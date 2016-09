Ulkopoliittisen instituutin tuoreessa raportissa varoitetaan Venäjästä: se vaikuttaa lähialueisiinsa entistä aggressiivisemmin ja voi koettaa kaventaa Suomenkin liikkumavaraa. Suuria investointeja Venäjälle raportti ei pidä järkevinä.

Toisaalta historioitsija Matti Klinge puhui viikolla 80-vuotissyntymäpäivähaastattelussaan Venäjän tärkeydestä Suomelle. Miten naapuriin siis pitäisi suhtautua?

Rosa Liksom, kirjailija ja kuvataiteilija:

”Venäjä on suurvalta ja myös ydinasevaltio. Meillä on yhteistä rajaa 1 300 km. Suomessa on viisi miljoonaa asukasta, Venäjällä 140 miljoonaa. Historia on osoittanut, että hyvät suhteet Venäjään on Suomen etu, riippumatta siitä mikä talous- ja yhteiskuntajärjestelmä siellä kulloinkin on. Pienen maan on syytä suhtautua naapureihinsa rennosti mutta respektillä. Propaganda ei ole Venäjän yksinoikeus, se on tällä hetkellä suuressa suosiossa myös Euroopassa.”

Tiina Elovaara, kansanedustaja (ps) ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen:

”Venäjää pitää sekä pelätä että rakastaa. Se on suuri osa identiteettiämme, se on oikeastaan antanut Suomelle identiteetin. Venäjä on monimuotoinen ja mielenkiintoinen, mutta samalla arvaamaton, maskuliininen ja autoritaarinen. Sen toiminta on joiltakin osin sietämätöntä.

Suomen Venäjä-keskustelu on jäykkää ja uhka-arvio-painotteista, ja tämä on myös sukupolvikysymys. On luonnollista, että vanhempi polvi kokee historian vuoksi Venäjän voimakkaammin. Mitä nuoremmilta kysytään, sitä arvoituksellisempana ja ehkä jopa kevyempänä se koetaan. Tosin Ukrainan sota muutti myös nuorempien suhtautumista.

Onko Venäjä muutakin kuin ulkopolitiikkansa? Mikä on suhteemme venäläiseen kansaan? Voimmeko rakastaa sitä?”