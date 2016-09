Jussi-voittajien palkkiot maksamatta – tunnettuja elokuvia ja tv-sarjoja tehnyt helsinkiläisyhtiö maksuvaikeuksissa

Suomen keskeisiin elokuva- ja tv-alan yhtiöihin kuuluva Fisher King Production on ajautunut talousvaikeuksiin. Monet yhtiölle töitä tehneet elokuvantekijät ovat perineet palkkioitaan oikeusteitse.

Haastehakemukset paljastavat, että yhtiöstä on oikeuden kautta hakenut palkkiotaan muiden muassa ohjaaja Aleksi Mäkelä, joka on Suomen menestyneimpiä elokuvantekijöitä. Mäkelä on perinyt saataviaan yli 40 000 euron edestä.

Toinen palkkiotaan käräjäoikeuden kautta hakenut on Kimmo Taavila, kolmesti Jussi-palkinnon voittanut elokuvaleikkaaja. Maksamattomien palkkioiden lisäksi yhtiöllä on useita muitakin maksurästejä.

Fisher King Productionin keskeisinä taustavoimina ovat elokuvatuottaja Matti Halonen sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Miikko Oikkonen. HS ei tavoittanut Fisher Kingin edustajia kommentoimaan yhtiön taloustilannetta.

Tuotantoyhtiö Fisher King Production on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja samalla se on myös velkaantunut. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin kolme miljoonaa euroa ja tulos tappiolla noin 200 000 euron verran.

Fisher King Production

Palkkioitaan oikeudessa peränneet Mäkelä ja Taavila ovat kuuluneet Fisher King Productionin valmistaman Love Records -elokuvan työryhmään. Tammikuussa valmistunut komediallinen musiikkielokuva on ollut yksi Fisher Kingin isoista tuotannoista.

Sen budjetiksi on kerrottu 1,5 miljoonaa euroa. Elokuva ei kuitenkaan menestynyt, teattereissa sen kävi katsomassa vain vajaa 13 000 katsojaa. Aleksi Mäkelän ohjaaman elokuvan päärooleja näyttelevät Jarkko Niemi, Tomi Alatalo, Riku Nieminen sekä Pirkka-Pekka Petelius.

Tv:n puolella yhtiön tuoreita tuotantoja ovat olleet sairaalasarja Ihon alla sekä fantasiasarja Nymfit, jonka esitysoikeuksia yhtiö kertoi kaupanneensa kymmeniin maihin. Viime vuonna Fisher King Production tuotti myös draamaelokuvan Toiset tytöt, joka keräsi useita Jussi-ehdokkuuksia.

Yhtiön tuoreista tuotannoista suurinta huomiota on herättänyt rikossarja Sorjonen, joka on vasta valmistumassa. Sitä on valmisteltu kansainvälinen menestys mielessä ja Suomessa Yle ryhtyy esittämään sarjaa lokakuun puolivälissä.

Verkkosivuillaan Yle esittelee 11-osaisen Sorjosen sarjaksi, jonka ”nimi on kohta kaikkien huulilla”. Sarjalle on toivottu menestystä maailmalle hieman Silta-sarjan ja muiden nordic noir -sarjojen hengessä. Miikko Oikkosen kehittämässä sarjassa pääosan poliisia esittää näyttelijä Ville Virtanen ja isoissa rooleissa ovat lisäksi Anu Sinisalo ja Matleena Kuusniemi. Ulkomaisille tv-yhtiöille sarjaa myydään Bordertown-nimisenä.

Vaikeuksista huolimatta yhtiö jatkaa muun muassa tv-sarja Sorjosen toisen kauden suunnittelua. Ainakin Yle on mukana suunnittelussa.

”Projekti on kiinnostava ja juttu tuntuu toimivalta, joten toisen kauden käsikirjoituksen tekemisen valmistelu on alkanut”, sanoo tuottaja Pekka Ruohoranta Yleltä.

Elokuvia ja tv-sarjoja valmistavat yhtiöt ovat Suomessa verrattain pieniä mutta viime vuosina alan yritykset ovat toimineet Suomessa melko vakaalla pohjalla. Vararikkoon on ajautunut lähinnä yhtiöitä, jotka ovat keskittyneet toteuttamaan vain yhtä suurta elokuvahaavetta.

Viimeaikaisista elokuvakonkursseista tunnetuin on Mannerheim-elokuvaa tehneen yhtiön konkurssi 2014. Suurelokuva jäi tekemättä ja velkaa jäi miljoonia.

Tänä vuonna kuopattiin lopullisesti myös toinen miljoonahaave, kun animaatioyhtiö Osmo Production meni konkurssiin kesäkuussa. Yhtiö yritti kahdeksan vuoden ajan tehdä ”Suomen kalleinta elokuvaa” Kuningas Nalin tarinaa, hindumytologisesta Mahabharata-teoksesta. Muutama vuosi sitten vararikkoon meni elokuvayhtiö, joka tuotti sotaelokuvan Hiljaisuus.