Särkänniemi julkisti uudet esiintyjät päättäjäisiinsä – mukana Olli Lindholm, Aikakone ja pokémoneista laulava yhtye

Negatiivisesta julkisuudesta viime päivinä kärsineen Särkänniemen kesäkauden päättäjäiset järjestetään huomenna lauantaina.

Viime päivinä tapahtuman ympärille on liittynyt paljon käänteitä, kun neljästä alun perin esiintyjäksi ilmoitetusta artistista kolme perui esiintymisensä tapahtumassa. Kaikki vetosivat ilmoituksessaan delfiinien siirrosta johtuvaan negatiiviseen huomioon.

Alkuperäisistä esiintyjistä vain Jonne Aaron kertoi, ettei aio jättää tapahtumaa välistä.

”Totta maar esiinnyn. Se on kotikaupungin ainut keikka tänä vuonna, koska Tammerfesteillekään ei tällä kertaa päästy”, Aaron sanoi Aamulehdelle.

Eilen torstaina Särkänniemen tuotepäällikkö Maria Eskelinen kertoi, että Särkänniemi on saanut eilisten peruutusuutisten jälkeen kymmeniä uusia tarjouksia artisteilta, jotka ovat valmiita nousemaan lavalle lauantaina.

Eskelinen arveli, että tapahtumaan saadaan kolme uutta esiintyjää kolmen peruneen tilalle.

Eilen illalla Särkänniemi julkisti Facebookissa uudet varmistuneet esiintyjät. Lauantaina Aaronin lisäksi tapahtumassa esiintyvät Olli Lindholm & West Coast Boys, Aikakone ja Portion Boys.

Lindholm on pitkän linjan suomalaismuusikko, joka tunnetaan parhaiten Yö-yhtyeen laulajana. Yö viettää tänä vuonna 35-vuotisjuhliaan. Nyt Lindholm ei esiinny Yö-yhtyeen nimellä vaan West Coast Boys -yhtyeen kanssa.

Aikakone on 1990-luvun puolivälissä suurinta suosiotaan nauttinut popyhtye, joka palasi muutama vuosi sitten ja on sen jälkeen keikkaillut sekä julkaissut myös uutta musiikkia.

Kolmikosta tuntemattomin nimi suurelle yleisölle on Portion Boys. Tänä kesänä moni on kuitenkin luultavasti kuullut ainakin yhden yhtyeen kappaleen, sillä bändin Pokémoneja-kappaleesta on tullut netin viraalihitti, joka on kerännyt esimerkiksi Spotifyssa lähes miljoona kertaa (lue pidemmin yhtyeen tarinasta).