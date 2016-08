Maanviljelys on ihmisen kannalta suuri, valtava, massiivinen virhe.

Näin sanoi historioitsija Yuval Noah Harari viime sunnuntaina Helsingin Sanomissa. Hänen menestyskirjansa Sapiens – Ihmisen lyhyt historia suomennos ilmestyi keväällä.

Siinä Harari kutsuu maanviljelystä ihmiskunnan suurimmaksi petokseksi. Lähes kaikki, mitä meille maanviljelyn siunauksellisuudesta on kerrottu, oli Hararin mukaan väärin. Hänen mukaansa maanviljely tarkoitti huonompaa ja yksipuolisempaa ravintoa, pakotti tekemään enemmän työtä ja altisti kulkutaudeille. Tuhansien vuosien ajan elämä oli monin tavoin paljon ankeampaa kuin metsästäjä-keräilijöillä.

Kuten suurella osalla ihmiskuntaa nykyäänkin.

”Tänäkin päivänä satojen miljoonien ihmisten elämä kehitysmaissa on kovempaa ja julmempaa kuin kivikautisten metsästäjä-keräilijöiden”, Harari sanoi haastattelussa.

Barak Brinker / Wikimedia Commons

Aiemmin ajatusta ovat kehitelleet evoluutiobiologi Jared Diamond ja antropologi Marshall Sahlins. Jutussa myös bioantropologi Markku Niskanen vahvisti Hararin käsityksen maanviljelyksen terveyttä rapauttavasta vaikutuksesta. Kun maanviljely alkoi, ihmisten keskimitta lyheni ja luumassa heikkeni.

Hararin mukaan maanviljelijän elämä olikin haitallista niin selälle, polville kuin nivelillekin. Ihmisestä alkoi tulla pullamössöä, joka tosin kykeni entistä suurempiin saavutuksiin muun muassa tieteissä.

Onko se riittävä palkinto kaikista uhrauksista?

Ei todellakaan ole, vastaa yhdysvaltalaiskirjailija Daniel Quinn (s. 1935) romaanissaan Ishmael. Siinä kirjailija listaa maanviljelykselle pitkälti samoja syntejä kuin Hararikin, mutta menee syytöksissään paljon paljon, paljon pidemmälle.

Quinnin mielestä maanviljelys kun on syy ihmislajin itsestään luomaan harhaiseen fantasiaan, joka on lopulta vaarantaa koko planeetan tulevaisuuden.

Kovahko väite siis. Ehkä on paras aloittaa teoksen luonnehdinnalla.

Ishmael on vuonna 1992 julkaistu romaani (suomennettu teos Ismael 1998, Tammi), jossa Ismael-niminen gorilla tarkkailee ihmistä lajina ja selittää oppilaalleen, miksi ihmiskunta on etenemässä kohti vääjäämätöntä tuhoa.

Kirja voitti 500 000 dollarin suuruisen Turner-palkinnon. CNN-uutiskanavan perustana tunnetun Ted Turnerin nimikkokilpailu etsi lähitulevaisuuteen sijoittuvia käsikirjoituksia, jotka ”tarkastelevat ihmiskunnan ongelmia ja pohtivat selviytymisen eri strategioita”.

Maailmanlaajuisesti teosta on myyty reilusti yli miljoona kappaletta. Suomessa menestys on ollut vaatimattomampaa. Kustantaja Tammen mukaan sitä on myyty tähän päivään asti noin 1 700 kappaletta.

Sokraattiseen dialogiin perustuva kirja ei kaunokirjallisilta arvoiltaan ole hääppöinen.

Sitten siihen maanviljelykseen.

Ismaelin perusajatus on, että ihmiskunta on viimeisen 10 000 vuoden aikana luonut itselleen tarinan, jonka vankina se tuhoaa lopulta itsensä ja suuren osan planeettaa.

Tarinan mahdollisti maanviljelys, joka vapautti ihmisen metsästäjä-keräilijän elämän rajoituksista ja mahdollisti työn jakamisen. Se taas mahdollisti teknologian kehityksen, kaupankäynnin ja tieteet. Tämän kaiken seurauksena muiden lajien kanssa yhteiseloa viettänyt laji muuttui täysin ylivoimaiseksi ja alkoi luoda itsestään tarinaa maailman hallitsijana.

Alkoi matka kohti tuhoa.

”Ei ihmisissä ole mitään perusteellisesti pielessä”, gorilla opettaa ihmisoppilastaan kirjassa.

”Saatuaan toteutettavakseen tarinan, jonka mukaan he ovat maailman valtiaita, he elävät kuin maailman valtiaat. Ja saatuaan toteutettavakseen tarinan, jonka mukaan maailma on heidän voitettavakseen tarkoitettu vihollinen, he käyvät maailman kimppuun niin kuin vihollisen kimppuun käydään, ja on selvä että jonain päivänä heidän vihollisensa makaa vertavuotavana heidän jalkojensa juuressa, niin kuin maailma nyt makaa.”

Ihminen huomaa jotain olevan pielessä. Hän on kuitenkin tullut niin kauas metsästäjä-keräilijän elintavasta, ettei pysty edes ajattelussaan palaamaan osaksi vaan toivoo pelastuksen löytyvän yhä suuremmasta hallinnasta. Siksi hän kehittää yhä uutta teknologiaa. Hän hallitsee energiaa, hän hallitsee sateita, hän hallitsee ruoantuotantoa, hän hallitsee maailmaa.

Ja lisääntyy yhä holtittomasti.

Seuraukset ovat nähtävissä.

Vuosikymmenten aikana yli kymmenille kielille käännetty teos on saanut ihailijoita tunnetuistakin lukijoista, ja esimerkiksi Pearl Jamin solisti Eddie Vedder on tunnustanut sellaiseksi.

Yhtyeen kappale Do the Evolution on teoksen innoittama.

Siitä on myös tehty löyhästi romaaniin perustuva elokuvaversio, jossa Anthony Hopkins esitti gorillojen kanssa elävää tiedemiestä. Omalta osaltaan Quinnin sanomaa on levittänyt myös Oscar-palkittu näyttelijä Morgan Freeman, joka on kertonut jakavansa kirjailijan huolen ”maanviljelyksen tyranniasta”.

Vähemmän mairittelevaa julkisuutta Ishmael sai vuonna 2010, kun Discovery Channelin tiloihin linnoittautunut mies kertoi saaneensa herätyksen teoksesta. Panttivankeja ottanut mies vastusti kanavan ohjelmapolitiikkaa, jotka eivät edistäneet maapallon pelastamista.

Kirjailija itse kutsui poliisin luoteihin kuollutta miestä fanaatikoksi, joka vääristää hänen sanomaansa.

Ismaelin jälkeen Quinn on kirjoittanut kirjalle kaksikin jatko-osaa. Nykyisin hän kiertää puhumassa aiheesta eri tilaisuuksissa ja pyörittää netissä Ismael-yhteisöä.

Sanoma maanviljelyksen turmiollisuudesta on pysynyt ennallaan.

Massiivinen virhe siis? Parasta kai olisi palata metsästäjä-keräilijäksi, olisi kuinka kivuliasta tahansa. HS:n haastattelussa sunnuntaina historioitsija Harari tosin myönsi, että se tarkoittaisi loppua nykyisille luonnontieteille, ehkä nykyelämän mukavuuksillekin.

Muista käytännön ongelmista puhumattakaan.

Mutta olisiko Ismael-gorillalla luovaa ratkaisua valmiina?

Ei helppoa ainakaan. Suuruudenhullun hallitsijafantasian tilalle eläin tarjoaa ihmiselle uutta tarinaa. Siinä palataan ennen maanviljelystä vallalla olleeseen ajatukseen siitä, että ihminen ei voi korottaa itseään kaikkia muita lajeja koskevan säännöstön yläpuolelle vaan hylkää myytin erityislaatuisuudestaan.

Ihminen on siis syntynyt maailmaa varten eikä maailma ihmistä.

Takaisin keräilijä-metsästäjäksi gorillakaan ei halua ihmistä palauttaa.

”Sehän olisi typerä idea” se sanoo oppilaalleen.

Apinan mielestä olennaista ei olekaan ruoanhankintatapa vaan ajattelutavan muutos.

”Tehän olette kekseliästä väkeä vai kuinka? Tehän oikein ylpeilette sillä?”, se sanoo.

”No keksikää sitten.”

Kirja loppuu gorillan kuolemaan. Ihmisoppilaalleen se on antanut taulun, jossa lukee:

”Kun ihminen on poissa,

onko gorillalla toivoa?”

Toisen puolen teksti on seuraava:

”Kun gorilla on poissa,

onko ihmisellä toivoa?”