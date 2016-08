Renny Harlin HS:n haastattelussa: Aion jäädä Kiinaan

Kuka? Renny Harlin, s. 1959, on suomalainen elokuvaohjaaja, joka on tehnyt uransa lähinnä Yhdysvalloissa. Hän on Hollywoodin menestynein suomalainen ohjaaja. Harlin oli nouseva tähtiohjaaja 1980-luvun lopulta alkaen. Hänen elokuviaan ovat esimerkiksi Jäätävä polte (1986), Painajainen Elm Streetillä 4 (1988), Die Hard 2 (1990) ja Cliffhanger (1993). Ura lähti laskuun hänen ohjattuaan elokuvat Kurkunleikkaajien saari (1995) ja The Long Kiss Goodnight (1996), jotka tuottivat rahoittajilleen tappiota. Jälkimmäinen oli tosin arvostelumenestys. Harlin on sen jälkeenkin ohjannut ja tuottanut lukuisia elokuvia. 2010-luvulla hän on ohjannut myös monia yhdysvaltalaisten televisiosarjojen jaksoja. Vuonna 2014 Harlinin ura otti uuden käänteen, kun hän alkoi työstää Kiinassa toimintakomediaa Skiptrace, joka saa Suomessa ensi-iltansa perjantaina. Elokuva tuli Kiinassa ensi-iltaan jo heinäkuussa, ja se erittäin paljon katsojia. Skiptracen jälkeen Harlin on päättänyt jatkaa työskentelyä Kiinassa, missä elokuvamarkkinat ovat maailman toiseksi suurimmat Yhdysvaltojen jälkeen. Harlinin seuraavan kiinalaiseolokuvan kuvausten on määrä alkaa tänä syksynä.

Peking

Vaalea länsimaalainen mies valkoisessa kauluspaidassa ja oransseissa lenkkitossuissa erottuu katukuvasta Pekingin keskustassa, vilkkaalla Sanlitunin alueella. Hän näyttää tuntevan paikat.

”Tässä risteyksessä on aina hirveä tungos”, hän sanoo. ”Tuossa on kuntosali, jossa käyn.”

Suomalais-yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja Renny Harlin tuntee alueen, koska hänen kotinsa on lähistöllä.

”Olen asunut täällä ihan täysin nyt puolitoista vuotta.”

Harlin, 57, on tullut Kiinaan jäädäkseen.

”Tällä hetkellä ihannetulevaisuuteni on se, että teen koko loppu-urani täällä elokuvia”, hän paljastaa.

”Koen olevani onnellisempi ja ennen kaikkea inspiroituneempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen. Olen saanut takaisin sen, mikä minulla oli nuoruudessa. Että kun herään aamulla, olen innoissani ja koen, että tänään kaikki on mahdollista.”

Los Angelesin Hollywoodissa Harlinilla on yhä asunto, tuotantoyhtiö sekä ihmisiä, joihin hän pitää yhteyttä. Tänä vuonna hän ei ole kuitenkaan edes käväissyt siellä.

”On ollut niin kiire.”

Harlinia työllistää Kiinassa elokuvien teko. Hänen Kiinan-uransa avasi toimintakomedia Skiptrace, joka tulee Suomessa ensi-iltaan perjantaina. Harlinin Kiinassa ohjaama elokuva on jo ehtinyt tahkota rahaa Kiinan valkokankailla niin, että sitä voi sanoa menestykseksi.

”Se on mennyt Kiinassa aivan yli odotusteni. Haaveissani ajattelin, että siitä voisi tulla hitti täällä, ja avajaisviikonloppuna se oli sekä minun että Jackie Chanin uran paras avajaisviikonloppu.”

Futurefilm

Hongkongilaisen pitkän linjan toimintasankarin Chanin ja Kiinan tunnetuimpiin kuuluvan naisnäyttelijän Fan Bingbingin tähdittämä elokuva keräsi avajaisviikonloppuna Kiinassa yli 60 miljoonan dollarin eli noin 54 miljoonan euron lipputulot. Elokuvassa näyttelee sivuosaa suomalainen, YouTube-videoilla kuuluisuuteen noussut Sara Forsberg.

Harlinin edellinen avausviikonloppuennätys on vuodelta 1990, jolloin hänen ohjaamansa Die Hard 2 haali kokoon ensimmäisenä viikonloppuna runsaat puolet tästä summasta.

Niihin aikoihin Harlin oli nouseva tähti lännen Hollywoodissa. Tähti ehti sittemmin hiipua, mutta se on syttymässä uudestaan idän taivaalla Kiinassa, jota monet pitävät elokuva-alan uutena kultakaivoksena.

Suomalaisohjaajan Kiinan-valloitus sai alkunsa, kun hänelle tarjottiin Skiptracen ohjaustyötä kevättalvella 2014.

”Minulla on sen verran historiaa Jackie Chanin kanssa, että 1990-luvulla minulle tarjottiin ensimmäistä Rush Hour -elokuvaa ohjattavaksi”, Harlin kertoo.

Tuolloin hän kieltäytyi, koska hänellä oli muita töitä. 1990-luvun lopulla hän oli jälleen kehittelemässä Jackie Chan -elokuvaa. Sen oli tarkoitus sijoittua New Yorkin World Trade Centerin torneihin. Hanke haudattiin, kun tornit lakkasivat olemasta syyskuussa 2001.

”Nyt kolmas kerta toden sanoi”, ohjaaja toteaa. Hänet haluttiin ohjaamaan Skiptrace, jotta siihen saataisiin kansainvälistä väriä ja jotta se saisi näkyvyyttä myös ulkomailla. Harlin päätti lähteä tarjottuun projektiin.

”Innostuin käyttämään täysin kiinalaista kuvausryhmää. En tuonut ketään mukanani Hollywoodista. Totesin, että täällä on hyviä ammattimiehiä, ja haluan oppia, miten täällä tehdään elokuvia.”

Skiptracea tehdessään Harlin tutustui kiinalaisiin elokuvien tuottajiin, rahoittajiin ja levittäjiin. Noin vuosi sitten Harlinilla oli tarjolla useita muitakin kiinalaiselokuvia ohjattaviksi, hän kertoo.

”Tajusin, että kokemus oli ollut minulle erittäin hyvä. Pidän täkäläisten kanssa työskentelystä ja pidän tästä maasta. Päätin, että teen seuraavankin elokuvan täällä.”

Tarjotuista elokuvista hän valitsi ohjattavakseen kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban elokuvayhtiön Alibaba Picturesin elokuvan nimeltä Legend of the Ancient Sword eli Muinaisen miekan legenda. Tarina perustuu kiinalaiseen videopeliin.

Parhaillaan Harlin valmistelee elokuvan kuvauksia, joiden on määrä alkaa tänä syksynä. Elokuvan budjetista Harlin kertoo, että se on ”Kiinan kalleimmasta päästä”.

Kyseessä lienee vähintään kymmenien miljoonien eurojen elokuva. Skiptracen teko maksoi noin 27 miljoonaa euroa.

Ura Kiinassa merkitsee Harlinille eräänlaista comebackia. Hän myöntää, etteivät viime ajat Hollywoodissa ole olleet hänen parhaitaan.

Harlinin ura Hollywoodissa alkoi 1980-luvun lopulla loistavasti, mutta varsinkaan kymmenen viime vuoden aikana hänelle ei ole siellä tarjottu suuria ohjaustöitä.

”Olin siellä viilentynyt kuumana ohjaajana, ja sen takia jouduin tyytymään pienempiin projekteihin. Se, että sain tämän elokuvan [Skiptracen] tehtäväksi täällä ja se menestyi, on minulle kuin uusi avaus. Nyt ne elokuvat, joista puhun täällä, ovat Kiinan suurimpia elokuvia.”

Töitä Harlinilla on riittänyt koko ajan, mutta ei näin suuria. Hän on viime vuosinakin tehnyt elokuvia, ja ohjannut myös useita televisiosarjojen jaksoja. Ohjaaja kokee television tulleen Yhdysvalloissa mielenkiintoisemmaksi kuin elokuvat, jotka nykyisin pyritään tekemään mahdollisimman riskittömästi ja kieli keskellä suuta.

”Televisiossa tehdään poikkeuksellisempia tarinoita ja siellä on parempia käsikirjoittajia. Lähdin tutkimaan televisiota, koska halusin oppia, miten se toimii.”

Harlinin mukaan hänellä oli lähellä toteutumista oma televisiosarja, kun tarjous Jackie Chan -elokuvasta Kiinassa tuli.

”Mietin kovasti, mitä minun pitäisi tehdä. Koska elokuvat ovat suuri rakkauteni, päätin, että jätän tämän tv-homman odottamaan. Kun asiat kehittyivät täällä, se saa nyt odottaa siellä kauemminkin.”

Tapa, jolla elokuvia tehdään Kiinassa, on erilainen kuin länsimaissa, Harlin sanoo.

”Kun aloitimme kuvaukset, annoin kaikille kuvakäsikirjoitukset ja kuvausaikataulut. Ryhmä katsoi sitä listaa ja sanoi, että he eivät ole koskaan tämmöistä nähneet. Että mitä tällä tehdään?”

Hollywoodissa kaikki tuotannon yksityiskohdat on tapana hyväksyttää kymmenissä palavereissa ja lyödä lukkoon etukäteen, Harlin sanoo. Kun elokuvaa aletaan kuvata, se tehdään juuri niin kuin on suunniteltu.

”Täällä taas perinteisesti ohjaaja on kingi. Hänellä on päässään se tarina. Tiedän tapauksen, jossa ison kiinalaisen toimintafantasian apulaisohjaaja ja leikkaaja sanoivat, etteivät he koko elokuvatuotannon aikana nähneet käsikirjoitusta. Koska sitä ei ollut.”

Harlin sanoo kuitenkin oppineensa kiinalaisen tavan nopeasti. Hän yhdisti sen omaan työtapaansa.

”Siitä tuli semmoinen informoitu improvisaatio. Ihmiset tiesivät, mitä haluan tehdä, ja samalla näin itse asiassa vapauttavana ja positiivisena, että minä saatoin myös improvisoida ja keksiä uusia asioita kuvauspäivän aikana ihan lennosta.”

”Pidän siitä kovasti. Koska nyt tiedän, miten se toimii.”

Kiinassa on nykyisin maailman toiseksi suurimmat elokuvamarkkinat Yhdysvaltojen jälkeen. Talouskasvun mukana Kiinaan on syntynyt suuri keskiluokka, jolla on varaa ja halua käyttää rahaa viihteeseen.

Kiinan on pitkään povailtu jopa ohittavan Yhdysvallat elokuvamarkkinoiden koossa. Kasvu on ollut nopeaa. Viime vuonna tulot lippuluukuilla kasvoivat jopa lähes 50 prosenttia edellisvuodesta. Tämän vuoden toisella neljänneksellä myynti kääntyi laskuun, mutta markkinat ovat joka tapauksessa suuret.

Harlinilla on näillä markkinoilla eräänlainen etulyöntiasema, koska hän asuu Kiinassa ja tuntee paikallisen elokuva-alan ja sen ihmisiä.

”Kaikkihan voi muuttua monestakin erilaisesta syystä, mutta sanoisin, että olen täällä enemmän sisällä bisneksessä kuin olen ollut Hollywoodissa viimeiseen 20 vuoteen.”

Kiina kiinnostaa muitakin hollywoodilaisia kuin Harlinia.

”Kaikki amerikkalaiset studiothan yrittävät päästä tähän kakkuun käsiksi. Mutta luulen, että he eivät ymmärrä, kuinka vaikea on integroida näitä kulttuureja.”

Futurefilm

Yhdysvaltalaiset elokuvayhtiöt haluavat tehdä kiinalaisten kanssa etenkin yhteistuotantoja. Usein tavoitteena on saada elokuva menestymään sekä länsimaissa että Kiinassa.

”Kuulen näitä tarinoita joka päivä paikallisilta rahoittajilta. He naureskelevat, kun Hollywoodista tullaan henkselit paukkuen, että ’joo, me halutaan tehdä co-productionia teidän kanssa’.”

Harlinin mielestä ei kuitenkaan onnistu, että otetaan amerikkalainen tarina ja ympätään sekaan joku kiinalainen hahmo. Siitä ei pidä kiinalainen eikä amerikkalainen yleisö.

”Salaisuus yhteistuotantoihin on siinä, että pitää löytää aiheita, jotka orgaanisesti voivat toimia, niin että on jokin järkevä syy, miksi nämä tarinat risteyttävät itää ja länttä, eikä sitä ikään kuin pakoteta. Ei voi ottaa Hollywood-käsikirjoitusta ja muuttaa henkilöiden nimet kiinalaisiksi.”

Harlinin mukaan Skiptrace on tehty nimenomaan Kiinan markkinoille. Siinäkin on yhdistetty itää ja länttä. Elokuvassa hongkongilaista poliisia esittävä Jackie Chan seikkailee Kiinassa yhdysvaltalaista uhkapeluria esittävän Johnny Knoxvillen kanssa.

Elokuvaa voi pitää onnistuneena sikäli, että jo Kiinan-levityksessä se on tuottanut tekijöilleen sievoiset tulot. Kukaan ei ole Harlinin mukaan laskenut sen varaan, että elokuvan pitäisi menestyä myös lännessä.

”Mutta olisihan se tietysti mukavaa.”

Yksipuoluemaa Kiinassa töihin vaikuttaa myös elokuvasensuuri. Harlinin mukaan se ei kuitenkaan kovin paljoa eroa Hollywoodin säännöistä. Hollywoodissa valtaosa elokuvista pyritään tekemään niin, että ne saisivat nuorille sopivan luokituksen ja sitä kautta mahdollisimman suuren yleisön.

”Siellä on erittäin tiukat säännöt siitä, millaista kieltä voi käyttää. Ei saa olla kirosanoja, ei saa olla seksiä, ja väkivallan pitää olla veretöntä. Täällä on samanlainen systeemi siinä mielessä.”

Kiinassa kuitenkin sensuroidaan myös sitä, millaisia asioita kerrotaan yhteiskunnasta ja politiikasta. Tälläkään Harlin ei katso olevan suurta merkitystä omalle työlleen.

”Minun elokuvani eivät ole millään tavalla poliittisesti kantaaottavia, eikä minulla ole mitään syytä lähteä sellaisia asioita viljelemään.”

Ohjaajalla on sanojensa mukaan paljon töitä Kiinassa vielä senkin jälkeen, kun tekeillä oleva Legend of the Ancient Sword on valmis. Kovin yksityiskohtaisesti hän ei niistä halua kertoa.

”Yksi iso projekti on perhe-elokuva, ihan perheen pienimmistä lähtien. Olen aina halunnut tehdä perhe-elokuvan.”

Harlinin mukaan kyseessä on koko perheen seikkailutarina. ”Siihen on erittäin hyvä käsikirjoitus, ja ihmiset ovat siitä innoissaan.”

Lisäksi hänellä on käsikirjoitus tieteiselokuvaan. Kiinassa tieteiselokuvat eivät ole Harlinin mielestä saaneet vielä paljoa huomiota.

”Kiinahan on vahvasti suuntaamassa avaruuteen. Mielestäni siihen sopii tällainen science fiction -leffa kuin nyrkki silmään.”

Harlin sanoo aikovansa tehdä myös Hongkongiin sijoittuvan perinteisen gangsterielokuvan.

”Hongkong-elokuvahan on jokaiselle toimintaelokuvien ystävälle niin legendaarinen. Aikoinaan Hongkong oli se, josta tulivat isot leffat. Nykyäänhän se on pieni verrattuna tähän Manner-Kiinan elokuvatuotantoon.”

Harlin aikoo tehdä elokuvia myös Suomessa, suomalaiselle yleisölle. Rahoitus niihin on tarkoitus hankkia lähinnä Suomesta ja muista Pohjoismaista.

Yksi niistä perustuu yhteen hänen lapsuutensa lempisatukirjoista. Satukirjaan on hankittu oikeudet, ja käsikirjoitus on tekeillä.

Lisäksi suunnitteilla on ”pienen budjetin henkilödraama”, joka on ”epätavallinen tarina”.

”Teen sen Suomessa jossain välissä, kun minulla täällä Kiinassa jokin iso tuotanto päättyy parin seuraavan vuoden kuluessa. Haluan tehdä tämän pienen, kauniin leffan Suomessa.”

Patricia Calvo

Ykköspaikka Harlinille on nyt kuitenkin Kiina. Hän puhuu siitä melkein runolliseen sävyyn.

”Koen olevani anonyymi ja vapaa täällä. Koen, että aloitan puhtaalta pohjalta. Kaikki on mahdollista, ilma on täynnä energiaa ja inspiraatiota. Ei tarvitse hiihtää vanhoja kuluneita latuja.”

Yksityiselämästään Harlin kertoo, että hänen ainoa perheenjäsenensä Kiinassa on sekarotuinen koira, nimeltään Rascal.

”Suomeksi se on kai Hulivili.”

Koira on syntyisin pentutehtaasta, josta se päätyi eläinkauppaan. Se ei mennyt kaupaksi, joten eläinkauppias myi sen kilohintaan koiranlihateurastamolle. Koiria pelastava järjestö osti koiran teurastamolta ja kuntoutti sitä viisi kuukautta.

”Sieltä hänet löysin ja otin omakseni.”

Eilen tiistaina Harlin julkaisi kuvan Rascalista viestipalvelu Twitterissä.

Hollywoodiin Harlin ei kaipaa. Elokuvauran aukeaminen siellä oli aikoinaan unelmien täyttymys, mutta lopulta Hollywood on aika tylsä kaupunki, hän sanoo.

”Loppujen lopuksi juureni eivät ole siellä. En ole koskaan kokenut, että se on se paikka, jossa haluan viettää loppuelämäni.”

”Kun alun huuman innostus oli hiipunut, se, mitä siitä jäi, oli semmoinen erittäin kova kaupunki, jossa kaikki ovat jollain tavalla viihdebisneksessä mukana. Ja se kyynärpäitä käyttävä kilpailu on julma ja kova.”

”En missään tapauksessa, missään versiossa tule asumaan Losissa tämän jälkeen.”