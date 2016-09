Helsinkiin avautuu lapsiperheille suunnattu Muumi-kahvila, jonka on tarkoitus laajeta ketjuksi muualle Eurooppaan. Mumin Kaffe -niminen kahvila avautuu vielä vahvistamattomaan osoitteeseen Helsingin kantakaupunkiin lokakuun lopussa.

Kahvilayhtiön omistavat ravintoloitsija Mehdi Younes ja toimittaja Sanna Kiiski, jonka idea perhekahvila on. Se on suunnattu lapsiperheille, mutta siitä ei tule ”sisähuvipuistoa.” ”Kahvila on tehty skandinaavisen minimalismin tapaan, mutta muumit ovat mukana”, Younes kuvaa.

Kahvilassa voi Younesin mukaan olla esimerkiksi Tove Janssonin tarinoista tuttuja muotoja mukailevia lampunvarjostimia, hattivateilla tyylitelty baaritiski tai seinän maalauksesta lasten alueeksi leviävä Muumilaakso.