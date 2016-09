Straussin Elektra on syksyn oopperatapaus, joka vie kostonhimoon ja mielenhäiriöön

Kansallisoopperassa tänään ensi-iltansa saava Richard Straussin Elektra-ooppera on syksyn odotettu tapaus, eikä vähiten siksi, että se jäi Patrice Chéreaun viimeiseksi ohjaukseksi.

Ranskalainen Chéreau (1944–2013) oli yksi nykyoopperan merkittävimpiä ohjaajia. Hän kuoli kolme vuotta sitten keuhkosyöpään, pian Elektra-ohjauksensa ensi-illan jälkeen.

Ensi-ilta oli Ranskassa Aix-en-Provencen festivaalilla, ja tuotanto on sittemmin nähty Milanon La Scalassa ja New Yorkin Metropolitanissa.

Nyt se tulee Suomen kansallisoopperaan, ja jatkaa myöhemmin vielä kahden muun tilaajan, Berliinin valtionoopperan ja Barcelonan Gran Teatre del Liceun lavoille.

Metropolitanin esityksiä lukuun ottamatta oopperan nimiroolin on laulanut saksalainen sopraano Evelyn Herlitzius. ”Aixin ensi-illan jälkeen ohjaus on kasvanut ja kehittynyt jonkin verran, mutta ei mitenkään olennaisesti”, Herlitzius, 53, sanoo.

”Patricen kanssa työskentely oli suuri lahja. Hän rakensi roolit esittäjistä lähtien, ja siksi Elektrassakin roolit ovat muuttuneet hieman aina, kun niihin on tullut uusi laulaja.”

Alkuperäisistä laulajista mukana ovat Elektran roolin laulava Herlitzius ja Klytaimnestran roolin laulava Waltraud Meier, kumpikin maailmanluokan laulajatähtiä. Muut roolit on enimmäkseen miehitetty suomalaisilla laulajilla. Katso tästä Aix-en-Provencen festivaalin Elektran esittelyvideo:

Hieman alle kaksi tuntia kestävä yksinäytöksinen ooppera on tässä tuotannossa näyttämökuvaltaan hillitty. Koko ooppera tapahtuu samoissa lavasteissa, jotka näyttävät palatsin pihaa. Mutta ulkoiset olosuhteet tuovat teoksen rikkaan sisällön esiin: Chéreaun ohjausta on maailmalla kiitelty laajasti, samoin laulusolisteja ja kapellimestari Esa-Pekka Salosta. Salonen johtaa myös kaikki viisi esitystä Helsingissä.

Richard Straussin jälkiromanttinen musiikki on värikästä ja usein terävääkin kuvittaessaan ankaraa tarinaa, jossa päähenkilö Elektra häilyy kostonhimon ja mielenhäiriön välillä. Saatuaan kostonsa hän puhkeaa lopulta maaniseen voitontanssiin.

Ensimmäisen kerran Evelyn Herlitzius lauloi Elektran roolin Brysselissä Guy Joostenin ohjauksessa, sitten Amsterdamissa ja Dresdenissä.

”Kaikista ohjauksista tarttuu jotakin talteen muistin varastoihin, ja sieltä voi tarvittaessa ammentaa”, Herlitzius sanoo.

”Patrice kiinnitti yksityiskohtiin huomiota enemmän kuin muut. Elektran hahmossa erikoista on hänen kyvyttömyytensä toimia, täydellinen horrostila. Hän puhuu kovasti kostamisesta, mutta tosiasiassa hän ei saisi hengiltä edes kärpästä.”

Richard Strauss sävelsi Elektran 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja se oli hänen ja libretisti Hugo von Hofmannsthalin ensimmäinen yhteinen ooppera. Aihe on peräisin Sofokleen samannimisestä näytelmästä. Libretossa nimihenkilö Elektra hautoo kostoa äidilleen Klytaimnestralle, joka on rakastajansa Aigistoksen kanssa murhannut Elektran isän Agamemnonin.

Elektra itse ei kuitenkaan pysty toteuttamaan kostoaan, vaan lopulta hänen veljensä Orestes seurueineen tappaa sekä Klytaimnestran että Aigistoksen.

”Patricen tärkein ohje minulle oli se, että Elektra on oikeastaan vain lapsi. Hän on syvästi traumatisoitunut, ja se meidän täytyy näyttää”, Evelyn Herlitzius sanoo.

Herlitzius on tämän hetken maineikkaimpia dramaattisia sopraanoja, Richard Straussin ja Richard Wagnerin raskaiden sopraanoroolien spesialisti.

”Laulamani Wagner-roolit, Sieglinde ja Brünnhilde, pysyttelevät paljon keskirekisterissä, mutta Straussissa kokonaislinja on yleensä korkeammalla. Straussissa on myös selvä schwung – en tiedä, pystyykö sanaa kääntämään saksasta muille kielille”, Herlitzius sanoo, kopauttaa kätensä pöytään ja antaa sen pompata korkealle. ”Se on kuin valssia.”

Elektran ensi-ilta tänään Kansallisoopperan suurella näyttämöllä klo 19. Kaikki viisi esitystä on loppuunmyyty.