Kaikkien aikojen riitapukarit mahtuivat samalle lavalle – Glenn Danzig lauloi The Misfitsin kanssa ensi kertaa 33 vuoteen

Mahdottomaksi kuviteltu comeback-keikka toteutui sunnuntaina, kun kauhupunkbändi The Misfits soitti ensimmäistä kertaa 33 vuoteen perustajansa, laulaja Glenn Danzigin kanssa Denverin Riot Festissä.

Danzig ja yhtyeen basisti Jerry Only ovat surullisenkuuluisia riitapukareita, jotka ovat käyneet 1980-luvulta alkaen lukemattomia oikeusjuttuja oikeudesta The Misfitsin musiikkiin, nimeen ja logoihin.

Keikalla kuultiin 26 biisiä ja jokseenkin kaikki Misfits-klassikot, kuten Where Eagles Dare, Bullet, She, Attitude, Last Caress, Teenagers From Mars ja niin edelleen.

Glenn Danzigin vuonna 1977 New Jerseyssä perustama The Misfits yhdisti tehokkaasti Danzigin popmelodioita, B-kauhuelokuvista lainattuja sanoituksia ja kaoottista soittoa.

Alkuperäisellä urallaan The Misfits saavutti kulttisuosiota, mutta ei koskaan päässyt pieniä punkluolia pidemmälle. Bändi hajosi, kun Danzig lähti yhtyeestä 1983.

Hajoamisensa jälkeen The Misfits kasvoi hiljalleen vertaansa vailla olevaksi kulttibändiksi. Se sai vetoapua varsinkin Metallicalta, joka levytti Misfits-lainabiisejä. Metallican basisti Cliff Burton myös tatuoi olkaansa Misfitsin tavaramerkin, virnistelevä pääkallologon. Logo on lainattu kauhuelokuva Crimson Ghostista (1946), mikä ei estänyt Danzigia haastamasta Onlya oikeuteen logon käytöstä vielä vuonna 2014.

Vuonna 1995 Jerry Only voitti oikeudessa luvan käyttää bändin nimeä. Sen jälkeen The Misfits palasi lavoille ilman keulakuvaansa ja kiistatonta musiikillista johtajaa, joka puolestaan jatkoi raskaamman Danzig-yhtyeensä kanssa.

Neljällä ensimmäisellä albumillaan hyvän alun saaneen Danzig-yhtyeen suosio hiipui 1990-luvun loppua kohti. Myös The Misfits on ollut ilman Glenn Danzigia korkeintaan keskikokoinen bändi, vaikka onkin jatkanut esiintymistä jo yli 20 vuotta.

The Misfits soittaa Glenn Danzigin kanssa vielä toisen keikan Riot Festissä Chicagossa kahden viikon kuluttua. Sen jälkeisestä jatkosta ei ole tietoa.

Varsinaista alkuperäiskokoonpanoa yhtyeellä ei ole haikailtavaksi, sillä rumpalit vaihtuivat tiuhaan jo ensimmäisellä kierroksella 1977–1983. Paluukeikalla rumpuja soitti metallilegenda Slayerin Dave Lombardo.

Kitaristina oli Jerry Onlyn veli Doyle Wolfgang von Frankenstein, joka liittyi yhtyeeseen vuonna 1980.