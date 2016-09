Lontoon Friezen tai Art Baselin kaltaiset taidemessut ovat maailmalla isoja tapahtumia, joissa kuhisee innostuneita taiteenystäviä ja -ostajia katsomassa, mitä osallistuvat galleriat ovat tuoneet näytille. Beyoncén ja Elton Johnin kaltaiset julkkikset shoppailevat ja instagrammaavat taidetta minkä ehtivät. Pienemmän budjetin taiteenystävä ottaa messut jättiläismäisenä näyttelynä.

Toiveen sen tyyppisestä innostuksesta voi aistia myös ArtHelsinki-nykytaidetapahtumassa, joka avautui keskiviikkona Messukeskuksessa, Habitare-messujen kainalossa.

Habitaren design-maailman ja ArtHelsingin messualueen rajalle on rakennettu silta: ArtHelsingin Signature-osiossa kymmentä muotoilijaa on pyydetty valitsemaan esille heitä puhuttelevia suomalaisia taiteilijoita. Se on yksi tapahtuman kohokohdista.

Harri Koskinen näyttää päätyneen Tiina Itkosen vaikuttaviin valokuvateoksiin Grönlannista, ja Vuokko Nurmesniemi on ihastunut toissavuoden Nuoren taiteilijan Ville Anderssonin tyylikkäisiin teoksiin. Esillepano on tyylikäs.

Kutsuvieraille ArtHelsinki tarjosi keskiviikkoaamuna kuohuviiniä ja kansainvälisiä vieraita. Newyorkilaisten Moving Image -taidemessujen perustajat ovat kuratoineet ArtHelsinkiin mediataideohjelmaa, ja paneelikeskusteluissa voi kuulla kansainvälisen asiantuntijajoukon ajatuksia taidekaupan tulevaisuudesta, taiteeseen sijoittamisesta ja digitaalisen taiteen keräilystä.

Myös Bina48-nimisen humanoidirobotin pitäisi seikkailla messuilla, tai ainakin nousta esiintymislavalle perjantaina. Keskiviikkoiltana räppäri Paperi T nimeää Vuoden taideteon.

Mutta messut ovat puitteet, joille galleriat tuovat sisällön, ja juuri gallerioiden poissaolo pistää ArtHelsingissä silmään.

Suomen kaupallisten gallerioiden kärki on jättänyt messut väliin. Esimerkiksi Galerie Forsblom, Galerie Anhava ja Galleria Heino loistavat poissaolollaan. Helsinki Contemporary on mukana vain pienellä panoksella: se esittelee teosten sijaan sovellusta, jolla teoksia voi mallata omalle seinälleen virtuaalisesti.

Suomesta mukana ovat Saariaho Järvenpää, Galleria Contempo, 00130 Gallery sekä kuvanveistäjäliiton Galleria Sculptor. Ulkomaisia gallerioita on mukana Ruotsista, Norjasta, Venäjältä, Saksasta, Latviasta ja Espanjasta, mutta maiden ykkösgallerioita Helsinkiin ei ole pystytty houkuttelemaan. Se näkyy tarjonnassa.

ArtHelsingin kiviriippa on sen historia.

Vaikka tapahtumasta puhutaan nyt uutena tai täysin uudistettuna, sitä on järjestetty vuodesta 2008. Moni muistaa sen laadultaan vaihtelevana. Sisältöjä ei kuratoitu riittävästi, joten hyvä taide hukkui heikomman joukkoon ja laatutietoinen yleisö kaikkosi.

Taidebisnes on konservatiivista ja imagotietoista, eikä väärissä yhteyksissä haluta olla esillä. Siksi galleriat ovat varovaisia.

”Galleriat haluavat katsoa, miten tapahtuman laatumielikuva istuu gallerian profiiliin”, myöntää ArtHelsingistä vastaava Habitaren ohjelmajohtaja Laura Sarvilinna.

”Ymmärrän sen hyvin, mutta toivon että kärkigalleriat olisivat mukana, sillä heillä on suuri painoarvo ja heitä kuunnellaan”, Sarvilinna jatkaa.

Messuille osallistuminen ei ole ilmaista, eikä ArtHelsingissä kauppa ole aina käynyt kuumana.

”Kaikilla gallerioilla on tällä hetkellä taloudellisesti todella tukalaa”, sanoo galleristi Ilona Anhava. ”Täytyy miettiä tosi tarkkaan mihin rahansa panee.”

Kun rahat ovat tiukassa, saattavat ulkomaiset messut houkutella Messukeskusta enemmän. Niille osallistuminen on kalliimpaa, mutta toisaalta ne vetävät puoleensa suurin joukoin varakasta ostajakuntaa.

Moni helsinkiläisistä galleristeista ei myöskään näe Messukeskuksessa merkittävää lisäarvoa. Jos gallerialla on tilat hyvällä paikalla Helsingin keskustassa, miksi lähteä Pasilaan?

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että monia hiertää se, että tapahtuman takana on Messukeskus, ei galleriakenttä itse, eikä gallerioiden toiveita kuulla riittävästi. Esimerkiksi Kölnin, Baselin ja Madridin isot taidemessut ovat syntyneet paikallisten gallerioiden aloitteesta.

Suomalainen taidekenttä on pieni, ja rehvakkaasti markkinoidun ArtHelsingin sijaan moni alalla kaipaakin taidekentästä nousevaa ja luontevasti kasvavaa tapahtumaa. Flow-festivaali ja Kööpenhaminan Chart-taidemessut mainitaan usein esimerkkeinä tapahtumista, jotka ovat aloittaneet maltillisesti ja kasvattaneet sitten profiiliaan.

”Kovaa vauhtia on tehty kansainvälistä tapahtumaa, vaikka vielä sillä ei ole pohjaa olla edes paikallinen”, sanoo eräs galleristi.

Kuulostaa siltä, että ArtHelsingin on vaikea voittaa: monen mielestä se on joko väärän järjestäjän tapahtuma, vääränlainen tapahtuma, väärässä paikassa tai väärin markkinoitu.

Mutta Messukeskuksesta löytyy myös optimisteja. Saariaho Järvenpään galleristi Jari Saariaho on saanut ensimmäiset teoksensa kaupaksi jo ennen tapahtuman avautumista suurelle yleisölle.

”Haluan uskoa ArtHelsinkiin sen takia, että Helsinkiin tarvitaan tällainen tapahtuma”, Saariaho sanoo.

Hän toivoo, että kaikki galleriat olisivat lähteneet rohkeasti mukaan. ”Se on kuitenkin myös yleisön palvelua.”

Etukäteen ei voi tietää, miten asiakkaat löytävät ArtHelsinkiin.

”Tulokset näkyvät ensi vuonna”, Saariaho toteaa.

Joku saattaa muistaa Bina48-keinoälyrobotin dokumentista Story of God, jossa näyttelijä Morgan Freeman keskusteli robotin kanssa pitkät pätkät.

Haluaisin kysyä Bina48:lta, voiko Helsinkiin ylipäänsä saada vetovoimaiset taidemessut. Bina on kuitenkin vielä keskiviikkoaamuna telakalla.

ArtHelsinki ja Habitare Messukeskuksessa 11.9. saakka ke klo 12–20 ja to–su klo 10–18. Liput 18 euroa.