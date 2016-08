Islanti nousi tv-sarjojen supervallaksi

”Islannissa me emme koskaan ajattele, että olemme pieni maa!” Sigurjón Kjartansson hohottaa. Iso parrakas tv-tuottaja muistuttaa vähän Loukussa-sarjan päähenkilöä Andria eli näyttelijä Ólafur Darri Ólafssonia, ja he ovatkin kuulemma aikamoinen näky esiintyessään joskus yhdessä.

Sigurjón Kjartansson saapui kuitenkin Helsinkiin ilman Andria osallistuakseen Helsinki Script -tapahtumaan.

Ensimmäistä kertaa järjestetty seminaari kokosi tv-draaman ammattilaisia kuuntelemaan, mitä muiden maiden draamaosaajilla on kerrottavaa.

RVK Studios

Kjartanssonilla tosiaan on. Me suomalaiset kun aina vetoamme siihen, että tämä on kovin pieni maa, ja siksi meillä ei ole varaa hienoihin tv-sarjoihin, ja samasta syystä jalkapallokaan ei ota sujuakseen.

Islanti on tämän vuoden aikana vienyt meiltä lopullisesti sen verukkeen.

Suomalaiset tv-ammattilaiset olivat Helsinki Script -tapahtumassa enimmäkseen kuunteluoppilaina.

Vaikka suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat onnistuneet myymään niin kutsuttuja remake-versioita kotimaisista sarjoista, ikävä tosiasia on, että yksikään suomalainen alkuperäissarja ei ole menestynyt ulkomailla. Siihen on vielä matkaa, ja Suomi on auttamattoman myöhässä.

Norjaa pidetään nyt uutena Tanskana, ja Loukussa-sarja takaa, että islantilaisetkin menevät Suomen ohi.

Helsinki Scriptin puheissa korostui tiimityön ja toimivien kemioiden merkitys. Tanskan DR-yhtiön draamapäällikkö Piv Bernth painotti vielä erikseen pääkirjoittajan merkitystä.

”Pääkirjoittajan on opeteltava olemaan kavereittensa pomo. Hän ei voi enää mennä perjantaina baariin muiden kanssa. Hyvät kirjoittajatkin ovat tietysti olennaisia, mutta pääkirjoittajan rooli on vaikein.”

Toinen tanskalainen, Filmikoulussa käsikirjoitusta opettava Lars Detlefsen lisäsi, että sarjan tekemisen ei ole tarkoituskaan olla kivaa ja helppoa.

”Idean puolesta pitää joutua taistelemaan. Riidat ajavat sitä eteenpäin”, molemmat tanskalaiset sanoivat.

Kjartanssonin tuottama ja käsikirjoittama Loukussa eli englanniksi Trapped esitettiin Ylen Fem-kanavalla viime kevätkaudella, ja se keräsi Suomessakin uskollisen fanijoukon.

Sitä merkittävämpää on kuitenkin ollut, että muun muassa britit ihastuivat siihen oitis. Loukussa solahti Silta- ja Rikos -sarjojen avaamaan nordic noir -aukkoon. ”Vuoden epätodennäköisin tv-hitti”, otsikoi The Guardian -lehti.

”Epätodennäköinen”, ”vastoin odotuksia” ovat ilmauksia, joita on toistettu Loukussa-sarjan yhteydessä, mutta aivan niin suuri ihme se ei ollut. Kymmenosaisen sarjan käsikirjoitus syntyi ryhmässä, johon kuului Kjartanssonin lisäksi yksi britti, saksalainen ja ranskalainen kirjoittaja.

Kjartansson oli kuitenkin ryhmän pomo, showrunner, kuten tv-alalla sanotaan. Hän veti kirjoittajaryhmää, ja hän oli koko ajan paikalla myös kuvauksissa.

”Käsikirjoittajalle oli luksusta päästä työskentelemään yhdessä ohjaajan ja näyttelijöiden kanssa. Ja koko kuvaustiimin. Puvustajakin vaikutti käsikirjoitukseen, kun hän esitti kerran olennaisen kysymyksen, käyttääkö Andri vihkisormusta”, Kjartansson kertoo.

Andri työskentelee poliisina pikkukylässä, joka jää lumimyrskyssä loukkuun. Loukussa on myös murhaaja, eikä kukaan tiedä, kuka hän on. Idean keksi sarjan ohjaaja, Hollywoodissakin työskennellyt Baltasar Kormákur.

Samalla Andri toipuu avioerostaan ja potee muutenkin pahaa keski-ikäisyyden kriisiä. On loukussa omassa itsessään, kuten Kjartansson kuvaa.

Kuvauksissa syntyi vielä oma hauska jännitteensä, kun Kjartansson päätti, ettei näyttelijöille eikä muullekaan kuvausryhmälle kerrota, kuka on murhaaja.

Loukussa on menestynyt jo monessa maassa, joista se sai myös rahoitusta tuotannolle. Levitys ei takaa menestystä, mutta katsojamäärät ovat nousseet miljooniin – vastoin odotuksia.

Saksalaiset näkevät sarjan vasta nyt syksyllä, ja se ratkaisee paljon, mahdollisesti sarjan toisen kauden. Mutta merkit ovat hyvät, sillä saksalaisetkin ovat jo hurahtaneet nordic noiriin.

”Oli melkoinen seikkailu seurata twitteriä, kun sarjaa esitettiin briteille. Olen kuitenkin erityisen ylpeä siitä, että sarja on aidosti islantilainen, ja se tehtiin ensisijaisesti islantilaiselle yleisölle eikä esimerkiksi miellyttämään brittejä. Noin 85 prosenttia islantilaisista näki sen.”

Kjartanssonin piti joskus korjailla kirjoittajakumppaniensa tekemiä virheitä. Britti Clive Bradley kirjoitti kohtauksen, jossa Andri ottaa työpäivän päätteeksi lasin viskiä.

Ei ei ei, sanoi Kjartansson. Jos islantilainen ottaisi keskellä viikkoa viskiä, hän olisi alkoholisti. Islantilaiset vetävät viikonloppuisin kännit, mutta he eivät juo viikolla. Andri ottaa lopulta lasin maitoa.

Vähän islantilaisia nyppi, kun sarjassa yhdistettiin digitaalisesti kaksi kaupunkia, mutta muuten uskottavuus säilyi.

Helsinki Script -tapahtumassa moni muukin korosti paikallisuutta. Sillä pohjoismaisia sarjoja nykyään myydään: kunkin maan omilla oudoilla piirteillä. Kjartansson mainitsee kansainvälisen Fortitude-sarjan, johon oli luotu keinotekoinen arktinen ympäristö. Sarja maksoi viisi kertaa enemmän kuin Loukussa mutta ei menestynyt.

Kjartanssonin mielestä ei ole pelkkää sattumaa, että Islannilla menee nyt lujaa.

”Ajoitus on hyvä, sillä olemme olleet niin jakaantuneita viime vuodet. Nyt meillä on taas jotain, mikä yhdistää meitä.”