mikäli puhuja onnistuu lopun puheen aikana selvittämään asian, johon hän kuulijan uteliaisuuden ohjasi.

Selvittämisessä piilee kuitenkin yksi julkisen puhumisen suurista sudenkuopista. Kuulijoiden niskaan ei pidä kaataa liikaa tietoa. Hyvässä puheessa käsitellään vain yhtä asiaa, mutta syvällisesti.

Siitä, mitä syvällinen käsittely on, ei Anderson pysty antamaan yleispätevää neuvoa, sillä ”se riippuu käsiteltävästä ideasta”.

Puheen ydin muodostuu siitä, että kuulijalle osoitetaan, miksi asialla on väliä. Tätä kysymystä elävöitetään tosiseikoilla, tarinoilla ja esimerkeillä. Hän kehottaa valmistelemaan puheen kysymällä, mikä on pienin määrä tosiseikkoja, jotka riittävät asian käsittelyyn.

Muut karsitaan pois ja jäljelle jääneiden pitää liittyä puheen läpi kulkevaan punaiseen lankaan.

”Punainen lanka on joku ajatus, joku mikä ideassasi tai asiassasi on yllättävää, merkityksellistä tai hienoa – kuulijan kannalta. Esimerkiksi hääpuheet ja koulujen juhlapuheet ovat usein tylsiä kuunnella siksi, että ne kertovat asioista, jotka ovat kertojalle merkityksellisiä, mutta eivät kuulijoille”, hän pohtii.

Kahdeksantoista minuuttia. Se on aika, jonka TED-konferenssin puhujalla on käytettävissään ideansa jakamiseen eri alojen tutkijoista, tekijöistä ja kokijoista muodostuvan yleisön edessä. Puheet videoidaan ja niistä parhaat julkaistaan internetissä.

Niitä on tällä hetkellä yli 2 200. Suosituimpia TED-puheita on katsottu miljoonia kertoja.

TED tuli sanoista teknologia, viihde ja muotoilu vuonna 1984, kun ensimmäinen konferenssi pidettiin. Anderson osti järjestön vuonna 2001, viisi vuotta ennen kuin ensimmäiset TED-videot ladattiin internetiin.

Hänen ajatuksensa oli, että TED-puheet voivat koskea mitä tahansa aihetta.

”Ihmiset puhuvat internetissä maailman laidoilta toisille, kulttuureista toisiin kulttuureihin, ihmisiltä ihmisille. Se ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin juuri nyt”, hän tiivistää ajatuksensa puhetaidon merkityksestä maailmassa, jossa kuilut rikkaiden ja köyhien, oikeiston ja vasemmiston, voittajien ja häviäjien välillä uhkaavat revetä jatkuvasti suuremmiksi.

Kahdeksantoista minuuttia on Andersonin mielestä riittävä aika puhua mistä tahansa ideasta. Ammattisanojen käyttö ei haittaa, mikäli ne selitetään kiinnostavasti ja selkeästi. Se vaatii puheen harjoittelua.

”Tieto lisää tuskaa. On todella vaikea arvuutella, mitä voi olettaa muiden tietävän, jos itse tietää jostain asiasta todella paljon. Siksi puhetta pitää harjoitella yleisön edessä. Arvokkain palaute on ’sori nyt en pysynyt messissä’”, Anderson toteaa.

Liian vaikeakaan puhe ei välttämättä ole katastrofi, mikäli puhuja saa luotua yhteyden yleisöön puheensa aluksi. Huonoissa puheissa yhteyttä ei synny.

”Huono puhuja haluaa myydä jotain. Tuotetta, firmaansa, brändiään. Kun yleisö ymmärtää tämän, se alkaa pläräämään älypuhelimiaan”, Anderson kuvailee.

Hän pitää pahimmanlaatuisina puhujina ihmisiä, jotka ovat ylettömän ihastuneita lavalla olemiseen ja omaan ääneensä.

”Onneksi pystymme yleensä havaitsemaan tällaiset henkilöt jo siinä vaiheessa, kun he pyytävät meiltä tilaisuutta päästä lavalle.”

Jos myyntihenkinen puhuja pääseekin lavalle saakka, TED ei julkaise videota.

Miten hyväksi puhujaksi sitten tullaan?

Anderson sanoo itse oppineensa paremmaksi puhujaksi TED-puheita seuraamalla.

”Kun näkee paljon puhujia, näkee myös, ettei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa jakaa ajatuksia yleisön edessä. Parhaat puhujat ovat löytäneet itselleen sopivan tavan”, hän toteaa.

Oman tavan löytää vain harjoittelemalla julkista puhumista. Lavakarisma ja oikeanlainen ruumiinkielen hallinta auttavat, mutta eivät riitä tekemään kenestäkään hyvää puhujaa.

Andersonin mukaan useimmat puhujat ovat erittäinkin hermostuneita ja jännittyneitä ennen puhettaan. Hermostumista ja jännittämistä on totuttu ajattelemaan huonoina merkkeinä. Andersonin mukaan ne eivät ole.

”Hermoilu on merkki siitä, että puheella on merkitystä puhujalle. Jos puheella on selvästi merkitystä puhujalle, se tuntuu merkittävämmältä myös kuulijasta”.

Julkista puhumista kannattaa harjoitella, sillä se jatkuvasti tärkeämpi taito. Aiemmin kirjoitus oli tapa jakaa ideoita ympäri maailmaa, mutta internet-aikakaudella videot leviävät tekstiä tehokkaammin. Puheella on toinenkin etu kirjoitukseen verrattuna.

”Puheen avulla viestiminen on tehokasta, sillä se on monitasoista. Puhe välittää ajatusten lisäksi tunteita, tuo ihmisen ihmisen luo koko inhimillisyydessään.”

Suosituimpia TED-videoita on katsottu miljoonia kertoja. Mikä on niiden menestyksen salaisuus?

”Ne menestyvät, koska ne antavat jotain katsojalle. Jonkin ajatuksen, joka säilyy ja kasvaa kuulijassa vielä pitkään sen jälkeen, kun puhuja on kiittänyt ja poistunut lavalta”, toteaa Anderson, joka on tarkkaillut tuhansia TED-puheita.

Teoksessaan TED-opas: Puhu ja vakuuta yleisösi Anderson nostaa esiin erinomaisia puheita. Tässä niistä viisi:

Psykologi Barry Schwartz paljastaa, miksi lisääntyvä valinnanvara tekee meidät onnettomiksi.

Ihmisoikeuslakimies Bryan Stevenson kertoo, miten Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä on järjestelmällisesti epäoikeudenmukainen.

Kirjailija-kuvittaja Tim Urban kertoo sanoin ja kuvin, miten piintynyt viivyttelijä ja asioiden lykkääjä tekee, kun pitäisi ryhtyä toimeen.

Brené Brown on tutkinut haavoittuvuutta ja rohkeutta yli kymmenen vuotta. Tässä hän jakaa löydöksiään.

Psykologi Kelly McGonigal kertoo, miten teet stressistä ystäväsi.