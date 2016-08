Tämä kirjoitus kertoo delfiineistä, mutta se alkaa gorillasta.

Tuo gorilla, nimeltään Harambe, eli eläintarhassa Yhdysvaltain Cincinnatissa melko normaalia 17-vuotiaan tarhagorillan elämää.

Sitten kuluvan vuoden toukokuussa tapahtui kummia. Haramben ja kahden muun gorillan vesialtaaseen mätkähti jotakin.

Eläintarhan henkilökunta kutsui, ja kaksi muuta gorillaa poistui aitauksesta. Tähän Harambe oli liian utelias. Se lähti tutkimaan, mitä veteen putosi.

Kyseessä oli ihmislapsi. Kolmivuotias poika oli kiivennyt aidan yli gorilla-aitaukseen ja pudonnut sen pohjalle veteen. Hämmentynyt Harambe hamusi pojan viereensä.

Suunnilleen tästä käynnistyy tapahtumista Youtubeen ladattu video:

Videolla Harambe seisoo vesialtaansa nurkassa lapsi jalkojensa välissä. Näyttää siltä, kuin gorilla suojaisi lasta yläpuolella hätääntyneinä huutelevilta ihmisiltä. Se vilkuilee levottomana ympärilleen. Sitten tapahtuu. Gorilla tarttuu lasta jalasta ja vetää tämän nopeasti altaan toiseen päähän. Lapsi sinkoilee vedessä kuin hervottomana. Ihmiset huutavat.

Video päättyy vähän ennen Haramben kuolemaa.

Joitakin minuutteja myöhemmin eläintarhan henkilökunta sai eläimen tähtäimeensä. Harambe ammuttiin kuoliaaksi. Lapsi pelastui.

Kun videon katsoo, eläintarhan ratkaisua ymmärtää.

Silti internetissä Haramben ampumista paheksuttiin laajasti. Lehtijuttuja ilmestyi. Donald Trump otti kantaa.

Ampuminen oli liikaa, väitettiin. Harambe olisi pitänyt nukuttaa, sanottiin. Eivätkö edes lapsen vanhemmat joutuisi vastuuseen, kysyttiin.

Loppujen lopuksi mitään ei oikeastaan tehty. Tutkijat totesivat ampumisen oikeaksi ratkaisuksi: vaikka eläin ehkä yritti leikkiä tai suojata lasta, oli pojan henki vaarassa. Perhettä ei syytetty mistään.

Tähän tarina yleensä loppuisi – parissa päivässä, kuten some-kohut yleensä. Harambelle kävi toisin: siitä tuli symboli niille, joista ylitsevuotava somesuru ja -raivo ovat menneet liian pitkälle.

Tulokset ovat ehdottomasti hämmentäviä mutta puhuttelevia:

When I die I want to be cremated. And then turned into a meme, like Harambe. I guess you could say



::sunglasses::



I want to be meme-ated