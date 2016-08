Maailman salaperäisimmän kirjan synnystä käydään tutkijasotaa maailmalla: ”Tylyt faktat teurastavat teoriat”

”Maailman salaperäisin kirja” tai ”mysteerikirja” vaikuttaa todellakin olevan täysin pätevä määrittely niin sanotulle Voynichin käsikirjoitukselle.

Ilmeisesti vuosien 1400 ja 1438 välillä luotu teos kun kätkee yhä salaisuuksia, joista maailman kyvykkäimmät matemaatikot, kielitieteilijät ja koodinpurkajat eivät ole yrityksistään huolimatta päässyt selvyyteen.

Suurin arvoitus on, mitä ihmettä kirjassa lukee.

Samalla teos on aiheuttanut kitkeriä kiistoja tutkijoiden välille.

Yksi johtavista tutkijoista on HS:n viime viikolla haastattelema Stephen Bax. Soveltavan kielitieteen professorina toiminut Bax ilmoitti kaksi vuotta sitten onnistuneensa tulkitsemaan runsaan määrän kirjaimia ja joitain sanojakin teoksesta.

”Edistymme hitaasti, mutta jatkuvasti. Meidän on vain oltava akateemisen huolellisia ja pidettävä huolta siitä, että väitteet pystytään todistamaan”, Bax ilmoitti haastattelussa.

”Läpimurrosta voimme puhua vasta siinä vaiheessa, kun pystymme selvittämään kokonaisten lauseiden merkityksen. Olen silti varma, että lopulta onnistumme.”

Keelen yliopisto

Kaikki eivät hänen optimismiaan jaa vaan väittävät Baxin olevan harhateillä tutkimuksissaan. Ehkä merkittävin kriitikoista on arvostettu brittitutkija Gordon Rugg, joka työskentelee tietojenkäsittelyn laitoksella Keelen yliopistossa.

”Uskon hänen erehtyneen”, Rugg ilmoittaa sähköpostiviestissään.

Rugg itse uskoo käsikirjoituksen olevan yksi maailmanhistorian suurista huijauksista. Hän pitää todennäköisenä, että koko teos on luotu kopioimalla kirjaimia muistuttavia kuvioita näennäisen järjellisen mallin mukaisesti.

Näin on saatu aikaan tekstiä, joka muistuttaa kieltä, mutta on todellisuudessa täyttä siansaksaa.

Väitettään hän perustelee merkkianalyysilla. Ruggin tutkimuksen mukaan esimerkiksi useimmat kasvien nimiksi väitetyt sanat alkavat kahdella samalla kirjaimella, ja yli puolet sanoista päättyvät samaan kirjaimeen.

Tämä on ristiriidassa Baxin väitteen kanssa, että kysymyksessä olisi luonnollinen kieli, jota vielä jonain päivänä jopa opittaisiin ymmärtämään.

”Yksinkertaisin ja todennäköisin selitys on, että kyse on huijauksesta, joka on valmistettu rahan ansaitsemiseksi”, Rugg toteaa. ”En tietenkään usko, että tätä selitystä suostuttaisiin uskomaan.”

Ruggin mukaan Baxin teorioille lopulta käy niin kuin monille muille tieteen historiassa.

”Tylyt faktat teurastavat kauniit teoriat”, hän kirjoittaa blogissaan.

Samaa mieltä tutkijat ovat siitä, että lehmännahasta tehdyistä pergamenteista koostuva käsikirjoitus on tehty Euroopassa, todennäköisesti eteläisessä Ranskassa tai Italiassa.

Baxin mukaan Ruggin teoria rahanahneesta huijarista ontuu ainakin motiivin osalta.

”Huijaukseen on vaikea uskoa, koska sen syntyaikaan latinaksikin kirjoitettu vastaava kirja olisi ollut todella arvokas ja tuottanut tekijälleen paljon rahaa. On siis vaikea ymmärtää, miksi joku olisi tuhlannut aikaa väärennöksen valmistamiseen”, hän sanoi HS:n haastattelussa.

Toki voi ajatella, että tuntemattomalla kielellä kirjoitetusta harvinaisuudesta saisi ehkä paremman hinnan kuin perinteisemmästä opuksesta.

Molemmat tutkijat sanovat jatkavansa työtään arvoituksen ratkaisemiseksi.

On syytä kuulla vielä kolmattakin tutkijaa.

Yalen yliopisto

Kiistanalainen kirja tuli julkisuuteen vuonna 1912, kun puolalainen kirjakauppias Wilfrid Voynich sai sen haltuunsa. Tämän jälkeen mystisen kirjan salaisuutta ovat yrittäneet ratkoa muun muassa maailman pätevimmän koodinrikkojat, mutta onnistumatta.

Nykyisin kooditeoria on suurelta osalta haudattu.

Tekstin lisäksi teos sisältää useita erilaisia piirroksia, joista monet esittävät kasveja, mutta mukana on myös tähtikarttoja, kaavioita, eläimiä ja alastomia naisia. Historian saatossa sitä on epäilty muun muassa Voynichin itsensä, Leonardo da Vincin, fransiskaanifilosofi Roger Baconin ja jopa avaruusolentojen kirjoittamaksi.

Pari viikkoa sitten uutta säpinää Voynich-piireissä aiheutetti tieto, että espanjalaiskustantamo Siloe pääsee toteuttamaan toiveensa näköispainoksen valmistamisesta. Intoa tosin hillinnee se, että tarkoituksella vanhennettua teosta tullaan myymään noin 8 000 euron kappalehintaan.

Mutta nyt kolmanteen tutkijaan.

Marcelo Montemurro on informaation välittymiseen erikoistunut tutkija Manchesterin yliopistossa. Hän on tutkinut käsikirjoitusta selvittämällä sen rakennetta. Montemurron mukaan luonnollisissa kielissä toistuvat usein sellaiset ”epäinformatiiviset” sanat kuin ”ja” ”sekä” ja ”tai”.

Montemurron mukaan tekstin rakenne muistuttaa luonnollisia kieliä, mutta myöntää, että muuten tutkimustulokset ovat jääneet vaatimattomiksi.

Hän kuitenkin uskoo, että teksti sisältää viestin eli se ei ole silkkaa siansaksaa.

”Arvoituksen ratkaisemiseksi tarvitsemme eri alojen tutkijoiden ponnistuksia”, Montemurro sanoo. ”Tilastollisten ja kielellisten analyysien lisäksi voimme saada uutta tietoa muun muassa käytetystä musteesta ja pergamentista sekä kirjoitustyylistä.”

Manchesterin yliopisto.

Montemurron mukaan luonnollisen kielen, salakirjoituksen ja siansaksan lisäksi on vielä neljäskin mahdollisuus. Tutkija epäilee, että salaperäinen käsikirjoitus saattaa olla yritys luoda keinotekoinen kieli. Tällä tarkoitetaan ”tekokieltä”, joka ei siis ole kehittynyt osana kulttuuria, vaan jonka fonologia, kielioppi ja sanasto on luotu tietoisesti.

”Kenties se on varhainen yritys luoda sen tyyppistä keinotekoista kieltä kuin John Wilkins myöhemmin toteutti”, hän sanoo.

John Wilkins oli tiedemies, joka esitteli luomansa kielen vuonna 1663. Teoriaa Voynichin kielen tekokielisyydestä tukee se, että myös Wilkinsin maailmankieliyritelmässä sanojen kirjainmäärä oli varsin rajallinen.

Jos teoria pitäisi paikkaansa, käsikirjoitus olisi tiettävästi ensimmäinen keinotekoisesti luotu kieli.

Toki sitä olisi mielenkiintoista vielä ymmärtääkin.

Myöhemmin maailmassa kehitetty kymmeniä keinotekoisia kieliä, joista kuuluisimmat ovat esperanto ja interlingua. Taidekielistä kuuluisimpia ovat Tähtien sodasta tutut ewok ja hutt sekä Star Trekin klingon. Myös J. R. R. Tolkien on luonut keinotekoisia kirjoitusjärjestelmiä haltiakieliään varten.

Lisää teorioita tullaan kuulemaan vuoden aikana, sillä suunnitteilla on ainakin yksi suurempi Voynich-konferenssi Yhdysvalloissa ja mahdollisesti toinen Britanniassa.

