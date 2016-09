Bruce Springsteen kertoo elämäkerrassaan vaikeasta masennuksestaan – nauhoitti uuden albumin synkkinä aikoina

Vuosikymmenien mittaisen uran tehnyt Bruce Springteen on kirjoittanut omaelämäkertaa jo useiden vuosien ajan. Tuo Born to Run -kappaleen mukaan nimetty teos julkaistaan ympäri maailmaa syyskuun lopussa.

500-sivuinen teos käsittelee laajasti koko Springsteenin elämää ja myös siihen liittyviä vaikeita aiheita. Kirjassa esille nousee muun muassa Springsteenin vaikea suhde isänsä kanssa ja muusikon vaikea masennus.

Springsteenin omaelämäkerta ei ole ensimmäinen ”Pomon” elämää valottava teos: vuonna 2012 julkaistiin Peter Ames Carlinin kirjoittama Bruce. Muun muassa kyseisessä kirjassa ja 2010-luvun alussa julkaistuissa haastatteluissa on kerrottu, että Springsteen kärsi vakavasta masennuksesta erityisesti 1980-luvulla.

Nyt Springsteen on puhunut tulevan kirjansa teemoista laajassa Vanity Fair -lehden haastattelussa. Siinä muusikko sanoo, ettei ole parantanut masennuksesta edelleenkään, vaan hänellä on ollut viime vuosinakin rankkoja aikoja.

Esimerkiksi vuonna 2012 ilmestyneen Wrecking Ball -albumin nauhoitusten aikana Springsteen kärsi vaikeasta masennuksesta, omien sanojensa mukaan yhtenä synkimmistä ajoistaan.

Haastattelussa Springsteen kertoo pelkäävänsä myös sitä, että hänelle käy samalla tavoin kuin isälleen Doug Springsteenille. Hän kuoli vuonna 1998. Isän vaikea sairaus vaikutti siihen, että isän ja pojan suhde oli aina todella vaikea.

Haastattelussa Springsteen myös kertoo, kuinka hänen vaimonsa Patti Scialfa on joutunut seuraamaan miehensä masentuneisuutta ja hätätilassa viemään tämän sairaalaan, jotta Springsteen saa lääkkeitä tilaansa.

”Yksi kirjassa esittämistäni näkemyksistä on se, että menneisyyden piirteesi eivät koskaan poistu sinusta. Olen aina kuvitellut sen autona. Kaikki itsesi ovat sisällä siinä. Ja uusi minä voi tulla sisään, mutta vanhat minät eivät poistu ikinä. Oleellista on se, kenellä on ote ratista milläkin hetkellä”, Springsteen kuvailee tilaansa haastattelussa varsin runollisesti.

Bruce Springsteenin omaelämäkerta Born to Run (Otava) Suomessa 27. syyskuuta.