MTV:n uutiset juhlii 35-vuotista taivaltaan, mutta koko yhtiö viruu vaikeuksissa – Miten käy uutisten ja kanavan?

Mitä tapahtuu tulevaisuudessa MTV:n kanaville? Jatkuvatko uutislähetykset? Sammuvatko valot Pöllölaakson studioissa? Suomen suurin ja perinteikkäin kaupallinen televisiokanava on voinut jo pitkään huonosti.

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet mediayhtiölle taloudellisesti erittäin vaikeita, eikä pikaista nousua ahdingosta ole näkyvissä. Tappiota tulee myös tänä vuonna.

Suomen Asiakastiedon raportin mukaan MTV:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna huonoin mahdollinen eli heikko.

Yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat niin heikkoja, että ne muodostavat ”selvän riskin toiminnan jatkamista ajatellen”. Kuinka kauan ruotsalaisomistaja Bonnier pitää kiinni Maikkarista, ja mitä tapahtuu, jos se haluaa siitä eroon?

Torstaina MTV:n uutiset juhli taipaleensa 35. syntymäpäivää. Keski-iän saavuttanut uutislähetys on ollut viime vuosina monien säästöjen – irtisanomisten, ulkoistuksien ja muiden leikkausten – kohteena. Viimeiset yt-neuvottelut yhtiössä käytiin viime keväänä.

MTV:n uutisten vastaavan päätoimittajan Merja Ylä-Anttilan mukaan MTV:n uutiset eivät ole uhattuna. Kesällä Suomi-Areenalla käynyt Bonnierin toimitusjohtaja Tomas Franzén totesi Ylä-Anttilan mukaan suomalaisille päättäjille, että yhtiö haluaa satsata uutislähetyksiin.

Anni Reenpää / Lehtikuva

”Kyllä minulla on luottamus tässä tehtävässä siihen, että meitä tuetaan ja kannustetaan, ja uutisilla on tulevaisuutta.”

Ylä-Anttilan mukaan tv-uutisten rooli on muuttumassa entistä taustoittavammaksi ja syventävämmäksi.

MTV:n tammikuussa aloittanut toimitusjohtaja Jarkko Nordlund on samaa mieltä: Maikkarin uutisista ei luovuta. Hän pitäisi ”katastrofaalisena” ajatusta, että vain Yle tekisi Suomessa pitkiä tv-uutisia.

”Haluamme ehdottomasti pysyä itsenäisenä uutistoimijana Ylen vastapainona ja olla uutisissa mukana. Se on niin iso osa meidän brändiä.”

Media-alaa tuntevan analyytikon, Nordnetin osakestrategin Jukka Oksaharjun mukaan MTV:n pohjakosketusta ei ole vielä edes nähty.

”Televisiotoiminnassa median murros tulee vielä rajummin eteen tulevina vuosina, sama kehitys kuin on nähty jo sanomalehdissä. Televisiotoiminta tulee pari kolme vuotta siitä perässä”, Oksaharju sanoo.

Oksaharjun mukaan paljon on nyt kiinni siitä, miten MTV:n omistaja haluaa asiaa viedä eteen päin. Yhtiön pääomistaja on ruotsalainen Bonnier.

”Media-alalla ja Maikkarin nykytilanteen julkisten lukujen valossa omistajalta edellytetään kärsivällisyyttä ja huomattavaa pääomaa. On mielenkiintoista nähdä, kestääkö kantti ja onko ylipäänsä uskoa, että käänne jollain kohtuullisella todennäköisyydellä olisi saavutettavissa kannattavaksi. Paljon on kiinni pääomistajasta, mitään pikaista lääkettä ei ole.”

Jos omistajan usko loppuu, toinen vaihtoehto ennen mahdollista alasajoa olisi Oksaharjun mukaan yritysjärjestely. Oksaharju nostaa esiin Alma Median mahdollisena yritysjärjestelykumppanina, koska yhtiöillä on aiempaa yhteistä historiaa. Mutta hän toteaa myös samaan hengenvetoon Maikkarin ostokohteena sisältävän riskin kenelle tahansa.

Nordlundin mukaan yhtiöllä on ollut Bonnierin vahva tuki, ja on edelleen.

Outi Pyhäranta

”Kertaakaan ei ole puhuttu omistajien kanssa yhtiön myynnistä”, Nordlund kertoo.

Hän on työstänyt Bonnierin väen kanssa yhtiön viisivuotissuunnitelmaa tällä viikolla. ”Olemme Suomen suurin kaupallinen tv-yhtiö. Olen ihan varma, että saamme käännettyä tämän voitolliseksi”, Nordlund sanoo. ”Jos meidän omistajien tuki loppuisi, se ei tarkoittaisi, että oltaisiin konkurssissa. Silloin varmaan tehtäisiin muita yritysjärjestelyjä.”

Nordlundin mukaan mainosmarkkinoissa on nyt toivonpilkettä. ”Tällä hetkellä kanavat on loppuunmyyty.”

MTV:n talousvaikeudet ovat ravistelleet etenkin yhtiön uutistoimintaa. Vielä muutama vuosi sitten MTV:n uutisia ja lifestylea oli tekemässä 150 hengen joukko, nyt väkeä on vajaa sata.

Kun yhtiö vuosi sitten huhtikuussa aloitti jo kolmannet yt:t lyhyen ajan sisällä, siirsi se samalla suurimman osan sisältötyöntekijöistä perustamaansa, uuteen MediaHub Helsinki -nimiseen yritykseen.

”Koko tekniikka on ulkoistettu. Meillä ei ole yhtään omaa tv-kuvaajaa, leikkaajaa, kuvaussihteereitä, ohjaajia”, kertoo MTV:n ohjelmatyöntekijöiden pääluottamusmies Kari Pyrhönen.

Väen väheneminen tuntuu Pyrhösen mukaan työtahdissa. Maikkarilla on kaksi isoa uutislähetystä päivässä, Seitsemän uutiset ja Kymmenen uutiset, jotka pyörivät entiseen malliin. Niiden kestoa ei periaatteessa ole lyhennetty, mutta käytännössä Seitsemän uutisten yhteyteen lisätty urheiluosio lyhentää uutislähetystä. Urheiluosion pituus elää tilanteen mukaan.

”Työtahti on sellainen, että päivästä toiseen pitäisi tehdä. Suunnitelmallisuus on vaikeampaa, tutkivaa journalismia ei enää ole”, Pyrhönen kertoo.

Vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila huomauttaa, että katsojaluvut ovat kasvaneet monta vuotta peräkkäin. Yli miljoona suomalaista katsoo kanavan uutisia joka ilta. Televisiouutisten lisäksi Maikkarin uutisia verkossa kehitetään jatkuvasti.

Pyrhösen mukaan moni pelkää työpaikkansa puolesta. ”Erityisen tiukkaa on vuokratyöntekijöillä, joiden tunteja taas jokin aika sitten vähennettiin säästösyistä.”

Yleisesti MTV:n vaikeuksien suurena syynä ja merkittävänä virheenä pidetään kalliiden urheilun televisio-oikeuksien ostamista yksin. MTV on näyttänyt MM-jääkiekkoa vuodesta 2012. Sillä on yksinoikeus myös esimerkiksi F1-kilpailujen televisiointiin ja jakeluun.

Toimitusjohtaja Nordlund pitää kuitenkin suurimpana syynä mainosmarkkinoiden erittäin vahvaa laskua.

Viisi kuusi vuotta sitten yhtiössä tehtiin päätöksiä sen perusteella, että odotettiin markkinoiden kasvavan.

”Nyt meillä on pienempi kulurakenne, joka organisoitiin keväällä uusiksi. Tappioiden määrä on huomattavasti pienempi, ja uskon, että olemme ensi vuoden aikana kannattava yritys”, Nordlund sanoo.

MTV ei ole suinkaan ainoa talousvaikeuksien kanssa taisteleva kaupallinen media, sillä talouden taantuma, mainosrahojen väheneminen, levikinlasku ja digitalisaatio kurittavat kaikkia. Mainosrahaa valuu myös ulkomaisille kilpailijoille, esimerkiksi sosiaalisen median jättiläisille.

”Liikaa on liian pitkään menty yhden tukijalan varassa, liian lähellä omaa napaa ja omaa kotimarkkinaa. Ja tämä koskee koko mediakenttää. Kuluttajan, käyttäjän muutos ja sitä myötä mainostajan muutos olisi pitänyt herkemmin havaita”, Oksaharju sanoo.

Osa Maikkarin ahdingosta johtunee myös siitä, että kilpailija Nelonen vie siltä mainosmarkkinoita. Kanavataistelussa tilanne on juuri nyt kutkuttava.

”Nelosella on 20-vuotias historia, ja sieltä on aina haastettu. Nyt ensimmäistä kertaa lähdetään samalta viivalta syksyyn, ja se on tosi poikkeuksellista”, sanoo Nelosen kanavajohtaja Ville Toivonen.

Nelonen panostaa kotimaisiin ohjelmiin, viikonlopun isoihin perheviihdeohjelmiin sekä kotimaisiin tähtiin. ”Olemme rakentaneet syksyn ohjelmiston omista lähtökohdistamme, ja kilpailija tekee omat ratkaisunsa.”

Koska kevät meni Nelosella hyvin, se luottaa samoihin ”aseisiin” myös syksyllä. Perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin näytetään ohjelmia, jotka kasaavat perheitä yhteen. Muina aikoina paras katseluaika on täynnä kotimaista.

Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia, johon myös tv-kanava Nelonen kuuluu.