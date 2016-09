Laulaja Barbra Streisand on saanut albuminsa Yhdysvaltain listaykköseksi jo yhdennentoista kerran. Saavutuksella Streisand ohittaa Elvis Presleyn ja on nyt tasoissa Bruce Springsteenin kanssa. Ainoastaan The Beatles ja räptähti Jay-Z ovat saaneet useampia ykkössijoituksia.

74-vuotiaan Streisandin uusin listaykkösalbumi on Encore: Movie Partners Sing Broadway, jossa Streisand esittää musikaalisävelmiä yhdessä Hollywood-filmitähtien kanssa.