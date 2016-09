Minä Perhonen on kansainvälisesti ihailtu designyritys, jonka tarina sai alkunsa, kun japanilaispoika osti Rovaniemeltä takin

Fakta Tapahtumia Helsinki Design Weekillä: Design Week tuo Helsingin kaduille 12 väliaikaista installaatiota. Kolmen sepän patsaalle nousee kupla, jossa järjestetään muun muassa muotoiluaiheista puheohjelmaa. HDW HOP 5.–11.9. eri puolilla kaupunkia. Vapaa pääsy. Muotoilijoiden varastoja tyhjentävä Design Market on tuttu ja suosittu tapahtuma. Uusi avaus on New Market, jossa muotoilijat myyvät prototyyppejä ja muuta ennennäkemätöntä muotoilua. New Market 3.–4.9. Porkkalankatu 13K klo 11–18. Vapaa pääsy. Design Weekin uudessa ohjelmanumerossa Helsingin suurlähettiläät avaavat residenssiensä ovet muotoiluaiheisille keskustelutilaisuuksille. Design Diplomacy 1.–10.9. eri residensseissä. Lisätiedot: helsinkidesignweek.com/ohjelma Mikä on ruokailumuotoilija? Hollantilainen Marije Vogelzand on sellainen, ja hän luo ravintola Olon kanssa ruokailutaideteoksen. 6.–8.9. Ravintola Olossa (Helenankatu 2) klo 20–22. Liput 40 euroa. Lasten viikonloppuna Suvilahden Kattilahallissa järjestetään työpajoja ja muuta tekemistä pienille muotoilijoille. Lasten viikonloppu 10.–11.9. Kattilahallissa (Sörnäisten rantatie 22) klo 10–16. Vapaa pääsy.

Olet ehkä nähnyt Akira Minagawan, 49, istuskelevan Helsingissä puistonpenkillä tai junassa Rovaniemelle, vaikka et ole pannut sitä erityisemmin merkille.

Harva Suomessa tunnistaa Minagawaa, tunnettua japanilaista muotoilija-muotisuunnittelijaa, joka on matkustanut Suomeen vähintään kerran vuodessa jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Minagawan vuonna 1995 perustama Minä Perhonen -yritys tunnetaan naivistisista ja mielikuvituksellisista vaate- ja huonekalukankaistaan ja muista designesineistä. Yrityksellä on noin 80 työntekijää ja useita liikkeitä Japanissa.

Euroopassa Minä Perhonen on tehnyt yhteistyötä muun muassa Fritz Hansenin ja Liberty of Londonin kaltaisten designtalojen kanssa. Japanissa Minä Perhonen on tehnyt yhteistyötä myös Artekin kanssa vuodesta 2008, kun Minä Perhonen suunnitteli Aalto-jakkaralle verhoilukankaan.

Nyt Artek-yhteistyö on tuonut Minagawan Helsinkiin. Minä Perhosen pop-up kauppa Artekin tiloissa on osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.

Se tuntuu mystiseltä, Minagawa kertoo tulkin välityksellä, sillä Suomesta kaikki sai alkunsa.

Ensikosketuksensa Suomeen Minagawa sai isovanhempiensa kautta, jotka toivat Japaniin huonekaluja, myös Aaltoa.

Vuonna 1986, 19-vuotiaana, hän päätti matkustaa kuukaudeksi Suomeen reppureissaamaan. Tukikohtana toimi Olympiastadionin hostelli.

”Silloin rautatieasemalla ei ollut kattoa”, Minagawa sanoo ja näyttää mustavalkoista kuvaa, jossa raiteita reunustavat kinokset.

Minagawa hyppäsi Rovaniemen-junaan. Hän muistelee, miten istui Rovaniemellä kirjastossa ja luki valokuva- ja taidekirjoja. Erityisen vaikutuksen teki taiteilija nimeltä Soile.

Yli-Mäyry?

”Juuri hän.”

”Kirjassa luki, että kuka vain voi tulla taiteilijaksi, mutta taidetta ei voi tehdä kuka tahansa”, Minagawa muistelee.

Rovaniemellä paikallisessa liikkeessä Minagawa myös ihastui takkiin, joka oli pakko saada.

”Se vei noin 80 prosenttia matkakassastani”, hän kertoo.

Jonne Heinonen

Nuoren miehen oli ollut tarkoitus jatkaa matkaansa Suomesta Pariisin muotiviikoille.

”Mutta sen takin kautta ymmärsin, etten halua tehdä pariisilaistyyppistä huippumuotia vaan käsityötä ja arkista designiä.”

Suomalaisten ystävällisyys teki nuoreen mieheen vaikutuksen. Paluumatkalla junassa suomalaiset jakoivat eväitään hänen kanssaan.

Vakiokahvilassaan ravintolalaiva Helgalla Minagawa kävi juomassa pelkkää kahvia.

”Tutustuin kahvilan henkilökuntaan, ja lopulta he tarjosivat minulle ruokaa keittiön puolella”, Minagawa kertoo.

Minagawalla on edelleen lämmin suhde myös pohjoismaiseen suunnitteluun.

”Nykyään on paljon liioiteltua designiä, joka pyrkii shokeeraamaan. Uskon, että suomalaiset ymmärtävät miten vaikeaa on tehdä rauhallista, vähäeleistä muotoilua.”

Kotonaan hän sanoo pitävänsä hellää huolta muun muassa Alvar Aallon 1940-luvun ruokapöydästä.

Minä Perhosen iloisen värisissä kankaissa voi nähdä myös Marimekko-vaikutteita. Minagawa tutustuikin jo 1990-luvulla Marimekolle suunnitelleeseen Fujiwo Ishimotoon.

”Kankaat ovat minulle kuin kukkien korvikkeita”, Minagawa sanoo.

Mistä sitten tulee Minä Perhosen nimi?

Kun Minagawa oli perustamassa merkkiään, japanilaiset suunnittelijat nimesivät yrityksensä usein itsensä mukaan: Issey Miyake, Yohji Yamamoto.

Minagawa löysi sanakirjasta sanan ”minä”.

Se oli hänestä yritykselle parempi nimi, sillä hän halusi yrityksen jatkavan työtään myös sitten, kun hänestä aika jättää.

Vuonna 2003 hän lisäsi nimeen sanan ”perhonen”.

”Perhosen siivissä on loputtomasti erilaisia kuvioita, ja mekin haluamme tuottaa loputtomasti kauniita kuvioita kankaisiimme”, Minagawa selittää.

Ensimmäisen matkansa jälkeen Minagawa on palannut Suomeen kerta toisensa jälkeen. Viime vuonna hän toi koko yrityksensä henkilökunnankin Suomeen katsomaan, mistä kaikki lähti.

Porosafareilla ja turistikierroksilla häntä ei kuitenkaan näe. Hän kertoo usein istuskelevansa puistonpenkillä tai katselevansa ihmisiä torilla.

”Suomeen tuleminen on minulle vähän kuin vanhempien luona käyminen. Tänne ei tulla tekemään mitään erityistä, mutta se on tuttua ja rauhoittavaa. Tärkeintä on matka.”

Edelleen hän ottaa mieluusti junan Rovaniemelle.

”Mutta nykyään minulla on varaa ostaa omat ruokani”, hän sanoo ja hymyilee.