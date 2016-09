Elektronisen musiikin säveltäjä ja tuottaja Brian Eno on kieltänyt israelilaista Batsheva-tanssiryhmää käyttämästä musiikkiaan esityksessään Italiassa. Guardianin mukaan Enon perusteena on, että Batshevan esiintymisten rahoittajana on Israelin suurlähetystö.

Brian Eno on mukana brittiläisten taiteilijoiden Artist’s Pledge for Palestine -ryhmässä, joka vastustaa Israelin Palestiina-politiikkaa ja boikotoi Israelin hallituksen tukemia kulttuuritapahtumia.