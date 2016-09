Musiikkihistorian lehti kääntyy – näin alkoi Susanna Mälkin aika

Ovi avautuu ja Helsingin kaupunginorkesterin uusi ylikapellimestari Susanna Mälkki astelee Musiikkitalon lavalle. On tiistai-iltapäivä, kello 15.30. Tämä on hänen ylikapellimestarikautensa ensimmäinen harjoitus.

Todistamme historialliset ensimmäiset minuutit: Mälkin lyhyen alkupuheen ja Maurice Ravelin La Valsen harjoittelun alun. Ensin soitetaan kahdeksisen minuuttia putkeen. Ja sitten se alkaa.

”Nyt kääritään hihat!”

Rio Gandara / HS

Mälkki haluaa alun hiljaisemmin ja etäisemmin. Sitten tehdään yhä tarkempaa soitinvärien säätöä ja muuta karakterisointia, intonaation puhdistamista, rytmien täsmällistämistä ja detaljien hiontaa.

Perjantaina klo 19 alkaen kuullaan tämän viikon työn lopputulos – täällä Musiikkitalossa sekä radiosta ja televisiosta.

Mälkki jatkaa yli 130-vuotista traditiota. Robert Kajanus perusti tämän orkesterin vuonna 1882 ja johti sitä 50 vuotta. Sinä aikana orkesteri kantaesitti lähes kaikki Jean Sibeliuksen orkesteriteokset säveltäjän johdolla ja vei esimerkiksi helmikuun manifestin jälkeen suomalaisuuden ääntä maailmalle.

Odotukset ovat nytkin korkeat, koska Mälkki on kovassa nosteessa. Hän debytoi parin kuukauden kuluttua New Yorkin Metropolitan-oopperassa johtamalla Kaija Saariahon L’amour de loin -menestysoopperan ja johtaa keväällä esimerkiksi Clevelandin orkesteria ja Chicagon sinfoniaorkesteria. Pari kuukautta ensi keväästä menee Pariisin oopperassa, jossa tehdään Luca Francesconin kantaesitys.

Mutta kymmenen viikkoa vuosittain hän omistaa myös kaupunginorkesterille: neljä nyt syksyllä ja kuusi keväällä. Kausi kestää kolme vuotta kahden vuoden jatko-optiolla.

Ja sivulauseessa todettakoon, että Mälkki on myös orkesterin ensimmäinen naispuolinen ylikapellimestari ja toinen suomalaisorkesterin naispuolinen ylikapellimestari (ensimmäinen oli Anna-Maria Helsing Oulussa).

Siihen viittasi myös Mälkki sanoessaan pienen alkupuheensa lopuksi, että ”historien lehti kääntyy”.

Rio Gandara / HS

Olipa jo aikakin!

Lähtötaso on hyvä. Helsingin kaupunginorkesteri on pohjoismaiden arvostetuimpia, ja hyvin arvostettuja olivat tietysti myös ylikapellimestariedeltäjät Leif Segerstam ja John Storgårds. (Voit vertailla esimerkiksi New York Timesin Storgårds- ja Mälkki-ylistyksiä tästä ja tästä linkistä.)

”Vertailu ei ole hedelmällinen lähtökohta, vaikka yleisö sitä varmasti tulee jossain määrin harrastamaan. Leif Segerstam on koodannut joitain asioita orkesteriin ja Storgårds myös. Sointi-ihanteeni on aika verevä ja HKO on jo valmiiksi lämminsointinen orkesteri. Sitä haluan vaalia ja vielä syventää.”

Mälkki on verevä kapellimestari, mutta vielä enemmän huomio on kiinnittynyt kompleksisten partituurien huomattavan puhtaaseen toteutukseen. Olihan Mälkki aikaisemmin suuren modernistisäveltäjän Pierre Boulezin perustaman pariisilaisen Ensemble intercontemporainin taiteellinen johtaja.

”Verevyys on sitä, että ei säästellä. Ei puhtaus sitä estä, että orkesteri soittaa niin sanotusti kunnolla. Ja parhaat orkesterithan pystyvät kaikkeen. Sointi voi olla tarvittaessa seitinohut ja sitten purkautuva tulivuori.”

Rio Gandara / HS

Mälkki sanoo Yhdysvaltain-töiden muuttaneen häntä.

”Siellä ehkä Chicagon sinfoniaorkesteri on ihanteellisin. Siinä orkesterissa on todellakin hevosvoimia. Niitä puolia olen pystynyt kehittämään itsessänikin.”

Yhdysvaltain musiikkia ei kuitenkaan juuri kuulla. Mälkki suosii ainakin aluksi ranskalaista ohjelmistoa.

”Lisäksi tehdään sitä, missä HKO on aina ollut hyvä: germaanista, venäläistä ja suomalaista ohjelmistoa.”

Helsingin kaupunginorkesteri pyörii 12,5 miljoonan euron budjetilla, josta veronmaksajat kattavat merkittävän osan, vaikka salit ovatkin usein täysiä.

Tämä johtuu osin siitä, että lippuhinnat pidetään poliittisin päätöksin kohtuullisina, jotta helsinkiläisten orkesteri ei olisi vain rikkaimpien saatavilla. Esimerkiksi Mälkin perjantaiseen konserttiin pääsee 6–30 eurolla. Halvimmat paikat ovat työttömille, koululaisille, opiskelijoille ja varusmiehille.

”Tulkaa siis konsertteihin! Tätä tehdään yleisölle. Ja useat konserttimme välitetään verkossa myös niille, jotka eivät voi itse tulla konserttisaliin.”

Kaupunginorkesteri soittaa tietysti myös kamarimusiikkia, lastenkonsertteja ja paljon muuta.

”Pohdin myös lyhyempiä konsertteja töiden jälkeen ja viikonloppumatineoita. Olin miettinyt myös suosituimpien konserttiohjelmien toistamista lauantai-iltapäivisin, kun Radion sinfoniaorkesteri kertoi aloittavansa sellaisen toiminnan. Pahus!” hän nauraa.

Harmittaako kilpailijan hyvä idea oikeasti? Radion sinfoniaorkesteri toimii samassa Musiikkitalossa.

”Ei harmita, se oli vitsi. Sama hyvä idea on jo ollut käytössä esimerkiksi Tukholman orkestereilla lauantaisin. Saksassahan on myös suosittuja sunnuntaiaamupäivän konsertteja, vaikka ne ovatkin rankkoja muusikoille.”

Entä kilpailu muiden taidelajien kanssa? Pitäisikö kaupungin maksaa vaikkapa myös Guggenheimin museosta, jolla on ehkä orkesteria suurempia tuotto-odotuksia?

”Guggenheimiin en ota kantaa. Hieno hanke, jos se voidaan järkevästi toteuttaa.”

Mälkki pohtii sitä, miten mahdoton taiteen arvolle on laittaa hintalappuja.

”Kyse ei ole seinistä vaan inhimillisestä sisällöstä ja osaamisesta. Ohjaaja Peter Sellars sanoi, että taiteen arvon voi mitata kuin isoäidin halauksen. Tiettyjä arvoja ei vain voi muuttaa numeroiksi.”

Mälkin palkkion voi toki mitata rahassa. Hänelle maksetaan yli 10 000 euroa konserttiviikolta ja puolet lisää, jos sama ohjelmisto toistetaan seuraavana päivänä. Näin hän tienaa syksystä kevääseen ensimmäisen kauden kymmenestä konserttiviikostaan selvästi yli 100 000 euroa. Vastaavia summia saivat edeltäjätkin, alkukausinaan tosin vähemmän.

Mälkki tienaa tietysti myös maailmalla. Lentoja yli Atlantin tulee riittämään.

”Yritän pitää vapapäiviä lentojen jälkeen. Ja pudotan päävierailijan tehtävät Gulbenkian-säätiön orkesterissa Portugalissa pois aikapulan vuoksi.”

Hän markkinoi Helsinkiä ja sen kaupunginorkesteria maailmalla myös menestyksellään. Ja miettii myös ulkomailla tulevia ohjelmistoja ja vierailijoita.

Oli esimerkiksi hänen ideansa kutsua 30-vuotias Birminghamin kaupunginorkesterin uusi ylikapellimestari Mirga Gražinytė-Tyla vierailulle. Hän johtaa myöhemmin syksyllä Bruckneria, mikä näyttää vastaukselta professori Jorma Panulalle. Panulan tokaisun mukaan naisten ei kannattaisi johtaa Brucknerin kaltaista ”ytyrytinää”.

”Jorman sanat voisi jo jättää omaan arvoonsa. Oli Mirgan itsensä ajatus tarjota Bruckneria.”

Kapellimestarikoroke oli pitkään sovinismin linnake, mutta nykyisin monet musiikkiorganisaatiot haluavat tasa-arvoistua. Haluaako Mälkki itsekin edistää tätä vierailijavalinnoillaan?

”Haluan tietenkin, että orkesteria johtavat ammattitaitoiset hyvät kapellimestarit. Jos tiedän myös naispuolisia tapauksia, sehän on ihan selvää, että haluan antaa heille mahdollisuuden, kuten minullekin on annettu mahdollisuus. Ja heitä on enemmän kuin tiedetään. Ennen vanhaan ei edes tultu ajatelleeksi, että nainen voi johtaa.”

Sukupuoli ei tietenkään ratkaise, vaan kyvyt.

”Uusien vierailijoiden valinta on niin monesta kiinni: kauteen sopivasta ohjelmistosta ja siitäkin ketä halutaan kokeilla.”

Entä muusikot? Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi hävittää kuukausipalkkaisen solistiensemblen jättämällä vapautuvat paikat täyttämättä. Hän haluaa valita free lance -laulajat jokaiseen produktioon erikseen. Haluaako Mälkki purkaa muusikoiden eläkevirat?

”En halua. Sinfoniaorkesteri on tiimi, joka hitsautuu yhteen.”

Joskus harvoin huippumuusikko voi menettää tasoaan erilaisista syistä. Silloin voi tulla vaikeita tilanteita ennen mahdollista vapaaehtoista lähtöä, sairauslomaa tai eläköitymistä.

”Pysyvien työpaikkojen edut ovat kuitenkin suuremmat kuin se, että näinkin voi tapahtua.”

Mälkki muistuttaa orkesterin olevan inhimillinen yhteisö.

”Me olemme normaaleja ihmisiä, mutta teemme taidemuotoa, jolla on mielettömän pitkä historia, josta on valtavasti iloa. Sitä iloa me haluamme nyt jakaa!”

Helsingin kaupunginorkesteri ylikapellimestarinsa Susanna Mälkin johdolla Musiikkitalossa perjantaina klo 19. – Ligeti, Saariaho, Lindberg, Sibelius, Ravel.