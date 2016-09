Maailman kuuluisimman graffititaiteilijan henkilöllisyys on yhä hämärän peitossa – tarjolla uusi teoria siitä, kuka on Banksy

Banksysta on vuosien aikana tullut nimi, jonka tuntevat myös monet ihmiset, jotka eivät muuten seuraa graffititaidetta, -taiteilijoita tai aiheesta käytävää keskustelua.

Banksy-taiteilijanimeä käyttävä artisti nousi julkisuuteen 1990-luvun loppupuolella ja on siitä lähtien ollut yksi maailman tunnetuimmista, monien mielestä jopa maailman tunnetuin graffititaiteilija.

Brittiläinen Banksy on tehnyt ympäri maailmaa julkisille paikoille näyttäviä teoksiaan, joista monet ovat luonteeltaan poliittisia. Samoin Banksy on julkaissut teoksistaan kirjoja ja näyttelyitä. Banksyn maalaukset ovat päätyneet turisteilla myytäviin julisteisiin ja postikortteihin.

Robert Galbraith / Reuters

Yksi asia ei ole kuitenkaan koskaan selvinnyt Banksysta puhuttaessa. Se on taiteilijan henkilöllisyys. Banksy on pitänyt tiukasti kiinni anonymiteetistään. Yleinen näkemys on se, että Banksy salailee henkilöllisyyttään, koska graffitien maalaaminen luvatta julkisille paikoille on Englannissa rikos.

Tiukka anonymiteetti ei ole kuitenkaan estänyt ihmisiä yrittämästä selvittää Banksyn todellista henkilöllisyyttä. Aiheesta on vuosien aikana julkaistu useita erilaisia teorioita.

Yksi pitkäaikaisimmista ja vahvimmista näkemyksistä on se, että Banksyn oikea nimi olisi Robin Gunningham. Gunningham on noin 30–40-vuotias brittiläinen mies, jonka elämästä löytyy paljon yhteyksiä Banksyn liikkeiden kanssa. Mitään vahvistusta asialle ei ole kuitenkaan saatu, mutta monet pitävät tätä teoriaa hyvin uskottavana.

Brendan McDermid / Reuters

Viime aikoina Banksyn henkilöllisyydestä on kuitenkin noussut esille uusi teoria, joka on saanut paljon huomiota Britanniassa, kun brittiläinen tabloid-lehti Daily Mail julkaisi aiheesta pitkän jutun eilen torstaina.

Toimittaja Craig Williamsin julkaisemasta teoriasta on saanut alkunsa keskustelu siitä, että Banksy olisikin vuosikymmeniä toiminnassa olleen Massive Attack -yhtyeen nokkamies Robert Del Naja tai että Banksy-nimen taustalla olisi itse asiassa laajempi taiteilijaryhmä, jota Del Naja vetäisi.

Massive Attack on pitkän linjan, 1980-luvulla alkunsa saaneen elektronista musiikkia esittävä yhtye. Bändi oli Suomessa keikalla viime elokuussa Flow-festivaalilla.

”3D”-lempinimellä tunnettu Robert Del Naja on aikoinaan aloittanut taiteilijauransa nimenomaan graffitien parissa, ja hän on kertonut olevansa Banksyn läheinen ystävä. Banksy on puolestaan nimittänyt Del Najan yhdeksi inspiraation lähteekseen. Del Naja myös esiintyy Banksysta tehdyllä Exit Through The Gift Shop -dokumentilla.

Vahvimmaksi todisteeksi Del Najan ja Banksyn yhteydestä esitetään kuitenkin se, että monet Banksyn kuuluisat graffititeokset ja muut taiteelliset tampaukset ovat vuosien ajan seuranneet samoina ajankohtina samoja paikkoja kuin Massive Attack -yhtyeen kiertueet. Del Najan ja Banksyn olinpaikat asettuvat Craig Williamsin mukaan huomattavan paljon yhteen.

Del Naja itse ei ole kommentoinut uusinta huhumyllyä.