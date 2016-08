Saara Aalto pääsi jatkoon Britannian X Factorissa ja synnytti maassa kohun – ”Ehkä olisi parasta, jos jäisin taas toiseksi”

Toinen sija Talent Suomi -kilpailussa vuonna 2007. Toinen sija Suomen euroviisukarsinnoissa vuonna 2011. Toinen sija The Voice of Finland -kilpailussa vuonna 2012. Toinen sija Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2016.

Siinä on Saara Aallon, 29, tähänastinen laulukilpailuhistoria. Toistuvaa kuviota on vaikea olla huomaamatta, eikä Aalto sitä itsekään kiistä. Sen sijaan Aalto yrittää ottaa kaiken irti asemastaan ikuisena kakkosena.

”Ehkä mulle paras tilanne olisi se, jos pääsisin tälläkin kertaa toiseksi”, Aalto sanoo.

”Tästä kerrasta” puhuessaan Aalto tarkoittaa isompaa kilpailua kuin kaikki hänen edelliset kertansa yhteensä.

Viikonloppuna paljastui että Aalto osallistuu Britanniassa äskettäin televisiossa alkaneelle uudelle X Factor -kaudelle.

Eikä vain osallistu: sunnuntaina Britanniassa lähetetyssä jaksossa Aalto tulkitsi Sian kappaleen Chandelier, sai tuomareilta ylistävät arviot ja pääsi kilpailussa jatkoon. Se on historiallinen suoritus suomalaiselta.

Suomessa X Factoria tehtiin 2010-luvun alussa yksi kausi, mutta sen kiinnostus oli hyvin vähäistä, eikä siitä tullut koskaan Idolsin tai The Voice of Finlandin kaltaista suosittua ohjelmaa. Kotimaassaan X Factor on sen sijaan huippusuosittu, ja nyt alkanut kausi on jo ohjelman historian 13:s. Ohjelma on nostanut pinnalle muun muassa One Directionin, Leona Lewisin ja Olly Mursin.

Aalto yrittää nyt astua samoihin saappaisiin. Helppoa se ei ole, mutta Aalto ei ole koskaan valinnut uralleen helppoa tietä.

Erkki Raskinen

Vaikka Aalto on ollut julkisuudessa esillä lähes 10 vuotta, julkaissut neljä levyä ja kiertänyt Suomen lisäksi myös maailmalla, hänellä ei ole esimerkiksi koskaan ollut levy-yhtiötä tai merkittävää taustakoneistoa. Kaikki levyt on julkaistu omakustanteena, ja suurimman osan markkinointityöstä Aalto on tehnyt itse.

Sopimuksen levy-yhtiön kanssa olisi saanut esimerkiksi voittamalla vuonna The Voice of Finland -kilpailun. Se tosin ei olisi taannut oikotietä onneen: Aallon ohi voittoon kiilanneen Mikko Sipolan ura on jäänyt erittäin vaisuksi.

Aallon itsensä mukaan levy-yhtiöiden ulkopuolelle jääminen on ollut pitkälti hänen oma valintansa.

”Olen kyllä keskustellut urani aikana monien levy-yhtiöiden kanssa, mutta heidän tarjouksensa eivät ole sopineet minulle. Minun olisi pitänyt esimerkiksi luopua englanniksi laulamisesta. Nyt olen ollut vapaa tekemään itse kaikkea, mitä olen halunnut tehdä. Moni asia olisi jäänyt kokematta levy-yhtiön alaisuudessa”, Aalto sanoo.

Levy-yhtiötä tai ei, Aalto ei ole ihan tyypillinen X Factor -kilpailija. Hänen neljästä levystään toistaiseksi viimeisin Ai De Zhu Fu julkaistiin kiinaksi, ja laulaja onkin esiintynyt useasti Kiinassa sekä pyrkinyt valloittamaan Aasian-markkinoita.

Samoin Aalto on konsertoinut tenori Andrea Bocellin kanssa ja näytellyt ääniroolin yhdessä pääosista Disneyn Frozen-menestysanimaation suomenkielisessä versiossa. Aallon Facebook-sivuilla on yli 11 000 tykkääjää, enemmän kuin monilla levy-yhtiöiden artisteilla.

Eikä maailmasta löydy kovin montaa X Factor -kilpailijaa, joka on aikaisemmin osallistunut kahteen eri kykykilpailuun ja pyrkinyt kahteen kertaan maansa euroviisuedustajaksi.

Janica Wahlström / Nelonen

Ei ole siis ihme, että pian Aallon esiintymisen jälkeen britannialainen tabloid-lehti Daily Mail julkaisi pitkän jutun Aallon aikaisemmasta taustasta ja hämmästeli, tiesikö tuomaristo, että Aalto ei ole amatööri vaan jo entuudestaan hyvin kokenut laulaja.

Aalto ei ole ainut X Factor -kilpailija, jonka tausta on herättänyt kohun Britanniassa: Ryan Lawrie -niminen skotlantilaislaulaja on mukana karsinnoissa, vaikka hän on aikaisemmin julkaissut iTunesin listasijoituksille päässeen kappaleen.

X Factorin edustajat ovat kommentoineet sekä Lawrieen että Aaltoon liittyvää kohua julkisuudessa. Heidän mukaan olennaista on se, että kummallakaan ei ole levytyssopimusta, joten mikään ei estä heitä osallistumasta kilpailuun.

Aalto kertoo, että ohjelman tekijät olivat hyvin kiinnostuneita hänen taustoistaan jo ensimmäisissä karsinnoissa, jotka käytiin keväällä ennen televisioituja toiseen vaiheen karsintoja. Alkukarsinnoissa Aalto muun muassa esitti ohjelman päätuottajalle Disney-lauluja.

Tuoreelle X Factor -kilpailijalle kritiikin kohteeksi joutuminen ei ole mitenkään uutta. Hymyilevä, energinen ja tavoitteellinen Aalto on kerännyt fanien vastapainoksi monia äänekkäitä kriitikoita.

Joidenkin mielestä Aalto on eräänlainen musiikkimaailman Paavo Väyrynen: pyrkimässä mukaan aina kaikkialle ja esillä jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa. Keväällä käytyjen Uuden musiikin kilpailuiden jälkeen syntyi pienoinen kohu, kun yksi kilpailun asiantuntijatuomariston jäsenistä kritisoi jälkeenpäin Aallon esitystä persoonattomaksi ja muoviseksi.

Aalto tietää, että joidenkin mielestä on outoa, että hän osallistuu useisiin kilpailuihin. Itse kritiikkiä hän ei kuitenkaan ymmärrä.

”Millään muulla alalla ei ajatella niin, ettei voisi yrittää uudelleen yhden epäonnistumisen jälkeen. Esimerkiksi urheilijat osallistuvat jatkuvasti uusiin kilpailuihin, eikä kukaan ajattele, että siinä olisi mitään väärin.”

Aallon mukaan suomalaiseen ilmapiiriin kuuluu edelleen jossain määrin se, että jatkuvassa yrittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa olisi jotain väärää.

”Jos olisin 19-vuotiaana Talentin jälkeen ajatellut, että kannattaa lopettaa tähän, aika paljon asioita olisi jäänyt tekemättä. Haluan kannustaa kaikkia yrittämään”, Aalto sanoo.

Nyt Aalto yrittää X Factor -kilpailussa. Sunnuntaina esitetyssä jaksossa Aalto esiintyi ohjelman tuomareina toimiville Simon Cowellille, Nicole Scherzingerille ja Louis Walshille. Esiintyminen näytti tältä:

Erityisesti Scherzinger oli täysin hullaantunut Aallon versioimasta Chandelieristä, mutta myös Cowell ja Walsh jakoivat paljon ylistystä Aallolle. Värikkäästä kielenkäytöstä tunnettu Scherzinger muun muassa ilmoitti, että hänen takapuolensa haluaa taputtaa Aallon esitykselle.

”Päällimmäinen tunne oli helpotus siitä, että kova työni vihdoin tuottaa tulosta. Koelaulutilaisuus oli kokonaisuutena ihana. Oli tietenkin aivan mahtavaa, että he tykkäsivät minusta niin paljon”, Aalto kertoo.

Seuraavana Aallolla on edessään niin sanottu bootcamp-osio, jossa osa kilpailijoista karsitaan pois erilaisten haasteiden avulla. Aalto ei voi puhua mitään tulevaisuudesta, joten hän ei pysty kertomaan, onko osio jo käyty tai milloin se nähdään televisiossa.

Mihin Aalto loppujen lopuksi tähtää X Factor -osallistumisella? Ei välttämättä voittoon, vaikka tuskin Aalto siitä kieltäytyisikään, jos sellainen hänelle tippuisi niin sanotusti viidennellä yrityksellä.

Voittoa paljon tärkeämpää olisi saada luotua kansainvälisiä kontakteja. Juuri niiden vuoksi Aalto päätti alun perinkin osallistua kilpailuun.

”Ulkomaisille levy-yhtiöille ei voi niin vain soittaa ja tarjota itseään. Ajattelin, että tämä olisi sopiva väline siihen, että saa nimen tunnetuksi.”

Aallon tavoite on se, että kilpailun jälkeen hän löytäisi kansainvälisen tuottajan, jonka kanssa voisi alkaa luoda uraansa aivan uudella tavalla.

” David Foster olisi mun unelmatuottaja”, Aalto sanoo.

Toki hänelle kelpaisivat myös levy-yhtiö ja manageri. Kunhan ne eivät estä häntä olemastaan itsensä.