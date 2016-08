Maailman elokuvantekijät rynnivät nyt Kiinaan

Kun alienit viimein hyökkäävät yhdysvaltalaisessa Independence Day: Uusi uhka -elokuvassa, ne räjäyttävät ensin aasialaisen miljoonakaupungin maan tasalle. Tuhoutuvien rakennusten välissä lentelee kiinalainen tähtipilotti.

Ja hyvällä syyllä. Paikallisuus on valttikortti kassamenestyksen tavoittelussa – elokuva tuotti avajaisviikonloppunaan Kiinassa tuplasti sen, minkä tuotannon kotimaassa Yhdysvalloissa.

Kuvitelkaa, minkälaisia riemunkiljahduksia Suomessa se herättäisi, jos alienit piipahtaisivat ensin esimerkiksi tuhoamassa Helsingin Merihaan kerrostalot. Elokuvalle voisi ennustaa täälläkin menestystä.

Aasiaa kosiskellaan amerikkalaisissa elokuvissa, koska se on viime vuosina ollut pelastus monelle Hollywood-elokuvalle. Tätä havainnollistaa parhaiten toukokuussa ensi-iltansa saanut elokuva vihreistä örkeistä.

Atlas Entertainment

160 miljoonan dollarin pelielokuva Warcraft floppasi Yhdysvalloissa, mutta Kiinassa se tuotti viidessä päivässä lähes kaiken takaisin, 156 miljoonaa dollaria.

Toimintasankari Jackie Chan kuvaili asiaa tuoreeltaan näin:

”Tämä saa amerikkalaiset pelkäämään. Jos voimme tehdä elokuvan, joka tuottaa 10 miljardia juania (yli miljardi dollaria), niin maailman elokuvaopiskelijat aloittavat kiinanopinnot englannin sijaan.”

Elokuvantuotannossa arvioidaan olevan meneillään vedenjakajahetki, jossa länsimaisia elokuvia aletaan tehdään pian yksinomaan Aasian markkinoille.

”Onhan se tulevaisuuden suurin markkina-alue”, sanoo tuottaja Markus SelinSolar Filmsista. Solar Filmsin tuottama Antti J. Jokisen elokuva Pahan kukat voitti keväällä suurimmat palkinnot Shanghain kansainvälisellä elokuvafestivaalilla.

Shanghain elokuvafestivaalia kutsutaan Aasian Cannesiksi. Kiinan markkinoille pääsyä se ei takaa: Selin ei millään usko, että Pahan kukat pääsisi Kiinan teattereihin.

”Pahan kukat menee sensuuriin, siinä on nuorten välistä seksiä, väkivaltaa ja huumausaineiden käyttöä. Kiinassa esitetään aika konservatiivisia elokuvia, siellä näytetään seikkailua, toimintaa ja komediaa.”

Future Film

Vaikka festivaalimenestys ei poikisi elokuvalevitystä, alueella markkinoiminen on strateginen veto.

”Kyllä me tosiaankin toivotaan, että meidän elokuvia tulisi vielä Kiinassa teatterilevitykseen. Mitä enemmän ollaan tekemisissä ja festivaalin kautta näkyvillä, sitä parempi mahdollisuus meillä on.”

Elokuvantekijöiden kanssa puhuessa tulee tunne, kuin Kiinaan suhtauduttaisiin kultakaivoksena, jota harva pääsee vielä kairaamaan.

Kiinan elokuvamarkkinoiden tuotto ylitti ensi kertaa helmikuussa yli miljardin dollarin haamurajan. Helmikuu oli siis ensimmäinen kuukausi, kun Kiinassa käytiin katsomassa enemmän elokuvia kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa yhteenlaskettuna.

Tällä hetkellä Kiinassa rakennetaan 15 elokuvasalia päivässä, kun vuonna 2012 luku oli vielä kolme, kertoo Yhdysvaltain kongressin alainen tutkimus.

Taustalla on maan nouseva keskiluokka. Maailmantalouden voimaviisikko ovat Brics-maat, joissa asuu noin 42 prosenttia maailman ihmisistä: Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka. Valtioista Kiina on ollut maailmantalouden veturi koko 2000-luvun ajan.

Yhdysvaltalaislehti The Financial Timesin -ennusteen mukaan Kiinasta tulee maailman suurin elokuvamaa vuoteen 2017 mennessä, The Hollywood Reporterin mukaan jo tämän vuoden aikana.