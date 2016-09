Kun Allu Tuppurainen ei näyttele Rölliä, hän joutuu kumoamaan huhuja kuolemastaan

Fakta Allan ”Allu” Tuppurainen s. 1.4.1951 Näyttelijä Tunnetaan erityisesti Rölli-hahmostaan, jota on esittänyt 30 vuoden ajan näytelmissä, kuunnelmissa, tv-sarjassa ja elokuvissa. Levyttänyt Rölli-hahmollaan myös useita lastenmusiikkilevyjä, joita on myyty yhteensä yli 845 000 kappaletta. Tuppuraisella on 11 kultalevyä, 7 timanttilevyä ja kolme platinalevyä. Uusin elokuva Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus elokuvateattereiden ensi-illassa 16.9.2016.

”Siis kyllähän se välillä vituttaa, että olen kaikille se Rölli. Olen tehnyt kuitenkin aika monta muutakin roolia”, sanoo näyttelijä Allu Tuppurainen kotonaan Pirkkalassa.

Jos kuunnellaan Tuppuraisen itsensä mielipidettä, hän on tehnyt elämäntyönsä teattereissa, esimerkiksi monivuotisissa pesteissä Porin ja Vaasan kaupunginteattereissa. Jälkimmäisestä hän jäi eläkkeelle kaksi vuotta sitten.

Jos kysytään keneltä tahansa muulta, Tuppurainen tunnetaan aina roolistaan Röllinä, jota hän on esittänyt kuunnelmissa, teattereissa, tv-sarjassa ja elokuvissa. Rölli tuli julkisuuteen ensimmäisen kerran vuonna 1986, siis kolmekymmentä vuotta sitten.

Jyrki Tervo

Tuppurainen kertoo rakastaneensa erityisesti rujoja hahmoja. Niitä olivat esimerkiksi Gride Nicholas Nicklebyn elämä ja seikkailut –näytelmässä ja Fagin Oliver!-musikaalissa.

Monivuotisesta teatteriurasta huolimatta Vaasan kaupunginteatterin lavalta ei vain nouse samalla tavalla valtakunnanjulkisuuteen kuin Pikku Kakkosesta, elokuvista tai levyiltä.

Reijo Hietanen

Kahdesti on käynyt peräti niin, että kun Tuppurainen on pitänyt muutaman vuoden taukoa Röllin seikkailusta ja tehnyt sillä aikaa teatteria, on liikkeelle lähtenyt huhu hänen kuolemastaan.

”Kerrankin olin kyläilemässä sukulaisteni luona, kun ohjaaja Pekka Lehtosaari soitti minulle. Kun vastasin puhelimeen, hän oli tosi helpottunut. Iltapäivälehden toimittaja oli soittanut ensin Pekalle, ja pyytänyt häntä vahvistamaan kuolemani. Toisella kertaa menin töihin teatterille, niin vahtimestari kysyi, että mitä sinä täällä teet, sinähän olet kuollut.”

Huhut kuolemastaan Tuppurainen on ottanut leikin kannalta.

”Netissä leviää niin paljon kaikkea puuta heinää, että nämä huhut ovat siitä mainio esimerkki.”

Reijo Hietanen

Osa Tuppuraisen asunnon kalusteista on miehen itsensä tekemiä. Materiaalina ovat olleet esimerkiksi kannot. Toisesta on valmistunut pöytä, toisesta puolestaan baarikaappi, joka tosin nyt on tyhjä. Kuulemma ihan tarkoituksella.

Olohuoneen seinille on ripustettu maisemavalokuvia Tuppuraisen ulkomaanmatkoilta, mutta missään ei näy pitkän uran aikana saavutettuja kulta- ja platinalevyjä tai erilaisia palkintopokaaleja.

”Mitä niillä tekee? Parin viimeisen muuton aikana sanoin muuttomiehille, että jos löydätte noille jotain käyttöä, niin viekää mennessänne”, Tuppurainen sanoo.

Palkintoja on uran aikana tullut runsaasti. Tuppuraisen Rölli-levyt ovat myyneet käsittämättömiä määriä. Julkaisija VLMedian (entinen VL-Musiikki) tietojen mukaan Röllin levyjä ja kasetteja on myyty yhteensä yli 845 000 kappaletta, mikä tekee hänestä Suomeen erään kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista.

Kulta-, timantti- ja platinalevyjen lisäksi hänelle on myönnetty lastenkulttuurin valtionpalkinto ja useita muita kulttuurialan palkintoja. Joidenkin rahallinen arvo on Tuppuraisen mukaan ollut hänelle ”merkittävä”.

”Siis arvostan kyllä monia niistä palkinnoista joita olen saanut, mutta esineenä kultalevy tai pysti on hyvin turha.”

Tuppuraisen mielestä ihmisillä, hänellä itselläänkin, on liikaa tavaraa. Useimmilla kellarit ja vintit täynnä esineitä, jota ei enää ikinä tarvita.

”Minulla on kellarissa vielä isän maalaamia tauluja, jotka eivät sovi minun sisustukseen, mutta en tunnesyistä halua niitä poiskaan heittää.”

Vierailun aikana käy hyvin selville, että materia ei ole tärkeätä, luonto ja metsä sen sijaan ovat. Metsä on Tuppuraiselle hyvin monitasoinen luovuuden ja elämän lähde.

Kun Tuppuraiselta Röllin alkuaikoina loppuivat ideat, apuun tuli työkaveri Pekka Salo, joka oli ollut Pikku Kakkosen tekijänä ohjelman alusta saakka.

Salon ehdotuksesta miehet lähtivät metsäretkelle päästäkseen pois tavallisesta ympäristöstä tavallisine ajatuksineen. Metsästä löytyi rauhallinen paikka.

”Sytytettiin nuotio ja paistettiin makkaraa, juteltiin kaikenlaista. Sitten Pekka pyysi minua kertomaan tarinoita elämästäni. Aloin tarinoida, ja jossain vaiheessa hän sanoi, että eikö noista saisi valtavasti ideoita Röllinkin seikkailuihin.”

Sai niistä. Metsäretken ansiosta ideoitiin useita jaksoja röllimetsän tapahtumia.

Metsä on Tuppuraiselle tärkeä paikka, sillä siellä pääsee askeleen lähemmäksi omaa itseä, ehkä kaikkeuttakin. Hänelle metsä, tai laajemmin luonto, vertautuu jumalkäsitykseen.

”Metsä kirkkoni olla saa”, hän viittaa Immi Héllenin vuonna 1930 kirjoittamaan runoon.

Tuppurainen huokaa, venyttelee käsiään ja selventää luontokäsitystään.

”Me ihmiset, me ollaan vain pieniä lyhytikäisiä piiperöitä täällä maan pinnalla. Ehkä me aiheutamme aseillamme ja jätteillämme suurtakin tuhoa, mutta uskon, että kun viimeisen ihmisen jälkeen kuluu miljoona vuotta, niin luonto on palannut jälleen ennalleen.”

Luontoystävällisyys tulee esiin pieniä arjen valintoina ja tekoina.

”Kompostoin jo ennen kuin siitä tuli muotia. Olen sanonut, että kuoltuani minutkin voi kompostoida. Mutta nyt ei taida taloyhtiöllä tosin olla siihen sopivaa kompostia.”

Tuppuraisen rakkaus metsää ja luontoa kohtaan tulee esiin tietenkin myös hänen keksimänsä ja kehittämänsä Röllin ajatuksissa. Röllin ensimmäisessä elokuvassa Rölli – hirmuisia kertomuksia ja siitä tehdyssä näytelmässä kantavana teemana on luonnonsuojelu. Rölli apulaisineen kohtaa metsää uhkaavia roskien palvojia, jotka heittelevät röllimetsään roskia.

Lopulta Rölli pelastaa metsän, ja metsä pelastaa Röllin, kun puu kaatuu häntä uhkaavan ”pahan valtakunnan ylipapin” päälle. Kaikkia luontosuhteen tärkeyden alleviivaaminen ei ole miellyttänyt.

”Olen saanut luonnonsuojelusta joskus lehdistössä vähän turpaanikin. Joitakin ärsytti, kun lastenelokuva ja -näytelmä olivat niin selkeä kannanotto. En kuitenkaan usko, että se haittasi lapsia lainkaan.”

Nyt Tuppuraisen päivät kuluvat Pirkkalassa. Kun syyskuussa ilmestyvän uuden Rölli-elokuvan promokiertue on ohi, on Tuppuraisen kalenterissa tyhjää. Muutama vuosi sitten Tuppurainen julkaisi omakustanteena kirjan Pomo ja Äijä – eräänlainen matkakertomus. Päivät kuluvat mukavasti kirjoittamisen ja valokuvausharrastuksen parissa.

”Nyt olen oloneuvoksena täällä Pirkkalassa. Tämä on hyvä paikka. Kun astun ovesta ulos, olen kylän keskustassa ja Tampereelle on vain muutama kilometri. Jos haluan jonnekin kauemmas, lentokenttä on viiden kilometrin päässä.”

Kirjoittamisen, valokuvauksen ja metsän lisäksi tärkeitä ovat eläimet. Etenkin kissat.

”On minulla koirakin ollut, mutta kyllä minä kissaihminen olen. Niissä viehättää niin paljon se itsenäisyys ja itsekkyys.”

Tuppuraisen elämässä oli vuosien ajan kissa, jolla oli useita nimiä. Eräs niistä oli Pomo. Näyttelijä lykkäsi jopa talonsa myyntiä useilla vuosilla, koska ei halunnut pakottaa Pomoaan muuttamaan.

”Asuin Pomon kanssa kahdestaan useita vuosia. Olin päättänyt jo hyvän tovin sitten, että myyn taloni, mutta vasta sitten kun kissasta aika jättää. Omakotitalossa asuessa kissa sai kulkea oman mielensä mukaan, se koputti ikkunaan kun halusi sisään. Jos ottaa eläimen hoidettavakseen, niin mielestäni siitä pitää kantaa vastuu aivan loppuun saakka.”

Pirkkalan asuntoon hän ei enää ota kissaa.

”En missään tapauksessa. Siltähän menisi kerrostalossa itsenäisyys.”

Uusi Rölli-elokuva Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus elokuvateattereissa 16.9.