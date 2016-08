Maailmanmusiikki Helsingin juhlaviikot. Orquesta Típica Fernández Fierro -tango-orkesteri sekä Cimbalom Duo Huvilassa.

Harvemmin on Huvila-teltan usein aika hyväntuulisissa ja sovinnaisissa konserteissa otettu kantaa, haukuttu ketään tai marssittu mielenosoituksellisesti pois.

Nyt se tapahtui. Keskiviikon maailmanmusiikkikonsertti sisälsi kunnon punk-asennetta alusta loppuun: välillä kapinallisesti käyttäytyi yhtye, välillä yleisö.

Yhtyeeltä käytös oli ihan odotettua, onhan Fernández Fierro tullut tunnetuksi nimenomaan tangon kapinallisorkesterina.

Se toi vanhaan siistiin tangotyyliin punkin, hardrockin, maiharit, aurinkolasit ja raa’at sanat jo 15 vuotta sitten. Sanoituksissa puhutaan kyllä paljon rakkaudesta, mutta myös esimerkiksi nykypolitiikan mädännäisyydestä.

Helsingissä orkesterin kapinahenki kuului esimerkiksi näin:

”Olemme pahoillamme presidenttimme puolesta”, julisti bändin viulisti kerrottuaan ensi faktoja siitä, mitä on Argentiinan nykypolitiikka ja mitä se oli 1970-luvulla, kun ihmisiä yksinkertaisesti vain katosi.

Kakkosrivillä alkoi oitis tapahtua. Siisteihin tummansinisiin asuihin sonnustautunut pari katsahti toisiaan, singahti sijoiltaan kuin sanattomasta sopimuksesta ja purjehti vihaisena ulos Huvila-teltasta.

Ei voinut olla ajattelematta: siinä taisi mennä Argentiinan suurlähetystön henkilökuntaa.

Aika pian ulos alkoi lapata myös supisuomalaista, varttuneempaa konserttiyleisöä. Ensi kertaa Suomessa esiintyneen, monissa piireissä hyvinkin odotetun yhtyeen musiikki ei miellyttänyt.

Joonas Brandt

Fernández Fierron logossa on vanha gramofoni, josta puskee ulos valtava tulenliekki.

Kuva on osuva, sillä juuri niin orkesteri toimii: se polttaa kaiken vanhan atomeiksi ja kokoaa niistä uutta.

Argentiinalaisen tangon elementit ovat musiikissa yhä, ja myös kokoonpano on mitä klassisin ”orquesta tipica” jousi-, bandoneon- ja rytmisektioineen. Mutta kaikki on paljon synkempää, raastavampaa, rumempaa. Tästä on sievistely ja sovinnaisuus kaukana, niin musiikin kuin sanoitustenkin suhteen.

Huvilassa bändi esitteli yksinomaan tummanpuhuvaa, rajua materiaaliaan. Jo heti ensimmäinen jousien ja bandoneonien raapaisu sai eturivin rouvat säpsähtämään, eikä tuo kauhuelokuvamainen, uhkaava tunnelma muuksi muuttunut.

Musiikki oli nimenomaan hyvin elokuvamaista. Tunnistettavia melodioita ei juuri ollut. Pohjalla jylisi kontrabasson tasainen, lähinnä yhden soinnun tamppaus, sen päälle viulut, sello ja bandoneonit raapivat aksentoituja kuvioitaan.

Orkesteri oli kuin oudosti nytkähtelevä rytmikone, jonka sykkeen päälle karismaattinen laulaja Julieta Laso kävi kähisemässä omaa tummaa sanomaansa.

Joonas Brandt

Kappaleet olivat lyhyitä rypistyksiä, jotka loppuivat aina yhtä dramaattisesti. Niin dramaattisesti, että välillä huomasi jäävänsä kuuntelemaan omaa intohimosta tai pelästyksestä voimistunutta hengitystään.

Kun Fernández Fierro aloitti toimintaansa, tango oli jo jäämässä Argentiinassa totaaliseen sivuosaan. Tyyli oli tuttu ehkä turisteille, mutta tavallinen kansa ei sille enää korvaansa lotkauttanut.

Yhtyeen muusikot lähtivät kadulle soittamaan. He perustivat myös klubin, Club atletico Fernández Fierron, joka toimii edelleen Buenos Airesissa Almagron kaupunginosassa. Musiikki vietiin ihmisten luokse ja siitä tehtiin sellaista, joka on luontevampaa ottaa vastaan.

Se toimi: tango on saanut uutta, nuorta yleisöä. Siitä ei ole tullut mitään pyhäinjäännöstä. Se elää ja muuttuu.

Ehkä tango olisi ollut syytä viedä Helsingissäkin jonnekin muualle kuin Huvilaan keski-ikäisille ja sitä vanhemmille kuulijoille. Ehkä Fernández Fierron musiikki olisi purrut osuvammin vaikkapa Nosturissa, nuorempiin.

Nyt osa yleisöstä ei selvästikään edes tiennyt, mitä he ovat tulleet kuuntelemaan. Ei, vaikka jopa Sami Yaffa on esitellyt yhtyeen omassa Sound Tracker -televisiosarjassaan.

On totta, että orkesterin musiikki oli varsin monotonista. Yksi milonga välissä toi kaivattua hiljaisuutta ja linjakkuutta, mutta sellaista olisi kaivannut enemmänkin. Nyt oli käytössä tasan yksi vaihde.

Silti yleisön käytös suututtaa. Orkesteri tuli Argentiinasta asti. Kuinka iso ponnistus olisi ollut istua paikallaan loppuun asti, ihan vain kohteliaisuudesta?

Joonas Brandt

Sama ongelma oli esillä jo illan avanneen unkarilaisduon esityksen aikana. Paikalle oli saatu cimbalomin eli pienillä vasaroilla soitettavan perinteikkään kielisoittimen parhaat voimat, unkarilaiset Kálmán Balogh ja Miklós Lukács.

Mutta heti kun heidän soittonsa alkoi, alkoi myös levottomuus. Joku kuorsasi, joku pläräsi kännykkäänsä, joku katseli kaihoisasti kaljatelttaan päin yhä uudelleen, joku valitti äänekkäästi (”emme me tulleet tänne tällaista kuuntelemaan”). Pian osa lähti kaljatelttaan, ja kauniit armenialaiset, romanialaiset, unkarilaiset kansansävelmät alkoivat peittyä ulkoa tulevaan kälätykseen.

Hävetti.

Mutta duo oli hyvä. Jos vain malttoi kuunnella, musiikista aukesi aivan oma maailmansa, johon kuului myös improvisaatiota, jazzsointuja ja ennen kaikkea ällistyttävää virtuoottisuutta.

Mikä hämmästyttävintä, tulisimmassakin czardaksessa kuulosti siltä kuin lavalla kieliä olisi ollut takomassa vain yksi soittaja, niin yhtäaikaista soitto oli.