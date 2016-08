Isä sanoi: tapa itsesi – poika valloittikin maailman ja palaa nyt Helsinkiin

”Vanhempien pitää olla kärsivällisiä ja rakastavia”, kiinalainen tähtipianisti Lang Lang sanoo Musiikkitalon solistihuoneessa. 34-vuotias monimiljoonääri sen tietää, sillä hänen lapsuudessaan oli toisin.

Lang Langin isä päätti jo varhain, että pojasta tulee Kiinan ykköspianisti. Isä hylkäsi poliisin ammatin ja muutti Pekingiin, jotta yhdeksänvuotias Lang Lang pääsisi parhaille opettajille. Äiti sai jäädä Shenyangiin ansaitsemaan pojalle ja hänen äkseeraamiseensa keskittyneelle isälle leipää.

Poika harjoitteli aamuviidestä alkaen joka päivä, mutta pekingiläisen professorin mielestä kyvyt eivät riittäneet.

Isä murtui, antoi pojalle tappavan annoksen pillereitä ja käski nielaisemaan ne. Kun poika pakeni parvekkeelle, isä huusi: ”hyppää alas JA KUOLE!”

Poika ei hypännyt. Hänestä tuli maailman kuuluisin pianisti, ja tänään hän tekee odotetun paluun Suomeen 11 vuoden tauon jälkeen. Edellinen vierailu oli Mikkelin musiikkijuhlilla, kun hän levytti ja konsertoi Valeri Gergijevin kanssa, ja edellinen Helsingin-vierailu vuonna 2003.

Konsertti on tietysti loppuunmyyty, mutta se välitetään Musiikkitalon vieressä Kansalaistorin jättiscreeniltä sekä Yle.fi/klassisen ja Yle Radio 1:n kautta.

Palataan vielä Lang Langin isän järkyttävään tekoon. Itsemurhavaatimuksen jälkeen poika lopetti pianonsoiton kolmeksi kuukaudeksi. Sitten koulussa pyydettiin häntä soittamaan vähän Mozartia, ja lukko aukesi.

Isä luulee yhä, että hänen tahdonvoimansa teki pojasta supertähden. Poika sanoo harjoitelleensa valtavasti aivan omasta tahdostaan. Tähti hänestä ei tullut pakottamalla, vaan rakkaus musiikkiin vei häntä eteenpäin.

”Vanhemmat eivät aina ymmärrä, että klassisessa musiikissa ei ole pikavoittoja”, hän sanoo. ”Muutaman vuoden erittäin ahkera harjoittelu auttaa vasta alkuun.”

Lang Lang asui viisitoistavuotiaaksi isänsä kanssa pienessä pekingiläisessä yksiössä ja napsi voittoja kiinalaisista musiikkikilpailuista. Sitten tie aukeni Philadelphian Curtis Institute of Musiciin Gary Graffmanin oppilaaksi. Parikymppisenä hän oli jo kansainvälinen tähti.

Lang Lang on ”maailman tunnetuin tähtipianisti”, ei välttämättä ”Euroopan tunnetuin”. Avainsana on yli miljardin asukkaan Kiina. Hän on osaltaan inspiroinut 50 miljoonaa kiinalaista käymään pianotunneilla.

”Kyllä. 50 miljoonaa”, Lang Lang sanoo itsekin ihmetellen. Ja useilla heistä on unelmana yltää seuraavaksi Lang Langiksi. Hän on musiikkimaailman kovapalkkaisimpia tähtiä ja mainostajien unelma. Hänen nimellään myydään tuoksuja ja lenkkitossuja.

Ehkä vain kourallinen viidestäkymmenestä miljoonasta kiinalaislapsesta päätyy kansainväliselle solistiuralle. Mitä hän haluaa sanoa miljoonille muille, jotka harjoittelevat päättäväisesti, mutta eivät silti nouse tähtiin?

”Musiikin soittaminen ei koskaan ole turhaa! Lady Gaga, Alicia Keys ja John Legend kävivät pianotunneilla. Monet tärkeät poliitikot ja vaikutusvaltaiset ihmiset ovat opiskelleet pianonsoittoa. Harjoittelun vaatima kurinalaisuus tekee ihmisestä paremman, uskon siihen todella. Ja soittamisesta voi aina nauttia. Kukaan ei ota musiikkia sielustasi ja kehostasi, vaikka tekisit ammatiksesi jotain muuta!”

Suomalaisviulisti Pekka Kuusisto ennakoi viime vuonna HS:n kuukausiliitteessä, että pian ilmestyy viulun Lang Lang ja kymmenet miljoonat kiinalaiset säntäävät myös viulutunnille.

”Viulunsoitto on hyvin suosittua Kiinassa, mutta se on myös vaikeampi soitin. Piano on kuin jalkapallo – kaikki haluavat harrastaa sitä.”

Lang Langin suosikkipianisteja ovat Vladimir Horowitz, Glenn Gould (jonka flyygeliä hän soittaa tällä videolla), Martha Argerich, kapellimestari-pianisti Daniel Barenboim, jota Lang Lang kutsuu ”mentorikseen” sekä Arthur Rubinstein, joka hieman alentuvasti totesi muistelmissaan, että aasialaiset hylkäsivät heti oman musiikkinsa tutustuttuaan länsimaisen klassisen musiikin mestariteoksiin.

”Suuri musiikki on rikkaus, on se sitten traditionaalista kiinalaista musiikki tai läntistä klassista musiikkia. Jean Sibeliuskin on valtavan suosittu Kiinassa, eikä se ole kiinalaiselta musiikilta pois. En näe tässä ongelmaa ja itse soitan tietysti myös kiinalaista musiikkia.”

Lang Lang ylistää internetin tuomia mahdollisuuksia. ”Rajoja on vähemmän kuin ennen. Suurenmoista musiikkia on saatavilla yhdellä klikkauksella. Ja lahjakkuudet voi löytää entistä helpommin. Aivan erityinen lahjakkuus voi esimerkiksi laittaa verkkoon videon soitostaan, ja näin hänet saatetaan löytää vaikka miltä syrjäseudulta.”

Lang Lang panostaa nyt musiikkikoulutuksen edistämiseen säätiönsä kautta. Säätiö tukee erityislahjakkaita lapsia, mutta myös yleistä musiikkikoulutusta.

”Kiinassa julkisissa kouluissa on aivan hyvin musiikin peruskoulutusta, joten panostamme opettajakoulutukseen. 50 miljoonaa pianonsoiton opiskelijaa tarvitsee ainakin viisi miljoonaa hyvää pianonsoiton opettajaa.”

Lang Lang on huolestuneempi Yhdysvalloista.

”Julkisten koulujen budjetit ovat Yhdysvalloissa kovin rajalliset eikä musiikin peruskoulutusta ole saatavilla kaikille. Toimitamme kouluihin ’Avaimia inspiraatioon’ -koulutuspaketteja, joiden avulla musiikkia voi opiskella kiinnostavammin ja avoimemmin.”

Kaupallisempaa koulutusta edustaa The Lang Lang Piano Method -pianokoulu sarjakuvahöystein. Sarjakuvissa markkinoidaan myös tähteä itseään varsinaisena supersankarina.

Lang Lang tuo lapset myös konserttilavalle. HS:n videolla tammikuulta 2015 näkyy, kuinka hän soitti esimerkiksi Philharmonie de Paris -konserttitalon avajaisviikolla yhdessä peräti sadan pikkupianistin kanssa.

Vastareaktiokin on tietysti tullut. ”Hän oli hyvä ennen kuin hän alkoi soittaa taivaalle”, entinen yhteistyökumppani naljailee. Hän viittaa nuoren pianoleijonan tapaan katsoa soittaessaan suoraan ylöspäin ekstaattisin ilmein.

Osa Lontoon kriitikoista tuskastui Lang Langiin täysin viime joulukuussa, kun hän konsertoi Esa-Pekka Salosen johtaman Philharmonia Orchestran kanssa. ”Onko Lontoossa koskaan kuultu mitään näin vulgääriä?” kysyi Telegraph (murska-arvion voi lukea tästä linkistä ja Guardianin toisenlaisen näkemyksen samasta konsertista tästä).

Maltillisemmissa arvioissa kehutaan yleensä Lang Langin teknistä virtuositeettia, mutta epäillään hänen joskus ylitulkitsevan asioita hetkestä hetkeen ja jättävän loogisten kokonaisuuksien rakentamisen vähemmälle.

Miten käy Juhlaviikoilla? Lang Lang soittaa Radion sinfoniaorkesterin solistina peräti kaksi konserttoa: Ludwig van Beethovenin neljännen ja Sergei Prokofjevin kolmannen pianokonserton.

Oliko palkkio niin valtava, että rahalle haluttiin maksimaalinen vastine? Yleensä sinfoniaorkesterin konsertissa solistille riittää toki yksi konsertto.

”Teen näin, koska tätä pyydettiin. On tietysti suuri kunnia saada soittaa sekä klassinen että modernimpi konsertto. Yleensä yksikin konsertto on minulle tarpeeksi.”

Kun kyseessä on Lang Lang, suoran lähetyksen äärellä voi olla myös klassiseen musiikkiin vasta tutustumassa olevia ihmisiä. Mitä ohjeita antaisit heille?

”Molemmat konsertot ovat erinomaista ja paljon soitettua perusohjelmistoa, vaikka aivan ensikertalaiselle Mozart tai Chopin voisi aueta vielä helpommin. Sanoisin, että jokaisessa sävellyksessä on oma sydämenlyöntinsä. Antakaa sen johdattaa!”

Entä seuraava askel?

”On niin paljon fantastista soitettavaa! Olemme tehneet levyn [legendaarisen jazzpianistin] Herbie Hancockin kanssa Moon Riveristä ja vastaavista kevyen musiikin klassikoista omina versioinamme. Toisaalta katsoin, että nyt on aika levyttää Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat. Samalla haluan kehittää yhä uusia projekteja musiikkikoulutuksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa.”

Tältä se kuulosti: Sata pikkupianistia soitti supertähti Lang Langin kanssa Pariisissa

Philharmonie de Paris'n avajaisviikko huipentui kiinalaisen supertähtipianistin Lang Langin kutsuessa lavalle sata pikkupianistia soittamaan kanssaan. Etukäteisharjoittelussa pienille oli annettu helppoja säestyskuvioita, isommille opiskelijoille samat nuotit joista, Lang Lang soitti. "Mestarikurssi" oli yleisölle ilmainen, mutta ilman jonotusta paikalle ei päässyt: vain 2400 ensimmäistä jonottajaa mahtui sisään uuteen konserttisaliin. Toimittaja: Vesa Sirén, kuvaus: Nikolai Jakobsen

Radion sinfoniaorkesteri johtajana Hannu Lintu ja solistina pianisti Lang Lang 1. syyskuuta Musiikkitalossa klo 19. Konsertti näytetään suorana Kansalaistorin jättiscreeniltä ja osoitteessa yle.fi/klassinen. Radiointi: Yle Radio 1.

