Helsingissä torstaina ja perjantaina esiintyvän Gypsy Devilsin konserteissa käyvät kaikki – ”Slovakiassa ei ole muita laajasti suosittuja romaniyhtyeitä”

Slovakialainen Gypsy Devils esiintyi viimeksi Savoy-teatterissa yhdeksän vuotta sitten. Sen jälkeen romanien ahdinko on alkanut näkyä Helsinginkin kaduilla entistä selvemmin, kun monessa kadunkulmassa päivystää kerjäläinen.

Viime vierailullaan Gypsy Devils -yhtyeen muusikot suhtautuivat nuivasti romanien epätasa-arvosta puhumiseen. Tälläkin kertaa he sivuuttavat aiheen nopeasti.

”Koulutetuilla romaneilla ei ole ongelmia. Mutta ilman koulutusta ei ole mitään, ei ole helppo löytää töitä”, sellisti Silvia Šarközi toteaa.

Nyt ongelmien olemassaolo sentään myönnetään.

Slovakiassakaan romanien tilanne ei liene parantunut. Virallisesti heitä on vain kaksi prosenttia, mutta toisten arvioiden mukaan jopa 7,5 prosenttia. Heitä syrjitään työelämässä, asuntomarkkinoilla kouluissa. Romanit kärsivät myös rasistisesta väkivallasta.

Muun muassa Amnesty on raportoinut romanilasten syrjimisestä kouluissa. Heitä saatetaan jopa sijoittaa kehitysvammaisten kouluihin pelkästään etnisen taustansa vuoksi.

Gypsy Devilsin muusikot ovat korkeasti koulutettuja. Orkesteri syntyi 25 vuotta sitten Bratislavan konservatoriossa, jossa useimmat sen muusikoista opiskelivat klassista musiikkia. Moni heistä tulee muusikkoperheestä. Mutta Gypsy Devilsin taustalla ei ole kiertäviä perinnemuusikoita.

”Tiesin syntymästä saakka, että minusta täytyy tulla muusikko. Myös molemmat vanhempani opiskelivat klassista”, orkesterin johtaja ja cimbalomin soittaja Ernest Šarközi sanoo.

”Sekä isäni että isoisäni olivat klassisia muusikoita”, viulisti Jozef Farkas toteaa.

Gypsy Devils on suosittu kotimaassaankin ja ehkä kansainvälisesti tunnetuin Slovakian musiikin vientivaltti. Ei ole vaikea ymmärtää, että maansa musiikillisille lähettiläille on arka asia tulla rinnastetuksi köyhiin ja vaivaisiin. Kulttuurisia juuriaan he toki arvostavat.

”Jo opiskelijoina päätimme laajentaa klassista etnolla ja jazzilla. Muut slovakialaiset eivät vie romanimusiikkia ulkomaille. Kun emme konsertoi, soitamme juhlissa yksityisesti myös romanien perinnemusiikkia”, Ernest Šarközi sanoo.

Hän aloitti viulunsoiton kuusivuotiaana ja cimbalomin 12-vuotiaana. Cimbalom yhdistetään varsinkin romanimusiikkiin, mutta sitä käytetään myös klassisessa.

”Meidän konserteissamme käyvät kaikki. Slovakiassa ei ole muita laajasti suosittuja romaniyhtyeitä”, Farkas toteaa.

Monista muista maista on noussut kansainväliseen maineeseen perinteisiä romaniyhtyeitä, kuten Taraf de Haïdouks ja Suomessakin usein soittanut Fanfare Ciocarlia Romaniasta.

Gypsy Devils on ylpeä fuusioistaan. ”Klassinen yksinään olisi tylsää eikä perinteinen romanimusiikki olisi sellaisenaan erityistä. Näin voimme viedä musiikkia eteenpäin”, Ernest Šarközi toteaa.

Tällä kertaa Gypsy Devils on liikkeellä Carmen-oopperan kanssa. He julkaisivat vuonna 2013 levyn Carmen à la Gypsy Devils, jolle Ernest Šarközi sovitti Bizet’n musiikkia. Nyt he ovat tehneet siitä ensimmäisen esityksensä, jossa on mukana tanssia.

”Bizet’ä innoitti muun muassa flamenco, josta hän otti vaikutteita. Me jatkamme ja viemme Carmenin musiikillisesti Balkanille. Tuomme myös tanssiin saman tyylien fuusion kuin musiikissamme”, Ernest Šarközi selittää.

”Soitan esityksessä selloa kuten ennenkin, mutta aiemmin olen laulanut vain harrastuksena. Julkisesti laulaminen on minulle uutta”, Silvia Šarközi sanoo.

Gypsy Devils on tyytyväinen Carmeninsa menestykseen ja aikoo jatkaa samoilla linjoilla.

”Seuraavaksi teemme musikaalin Gypsy Girl, mutta siinä sekä musiikki että libretto ovat kokonaan omiamme”, Ernest Šarközi paljastaa.

Gypsy Devils play Carmen Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46–48) to 8. ja pe 9.9. klo 19.