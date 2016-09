Musiikkiala julkisti palkintoehdokkaansa – vuoden toimittajaksi ehdolla kaksi HS:n toimittajaa

Musiikkialan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media on julkistanut Industry Awards -ehdokkaansa.

Vuoden mediapersoonaksi ehdolla ovat Roope Salminen, Jaajo Linnonmaa, Sami Kuronen, Sara Forsberg ja Anni Hautala.

Vuoden toimittajaksi ovat ehdolla Mari Koppinen (Helsingin Sanomat), Pekka Laine (Yle), Mikko Meriläinen (Soundi), Juuso Määttänen (Freelancer) ja Laura Vähähyyppä (Radio Rock).

Mari Koppinen on HS:n kulttuuritoimittaja, joka on kirjoittanut Jari Sillanpään tuoreen elämäkerran Paljaana. Useisiin lehtiin kirjoittava Juuso Määttänen on työskennellyt kesän Nyt.fissä ja HS:n kulttuuritoimituksessa.

Vuoden radioksi ehdolla ovat Bassoradio, Loop, Radio Rock, Radio Suomipop ja Yle Radio 1.

Kaikki ehdokaskatogoriat voit katsoa tästä.

Industry Awards -palkintojen tarkoituksena on huomioida kuluneen vuoden aikana työssään ansioituneet musiikkialan ammattilaiset. Tampereella järjestettävä tapahtuma kerää yhteen yli 800 toimijaa.