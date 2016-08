Maailman kovapalkkaisin naisnäyttelijä tienaa yli 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin eniten ansaitseva miesnäyttelijä

Kovapalkkaisimmat näyttelijät Miesnäyttelijät: 1. Dwayne Johnson 57 miljoonaa euroa 2. Jackie Chan 54 miljoonaa euroa 3. Matt Damon 48 miljoonaa euroa 4. Tom Cruise 47 miljoonaa euroa 5. Johnny Depp 42 miljoonaa euroa Naisnäyttelijät: 1. Jennifer Lawrence 40 miljoonaa euroa 2. Melissa McCarthy 29 miljoonaa euroa 3. Scarlett Johansson 22 miljoonaa euroa 4. Jennifer Aniston 18 miljoonaa euroa 5. Fan Bingbing 15 miljoonaa euroa Lähde: Forbes Lähde: Forbes

Talouslehti Forbes on listannut vuoden 2016 kovapalkkaisimmat mies- ja naisnäyttelijät koko maailmasta.

Miesnäyttelijöiden listan ykkössija menee ehkä jopa hieman yllättäen Dwayne Johnsonille. ”The Rock” -lempinimellä tunnettu Johnson on entinen showpainija ja lajin moninkertainen mestari.

Johnson aloitti uransa näyttelijänä 2000-luvun alussa, mutta kunnolla se on lähtenyt lentoon tällä vuosikymmenellä. Johnsonista on tullut muun muassa jättisuositun Fast & Furious -elokuvasarjan tähti. Niiden lisäksi hänet on nähty muun muassa G.I. Joe: Kosto ja San Andres -tyyppisten suuria tuottoja käärineiden elokuvien tähtenä.

Forbesin mukaan Johnson tienasi vuoden 2015 kesäkuun ja vuoden 2016 kesäkuun välisenä aikana 64,5 miljoonaa dollaria eli noin 57 miljoonaa euroa.

Mario Anzuoni / Reuters

Kovapalkkaisin naisnäyttelijä Jennifer Lawrence ei yllä Johnsonin tulojen tasolle. Parhaiten Nälkäpeli-elokuvasarjasta tunnettu suosikkinäyttelijä ansaitsi Forbesin arvion mukaan 46 miljoonaa dollaria eli noin 40 miljoonaa euroa.

Lawrence on kuulunut Nälkäpeli-sarjaan pääsystään lähtien tulolistauksien kärkisijoille. Silti uusimmillakin tuloillaan hän olisi päässyt miesnäyttelijöiden listalla vasta kuudennelle sijalle. Johnsonin lisäksi Lawrencen ohi menevät Jackie Chan, Matt Damon, Tom Cruise ja Johnny Depp.

Tuore listaus onkin jälleen nostanut Yhdysvalloissa kohun sukupuolten palkkauksen epätasa-arvoisuudesta.

Kymmenen kovapalkkaisinta miesnäyttelijää tienasivat yhteensä 624 miljoonaa euroa. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin kymmenen kovapalkkaisimman naisnäyttelijän yhteistulot: 181 miljoonaa euroa.

Miesnäyttelijöiden listauksen sijalla 20 on Harrison Ford 13 miljoonan euron tuloilla. Kyseisellä luvulla hän olisi ollut seitsemänneksi kovapalkkaisin naisnäyttelijä.