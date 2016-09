HSTV välittää lauantaina suorana Kansallisbaletin Romeo ja Julia -teoksen – lähetys näkyy myös Kansalaistorilla

Kansallisbaletin lavalla esitetään parhaillaan yhtä kirjallisuushistorian tunnetuimpaa rakkaustarinaa modernina tulkintana. Viime viikolla ensi-iltansa saanut Romeo ja Julia on Suomen kansallisbaletin ja Slovakian kansallisteatterin yhteistuotanto, jonka koreografian on tehnyt eurooppalaisen tanssiteatterin tunnettu nimi Natália Horečná.

HSTV:n näyttää lauantaina teoksen suorana lähetyksenä Kansallisoopperasta. Lähetystä voi seurata joko netissä HS.fi:ssä tai isolta kuvaruudulta Kansalaistorilla Helsingin keskustassa kello 18.45 alkaen.

Livelähetyksen juontaa toimittaja Sami Sykkö, joka keskustelee Kansalaistorilla vieraiden kanssa sekä ennen baletin alkua että väliajalla.

”Baletti on herättänyt paljon kiinnostusta, sillä kyseessä on kaikkien aikojen rakkaustarina. Kritiikki on ollut kahdenlaista, koska teos ei ole ihan perinteinen vaan uudenlaista tulkintaa. Osa on tykännyt, osa ei”, Sykkö sanoo.

Sykön mukaan Kansallisbaletin Romeo ja Julia on aivan uudenlainen, raikas ja tunteita herättävä baletti, jossa on hyvin mieliinpainuva loppukuva.

”Se on jotain muuta mihin on totuttu. Tässä ei ole esimerkiksi klassista prinssiä Romeona, vaan sellainen grungetyyppi.”

Sykkö toivoo, että keskustelut vieraiden kanssa tuovat katselukokemukseen paljon lisää. Keskustelemassa on muun muassa Kansallisbaletin tanssija Jani Talo, joka on myös itse mukana Romeossa ja Juliassa, mutta ei lauantain esityksessä.

”Mukana on myös rakkauskouluttaja ja tietokirjailija Marianna Stolbow, joka on erikoistunut eroihin. Hänen kanssaan puhumme rakkaudesta ja siitä, mikä onnettomassa rakkaudessa viehättää”, Sykkö kertoo.

Kansallisbaletin entinen tanssija Jaana Puupponen tuo keskusteluun naisen ja kokeneen tanssijan näkökulmaa.

”Ajattelin, että jos onnistumme luomaan sellaisen jääkiekon kisastudiohengen, niin ollaan aika hyvällä tiellä”, Sykkö sanoo.

Livelähetyksen tuottavat yhteistyössä HSTV ja Suomen kansallisooppera ja -baletti. Lähetys Romeo ja Julia -baletista alkaa lauantaina ennakkokeskustelulla klo 18.45.