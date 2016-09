Tamperelaismies päätti ratkaista musiikkimaailman ikuisuuskysymyksen – Mikä on Beatlesin historian paras kappale?

Tämä juttu on pakko aloittaa omasta kokemuksestani viime syksyltä. Tai oikeastaan ennemminkin yllättävästä Facebook-viestistä.

Sain tuon viestin viime vuoden lokakuun 19. päivänä puolenpäivän aikaan. Se meni kokonaisuudessaan näin:

”Haluatko, että liitän sinut Facebook-ryhmään, jossa arvioidaan The Beatlesin koko tuotanto yhden kappaleen päivävauhtia? Toimii näin: laitan ryhmäkeskusteluun joka arkipäivä linkin yhdestä Beatles-kappaleesta, jonka alle jokainen ryhmäläinen antaa omaan tahtiinsa kappaleelle arvosanan ja kirjoittaa halutessaan lyhyen kommentin. Viiden biisin viikkovauhdilla projektiin menee vaivainen vuosi – ja tuloksena on Beatles-kappaleiden absoluuttinen parhaimmuusjärjestys!”

Viestin lähettäjä oli tuttuni, tamperelainen toimittaja Antti Lähde. Vastasin hänen viestiinsä saman tien myöntävästi, koska en halunnut jättää välistä näin hullulta kuulostavaa projektia mistään hinnasta.

Nyt vajaata vuotta myöhemmin olen kuunnellut 211 Beatlesin kappaletta, päivän kappaletahdilla ja antanut jokaiselle arvosanan asteikolla 4–10. Saman suorituksen ovat hoitaneet minun ja Lähteen lisäksi 124 muuta ihmistä, jotka vastasivat Lähteen pyyntöön myöntävästi. Tämä tarkoittaa yhteensä lähes 27 000 annettua arvosanaa.

Suurimman työn kuluneen vuoden aikana on tietenkin tehnyt Lähde, joka on linkittänyt ryhmään joka arkipäivä uuden Beatles-kappaleen, koonnut kaikki arvosanat Excel-tiedostoonsa, patistanut myöhässä olevia ihmisiä arvioimaan kappaleet ja laskenut lopputuloksen.

Mutta on homma tuntunut hetkittäin suorastaan ahdistavalta myös projektiin viattomin aikein lähteneelle kuuntelijalle. Kun alkutalven räntäsään ympäröimänä joutui kuuntelemaan ties monennen Beatlesin tekemän yhdentekevän cover-kappaleen putkeen, alkoi olla aika varma, ettei homma lopu koskaan.

Viime viikonloppuna koitti kuitenkin suuri hetki, kun projekti loppui. Lauantaina Tampereella Lähde paljasti koko äänestyksen tuloksen ja raatimme yksiselitteisen näkemyksen kaikkien aikojen parhaasta Beatles-kappaleesta.

Kunniakas projekti sai myös kunniakkaan päätöksen. Tuloksia ei vain julkaistu listana Facebook-ryhmässä, vaan yli 100-henkisen ryhmämme kaikki paikalle päässeet jäsenet kokoontuivat Tampereelle kuuntelemaan läpi kaikki 211 Beatlesin kappaletta huonoimmasta parhaimpaan.

Ohjelma alkoi kahdelta päivällä ja loppui puoli kahdelta yöllä. Sijoille 100–200 sijoittuneita kappaleita ei kuunneltu kokonaan, mikä saattoi olla hyväksi mielenterveydellemme.

Mutta ennen kuin mennään tuloksiin, on pakko soittaa Lähteelle ja kysyä, mistä tämä koko hullu idea sai alkunsa.

”Idea oli vellonut pääkopassa jo jonkun aikaa”, Lähde alkaa kertoa projektin tarinaa.

”Beatles on ollut tärkeä yhtye mulle lapsesta saakka. Olen joskus pohdiskellut, että esimerkiksi illanistujaisissa voisi yrittää arvioida koko Beatlesin tuotannon. Sitten aloin miettiä, että Facebookhan on tosi kätevä tällaisen toteuttamiseen. Sen ajatuksen saamisesta ei kestänyt kuin pari päivää, kun pistin ryhmän pystyyn ja aloin kutsua ihmisiä sinne.”

Ajatus Beatlesin kappaleiden paremmuusjärjestyksen selvittämisestä ei ole uniikki. Päinvastoin, musiikkimaailman yksi yleisimmistä – ellei yleisin – kysymys on se, mikä on Beatlesin paras kappale. Lähde tietää tämän varsin hyvin.

”Tästä on äänestyksiä maailmansivu täynnä. Niissä ei kuitenkaan ole ollut ikinä se tilanne, että olisivat tuoreeltaan kuunnelleet kaikki kappaleet läpi, jolloin esimerkiksi kappaleiden tunnettavuus vaikuttaa todella paljon lopputulokseen.”

Tässä mielessä Lähteen ajatus on varsin uniikki: parhaiten sitä voisi kuvailla lähes vuoden kestäväksi levyraadiksi, jossa ratkaistaan Beatlesin kappaleiden paremmuus. Ryhmä koostuu puhtaasti Lähteen kavereista.

Vaikka Lähteen ensimmäisessä viestissä viitataan humoristisesti kappaleiden absoluuttiseen paremmuusjärjestykseen, nyt Lähde korostaa, ettei hän ole hakenut projektilleen tai itselleen mitään virallista Beatles-auktoriteettia projektin avulla.

”Ei tämä ole tietenkään mikään absoluuttinen totuus, mihin vaikuttaa jo se, että osallistujat eivät edusta mitenkään tasaisesti suomalaisia. Keski-iän muutos olisi vaikuttanut varmasti paljon myös lopputulokseen.

Vaikkei kyseessä olisi mikään lopullinen totuus, on tämä varmasti huomattavasti enemmän sitä kuin suurin osa muista samasta aiheesta järjestetyistä äänestyksistä.

Entä sitten ne tulokset? Kärkikappaleiden taistelu oli tiukkaa, mutta lopulta voittajaksi selviytyi yksi Beatlesin suurimmista klassikkokappaleista Strawberry Fields Forever. Vuonna 1967 julkaistu John Lennonin kirjoittama kappale sai ryhmältämme keskiarvosanaksi 9,69.

Kymmenen kärkeen pääsivät Strawberry Fields Forerverin lisäksi (järjestyksessä toisesta kymmenenteen) A Day in the Life, Eleanor Rigby, Here Comes the Sun, Tomorrow Never Knows, Something, Help!, In My Life, For No One ja I Am the Walrus.

Ja toki projektissa selvisi myös kaikkien aikojen huonoin Beatles-kappale, jota moni on taatusti miettinyt ainakin lähes yhtä paljon kuin sitä parasta. Tuo kyseenalainen kunnia kuuluu Dig Itille, Beatlesin viimeiseksi jääneen Let It Be -levyn 50-sekuntiselle kappaleelle, joka koostuu lähinnä nelikon epämääräisestä rock-jammailusta ilman mitään varsinaista tarkoitusta.

Koko lista on tässä: