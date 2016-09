Kuusi suomalaista arkkitehtitoimistoa kilpailee paraikaa siitä, kuka pääsee suunnittelemaan suuren suomalais-kiinalaisen keskuksen Kiinan Nanjingiin.

Kilpailun finaalissa ovat tällä hetkellä suomalaiset huippuarkkitehtitoimistot ALA Architects, Helin & Co, K2S + JKMM Consortium, PES-Arkkitehdit, Sanaksenaho Arkkitehdit sekä Tengbom Eriksson Arkkitehdit.

Arkkitehtikilpailu on ensimmäinen Kiinassa toteutettu kilpailu, johon kutsuttiin ainoastaan suomalaisia toimistoja.

Alun perin kolme jatkoon menijää piti julkistaa eilen keskiviikkona, mutta se peruttiin ilman erityistä syytä. HS:n tietojen mukaan finalistit julkistetaan loppuviikosta.

Voittaja julkistetaan Nanjingissa 19. syyskuuta.

Suomalais-kiinalaista keskusta on kaavailtu rakennettavaksi Nanjingin uuden ekologisen asuinalueen keskelle. Kaupungissa on kahdeksan miljoonaa asukasta ja se sijaitsee kolmen sadan kilometrin päässä Shanghaista, Kiinan suurimmasta kaupungista.

Keskuksesta tulee 120 000 neliömetrin kokoinen rakennuskompleksi. Sinne tulee muun muassa suomalais-kiinalainen kestävän teknologian keskus, suomalaisen osaamisen esittelyyn keskittynyt näyttelytila sekä hotelli.

Korkeatasoisen finalistijoukon tärkeänä houkuttimena oli kiinalaisten maksamat huomattavat osallistujapalkkiot. Kilpailun palkintojen kokonaissumma, miljoona euroa, jaetaan kuuden finalistin kesken.

Kilpailijat ovat joutuneet laatimaan ehdotuksensa tiukalla aikataululla. Kutsu kilpailuun tuli vasta kesäkuun alussa.

Toteutusvaiheessa on tarkoitus myös hankkia materiaaleja Suomesta, lähinnä cleantechia. Suomalais-kiinalaista keskusta on ollut ideoimassa Nanjingin kaupungin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Finpron johtama Beautiful Beijing -kasvuohjelma. Sen tavoitteena on helpottaa suomalaisten liikeyritysten toimintaa Kiinassa.