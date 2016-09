Mistä viidestä romaanista sinut on rakennettu? Vaikuttavimpia kirjoja etsivä kiertoviesti leviää Twitterissä

Twitterissä on keskiviikkoillasta lähtien levinnyt hashtag eli tunniste nimeltä #5vaikuttavintaromaania.

Omaan elämään vaikuttaneiden romaanien listaaminen on selvästi innostanut suomalaisia, ja perjantai-iltapäivään mennessä listalla on mainittu satoja teoksia. Mukaan oli lähtenyt perjantaihin mennessä lähtenyt paljon käyttäjiä: tunnettuja ja tuntemattomia.

Listoja voi tutkia Twitterissä tästä linkistä.

Soitimme hashtagin alkuun panneelle twitteristille, Marcus Petäjälle.

Marcus Petäjä

Hei Marcus, kuka olet?

Olen 35-vuotias geologi ja asun Turussa kahden kissan kanssa

Sanoitko teologi?

Voi kauhia, älä sitä laita! Sanoin geologi. En ole uskovainen millään tavalla.

Mistä sait idean?

Luen parhaillaan Foucaltin heiluria, ja siinä tuli sitten mieleen, että joku positiivinen hashtag olisi kiva keksiä. Kaikki ovat kuitenkin jotain lukeneet.

Oletko luonut viraaleiksi muuttuneita hastageja enemmänkin?

Ei, kyllä tämä oli ensimmäinen, josta edes ajattelin, että siitä voisi tulla suosittu.

ULLA-MAIJA LÄHTEENMÄKI

Listaa tarkastellessa selviää, että klassikkoromaanit ovat säilyttäneet suosionsa.

Kotimaisista kirjoista useimmiten mainittuja ovat Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -sarja ja Tuntematon sotilas, Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen ja Sofi Oksasen Puhdistus

Paljon mainintoja on saanut myös Pirkko Saision Punainen erokirja.

Ulkomaisista romaaneista suuren jäljen ovat jättäneet Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, J.R.R Tolkienin Taru Sormusten herrasta, Ernest Hemingwayn Jäähyväiset aseille, George Orwellin 1984, Gabriel García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyys, J.K. Rowlingin Harry Potterit ja Astrid Lingrenin Veljeni Leijonamieli.

Keveimmästä päästä ovat useammilla listoilla mainitut Jäniksen vuosi, Supernaiivi ja Linnunradan käsikirja liftareille. Uusimpia Neljäntienristeys.

Paljon siis vanhaa ja vakavaa kirjallisuutta, yltä kyllin scifiä, runsaasti fantasiaa. Enimmäkseen mieskirjailijoita.

Mistähän klassikkojen määrä mahtaa johtua?

Jaa-a. Olisiko siinä sellainen sosiaalinen vaikutus, että mitä koulussa on luettu, ja mitä media on tuonut esille. Esimerkiksi Orwellin teosta 1984 siteerataan jatkuvasti.

Joku kirjoitti ”ihan kaverin puolesta kysyvänsä”, että saako listalle laittaa Bridget Jones -sarjaa. Mitkä ovat salaiset kirjapaheesi?

Luen Ian Flemingin bondeja ja sitten mulla on ilkkaremeksiä. Dan Brownin dekkaritkin ovat hyvää viihdettä kokiksen ja sipsien kanssa nautittuna. Ja jos jonkun mielestä Bridget Jonesin päiväkirja on hänen elämänsä vaikuttavin kirja, niin sitten se vain on.

Ovatko oman listasi romaanit vaikuttaneet siihen, millainen ihminen sinusta on tullut?

Olen lukenut ne ahmimisiässä, sanotaan lukioikäisenä, ja siksi ne ovat imaisseet sisäänsä. Ovat ne varmasti ajatteluuni vaikuttaneet. Minulle on kehittynyt sellainen luonnontieteilijän periaate, että jos ei jotain tiedä, niin asialla ei kannata lähteä spekuloimaan. Eli ei kannata maalata pöpöjä seinille. Samaan aikaan on hyvä pitää mielensä avoimena eikä tyrmätä uusia ajatuksia.

Pyysimme Petäjää perustelemaan istaansa.

Umberto Eco: Foucaultin heiluri

”Kirja ei aliarvioi lukijaa, vaan laittaa tämän ajattelun vuoristoradalle. Se sivuaa suuren määrän eri teemoja, jotka ovat jo itsessään jännittäviä ja mielenkiintoisia; temppeliritarit, kabbala, ihmisen muuntautuminen. Kaikesta monitasoisuudesta huolimatta kirja pysyy kasassa, draaman kaari kantaa, eikä ote heltiä hetkeksikään. Mestariteos.”

Greg Bear: Aikatunneli

Idea äärettömän pitkästä käytävästä, jonka päässä on asteroidi, on huima, ja perustuu matematiikkaan ja moderniin fysiikkaan. Ajatukset rinnakkaisista universumeista, leijuvista kaupungeista ja keinoälystä antavat positiivisen kuvan tulevaisuudesta. Ihminen kykenee mahtaviin rakennelmiin ja saavutuksiin.

Greg Bear: Maailmojen synty

Aikatunnelin jatko-osa. Maailmojen synnyssä sivutaan myös "what if" -tyylistä, kontrafaktuaalista historiaa rinnakkaisuniversumien avulla. Kirjat luovat todellista "sense of wonderia". Vahvalla pohjalla olevaa ja mielikuvitusta hykerryttävää luettavaa.

George Orwell: Vuonna 1984

Kirjassa kiehtoo tapa käyttää valtaa. Jokainen meistä haluaisi ainakin jossain ajatusten syvemmissä kolkissa muokata toiset ihmiset sellaisiksi, kuin itse haluamme. Sehän loisi turvallisuuden tunnetta. Toinen ei olisi enää uhka, vaan käyttötavaraa, josta on ainoastaan hyötyä. Toisaalta onko karmeampaa kohtaloa kuin elää koko ajan kovemmin puristavan saappaan alla.

H.G Welss: Aikakone

Ajatonta, klassista yhteiskuntakritiikkiä, joka on heikomman puolella. Kertoo myös evoluutiosta, kuinka olosuhteet muokkaavat laumoja. Saman lajin edustajat voivat elää eri ympäristöissä, ja hajota näin kahdeksi eri lajiksi. Kirjan sanoma on edelleen ajankohtainen, ja tulee olemaan vielä hyvin pitkään.

Kiitos näistä ja onneksi olkoon vielä hienosta ideasta. Oletko jo miettinyt seuraavaa hastagia?

No, #5vaikuttavintaelokuvaa voisi olla mielenkiintoinen. #5parastascifiromaania tai #5parastasinfoniaa saattaisivat olla liian vaikeita.

HS muuten kysyi kolmisen vuotta sitten lukijoilta ja kriitikoilta listaa 2000-luvun parhaaksi romaaniksi.

Molemmat listat löytyvät tästä.