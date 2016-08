Niinhän siinä kävi, että Suomi meni eilen sekaisin.

Eikä se ole mikään ihme: meidän oma Saara Aaltomme lensi Pohjanmeren yli Britanniaan, asteli vuosikausia meidänkin televisioissamme laulajalupauksia pelotelleen Simon Cowellin eteen rohkeasti – ja hurmasi hänet.

Aallon suoritus on nykyaikamme sankaritarina, jollaisia kaipaamme kipeästi aikana, jolloin Suomen olympiajoukkueella on tuomisinaan kisoista yksi pronssimitali. Aalto on lahjakas suomalainen, jonka kykyjä ylistetään kansainvälisessä televisio-ohjelmassa.

Voiko parempaa olla?

Kuten moderneihin sankaritarinoihin kuuluu, myös Aallon tapauksessa on toki mukana pieni sivujuonne, valoisan tien päässä häämöttävä pimeä tunneli. Osalle suomalaisista Aalto ei edelleenkään jostain syystä kelpaa. Laulaja on joutunut vuosia kestämään kritiikkiä, arvostelua ja epäilyksiä, josta hän eilen kirjoitti pitkän selityksen Facebook-sivullaan.

Aallon tarinassa on toistaiseksi jäänyt selittämättä yksi varsin oleellinen asia. Se, mitä hänen tekonsa oikeastaan tarkoittaa.

Kysymykseen on kaksi erilaista vastausta. Ensimmäinen kertoo sen, mitä Aallolle seuraavaksi käy. Toinen sen, mitä Aallolle voi käydä parhaimmillaan kilpailun jälkeen.

Aloitetaan siitä, mitä Aallolle seuraavaksi käy.

Tämän kauden X Factorin jaksot alkoivat Britanniassa televisiossa viime viikolla, ja Aallon jakso nähtiin sunnuntaina. Jaksossa Aalto esiintyi tuomarikolmikolle, kuten muutkin kilpailijat. Tuomareiden edessä käytyjä karsintoja lähetetään ohjelmassa yleensä ensimmäisen kuukauden ajan, eli ne jatkuvat luultavasti syyskuun loppupuolelle.

Vaikka sarja alkaa tästä, tämä on oikeasti X Factorissa jo toinen vaihe. Kilpailuun kuuluu ensimmäisenä vaiheena tuottajien edessä käyty karsinta, joita ei televisioida ollenkaan.

Kolmantena vuorossa on bootcamp- eli leirivaihe, johon Aalto siis nyt on selvittänyt tiensä. Bootcampilla kilpailijat joutuvat suoriutumaan heidän kykyjään mittaavista tehtävistä. Vain pieni osa pääsee eteenpäin. Brittitelevisiossa bootcamp nähdään todennäköisesti syys–lokakuun vaihteessa.

Brittilehdistön tietojen mukaan tämä vaihe on kuvattu jo heinäkuussa – eli Aalto siis jo luultavasti tietää, miten hänelle käy.

Mitään tästä Aalto itse ei saa kertoa. Ei sitä, onko bootcamp-vaihe jo käyty, milloin se nähdään televisiossa, mitä siellä tehdään ja ei varsinkaan sitä, onko hän selvinnyt jatkoon tuosta vaiheesta.

Jos hän on selvittänyt tiensä jatkoon, on vuorossa seuraava eli neljäs karsintavaihe, jossa karsitaan pois loput ja jäljelle jäävät vain suoriin televisiolähetyksiin pääsevät kilpailijat. Samalla kisaajat jakautuvat tuomareiden vetämiin neljään ryhmään.

Lopuksi eli viidennessä vaiheessa nähdään suoria televisiolähetyksiä, joihin kaudesta riippuen selviää noin tusinan verran kilpailijoita.

Ohjelmasta on kuvattu brittilehdistön mukaan ainakin lähes kaikki vaiheet ennen live-lähetyksiä, jotka alkavat todennäköisesti loka–marraskuun aikoihin. Vielä on täysi arvoitus, nähdäänkö Saara Aaltoa live-jaksoissa – vain hän ja ohjelman tekijät tietävät.

Mutta sitten siihen toiseen kysymykseen. Mitä Saara Aallolle käy, jos hän pääsee live-lähetyksiin ja vieläpä menestyy niissä? Voiko hänestä tulla kansainvälinen huippuartisti?

Mahdollista se on, mutta ikävä kyllä Britanniassa laulukilpailuissa menestyneiden tilanne muistuttaa hyvin paljon samaa kuviota kuin Suomessa. Voitto on voinut tuoda hetkellisen nosteen, mutta monilla se ei ole kestänyt kauaa.

X Factorin ensimmäisten kausien voittajiin kuuluu sellaisia nimiä kuin Steve Brookstein, Shayne Ward, Leon Jackson ja Alexandra Burke, jotka eivät sano suurelle yleisölle nykyisin mitään. Paljon riippuu artistista itsestään. Kolmannen kauden voittaja Leona Lewis on esimerkki kansainvälisestä suurnimestä.

Liikaa ei voiton tuomaan nosteeseen kannata silti luottaa. Esimerkiksi viime kauden voittaja, vasta 18-vuotias Louisa Johnson ei ole ainakaan vielä noussut merkittävään suosioon. Aikaa toki on.

Ikuisena kakkosena tunnettu Aalto itse sanoi eilen, että ehkä hänelle voisi olla parasta sijoittua tälläkin kertaa kilpailussa toiseksi, jolloin hänellä ei olisi voittajan velvollisuutta mutta silti pitkän kilpailun tuoma huomio.

Näistä lähtökohdista maailmanlaajuiseen suosioon ovat X Factorista ponnistaneet Olly Murs (kuudennen kauden toinen) ja jättisuosion kerännyt yhtye One Direction (seitsemännen kauden kolmas).

Yhdysvalloissa X Factoria järjestettiin kolme kautta. Merkittävimpään huomioon sieltä on ponnistanut viidestä naislaulajasta koostettu Fifth Harmony, jonka Work from Home on ollut tämän kesän hitti.

Karu totuus on se, että monista X Factorin finaaleihin päässeistä artisteista ei kuulla mitään kilpailun jälkeen, koska maailmalla on niin kova tarjonta lahjakkaista laulajista.

Suomalaisten ei auta kuin toivoa, että Saara Aallossa on jotain niin poikkeuksellisen mielenkiintoista, että hän onnistuu murtautumaan tarjokkaana olevien ihmisten muodostaman massan läpi – olipa sijoitus ensimmäinen, toinen tai kolmas.

Live-lähetyksiin pääsyä Aallon toivoma huomio kiistatta kuitenkin vaatii.